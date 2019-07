Lech-Rangerin hat Arbeit in Schongau aufgenommen

Die Lech-Rangerin Patrizia Majowski ist für den Verein Lebensraum Lechtal im Raum Schongau unterwegs. Das Hauptgebiet der 32-Jährigen ist die Litzauer Schleife.

Schongau– Die enorm positive Resonanz des „Lech-Ranger-Tests“ im Jahr 2016 habe die Entscheidung einfach gemacht, die Stelle möglichst bald dauerhaft zu besetzen, so Harald Jungbold, der entlang des Lechs mit Büro in Schongau Ansprechpartner für das Verbundprojekt „Alpenflusslandschaften – Vielfalt leben von Ammersee bis Zugspitze“ ist. Damals war es Johannes Karrer, der für den Verein Lebensraum Lechtal als Lech-Ranger tätig war. Genauso positiv scheint es nun weiterzugehen. Bereits in den ersten Wochen ihrer Arbeitszeit hat es sich wohl schon herumgesprochen, dass wieder eine Lech-Rangerin zur Verfügung steht.

So erhielt die Biogeografin Patrizia Majowski Anfragen von Anwohnern, Vereinen und Behörden zu verschiedenen Themen am Lech. „Es gibt großes Interesse nach einer Person, die direkt vor Ort unterwegs ist, Fragen beantwortet, Bestandsaufnahmen durchführt, Besucher lenkt und informiert, oder sich gegebenenfalls in Kooperation mit engagierten Anwohnern um die Müllverschmutzung kümmert“, so Majowski, der der Lech auch privat am Herzen liegt, wohnt sie doch im Lechrain.

Auch Anwohner haben Recht auf Erholung

Dabei sei ihr wichtig, dass neben der Einhaltung der Schutzbestimmungen Anwohner ihr „Recht“ nach Erholung und Freizeit an ihrem Lech behalten und das Bedürfnis von Touristen und Interessierten nach Gleichem gestillt wird. Gleichzeitig müssten bei steigenden Zahlen an Freizeitbesuchern immer wieder Kompromisse zwischen Schutz- und Erholungsgebieten geschlossen und eingehalten werden. Nicht umsonst habe sich der erste amtliche Naturschützer Otto Kraus mit Herzblut und einem Bündnis aus Anwohnern, Wissenschaftlern und Naturschützern für den Erhalt dieser Natur und gegen die Verbauung der Litzauer Schleife – die nicht gebaute Staustufe 5 – zur Wehr gesetzt.

Faszinierenden Seite der Natur

„Trotz des isolierten Kleinods der Litzauer Schleife inmitten einer Staustufen-Kette gibt es an dieser Teilstrecke wunderbare Möglichkeiten, die faszinierende Seite der Natur zu erleben.“ Und darüber hinaus ließen sich traditions- und artenreiche Landschaften sowie eine unglaublich beeindruckende Tier- und Pflanzenwelt entdecken, schwärmt die Lech-Rangerin. Diese Eindrücke möchte sie gerne den Menschen zeigen und vermitteln, um Verständnis werben und Ersatzplätze aufzeigen, wenn man sich aus Unwissenheit am Brutplatz des Fluss-Regenpfeifers sonnt oder dort feiert, damit die gut getarnten Gelege dieser seltenen Vogelart nicht zerstört und die Vogeleltern nicht vom Nest verscheucht werden.

Am Lech ist für alle Platz

Sie ist überzeugt, dass es am Lech für alle Platz gibt, wenn man das Seltene und zu Schützende erkennt, honoriert und mit Respekt behandelt. „Diese Arbeit ist immens wichtig, damit auch zukünftige Generationen die Landschaften am Lech, beispielsweise bewachsene Kiesbänke, Lechfeldheiden oder Schneeheide-Kiefernwälder, mit ihren besonderen Bewohnern wie seltene Orchideenarten und einer Vielzahl an Wildbienen und anderen Insekten, noch erleben können“, so Harald Jungbold.

+ Unterwegs am Lech: Patrizia Majowski © Hans-Helmut Herold

Da in vielen Bereichen die Beweidung zurückgegangen sei und die Wildflussdynamik fehle, seien zum Erhalt dieser Landschaften Pflegemaßnahmen für die alten und vor allem artenreichen Kulturlandschaften notwendig. In diesem Zusammenhang bietet der Verein Lebensraum Lechtal übrigens motivierten und kooperierenden Landwirten durch den Gebietsbetreuer fachliche Beratung und durch die Lech-Rangerin, die Erfahrung in der Arbeit im Holz und im Gartenlandschaftsbau hat, praktische Hilfe an.

„Auch in Zukunft muss man sich für den Lech und seine Schätze einsetzen“, so Patrizia Majowski. Aktuell vor allem durch die in naher Zukunft auslaufenden Konzessionen der Staustufen. Mit Fachexperten und Politikern müsse über die weitere Zukunft der Kraftwerke diskutiert werden. Dazu habe bereits der Biologe Alfred Gößmann verschiedene Vereine und Personen aufgerufen, sich Gedanken über eine Lech-Ausstellung in Schongau mit Diskussionen und Fachbeiträgen zu machen.



Info: Die Lech-Rangerin Patrizia Majowski ist erreichbar unter der Nummer 0174/8811636 oder persönlich in der Infostelle Alpenflusslandschaften in der Christophstraße 13. Bürozeiten Lech-Rangerin: Mittwoch 10 bis 15 Uhr oder nach Vereinbarung. Weitere Infos unter www.alpenflusslandschaften.de oder unter www.lebensraumlechtal.de.

