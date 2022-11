Lech-Au! Comeback für Faschingszug und Inthro-Ball in Schongau

Mit Volldampf will die FSG am Faschingssonntag wieder beim Umzug in der Altstadt durchstarten.

Auftakt am Freitag

Von Barbara Schlotterer-Fuchs schließen

In Schongau gibt’s nach einer langen Corona-Durststrecke endlich wieder einen Fasching und ein Prinzenpaar. Faschingsauftakt ist standesgemäß am 11.11. Lech-Au!

Schongau – So richtig Fasching? Mit allem drum und dran? Auch in Schongau will man, ebenso wie in Penzberg oder Landsberg, in dieser fünften Jahreszeit endlich mal wieder Vollgas geben. „Wir stecken schon voll in den Planungen“, verrät SFG-Präsident Alexander Blasi. Und was, wenn dann doch wieder Corona zuschlägt? Daran will die gesamte Vorstandschaft der SFG jetzt erstmal keinen Gedanken verschwenden. Ein minimales Bauchgrummen wird jetzt erstmal weggelacht. Schließlich ist schon in vier Tagen Fasching.

Der Auftakt in närrische Zeit geht – wie jedes Jahr – ab 19 Uhr im Schongauer Trachtenheim über die Bühne. Dort stellen sich unter viel Applaus nach einer Mammut-Pause nicht nur das streng geheim gehaltene Prinzenpaar vor, sondern auch die Garden. Am Start sind Minigarde, Teeniegarde und Prinzengarde. Was wird das für eine Freude, was für Faschings-Fest nach so langer Zeit!

Prinzenpaar und Faschingsumzug

War es denn schwierig, ein neues Prinzenpaar zu finden? Zwar will momentan keiner so recht daran glauben. Aber: Was, wenn der Fasching wider Erwarten doch noch einmal wegen Corona baden gehen? Und die wertvolle Prinzenpaar-Robe wäre dann schon geschneidert? Freilich hat sich Blasi mit seinem Vorstands-Team auch darüber Gedanken gemacht. „Sollte der Fasching wirklich ausfallen, dann kriegen die noch eine Saison dazu.“ So einfach ist das. „Aber wir sind optimistisch“, fügt Alexander Blasi an. Schließlich gäbe es derzeit keine Anzeichen für ein Szenario der vergangenen zwei Jahre.

+ Spektakulärer Auftritt beim Showtanz der Prinzengarde beim letzten Inthro-Ball der SFG im Januar 2020. © Hans-Helmut Herold

Ein Highlight im Faschingskalender für alle dürfte dann auch endlich mal wieder der traditionelle Schongauer Faschingsumzug sein. Endlich soll sich der Gaudiwurm nach drei Jahren am Faschingssonntag 2023 wieder durch die Schongauer Altstadt schlängeln. „Das wird ein fetter Umzug.“ Schon jetzt ist Blasi die Vorfreude anzumerken.

Bereits im Januar wird’s in Schongau festlich beim Fasching. Einmal mehr plant die SFG nach einer äußerst gelungenen Premiere im Jahr 2020 einen Inthronisationsball in der großen Lechsporthalle. Also unbedingt Samstag, 7. Januar, im Kalender rot anstreichen. Die erste Schongauer Prinzenpaar-Inthronisation nach drei Jahren wartet auf Schongau. Verkauft werden die Karten übrigens beim Faschingsauftakt am kommenden Freitag im Trachtenheim.

