Lieferservice soll Nahversorger-Lücke in der Schongauer Altstadt schließen

Von: Elke Robert

Ein kleines, aber feines Angebot für den täglichen Bedarf gibt es im Lechladen. In Kooperation mit der Stadt wird ab sofort ein Lieferservice angeboten. © Elke Robert

Wie soll ich mich in der Altstadt mit Lebensmitteln versorgen? Weil der Mühlenmarkt schließt machten sich darüber wohl viele Senioren Sorgen. Nun wird ein Lieferservice angeboten.

Schongau – Die schlechte Nachricht, dass der Mühlenmarkt in der Schongauer Altstadt zum Jahresende schließt, verbreitete sich im Juli rasend schnell. Und brachte Tina Birke, Standortförderin der Stadt Schongau, rasch etliche Telefonate und Briefe besorgter Bürger ein. Wie sie bei einem Pressegespräch im Lechcafé erzählt, hätten sich gerade ältere oder beeinträchtigte Anwohner Sorgen über die künftige Nahversorgung in der Altstadt gemacht. Alle Waren des täglichen Bedarfs ohne Hürden abzudecken, ist in der Altstadt schwierig.

Ein paar Anrufe später war eine gute Lösung gefunden, wie die Standortförderin berichtet, und zwar mit dem Lechladen. „Tanja Jahn ist sofort eingestiegen“, so Birke, die sich über die „kreative Alternative“ mit einem Lieferservice freut. Der Einkauf soll auch völlig unkompliziert ablaufen, so die Betreiberin von Lechladen und Lechcafé: „Bestellen kann man ganz ohne Internet und Handy einfach per Telefon. Und das Kistel mit den Waren wird direkt vor die Haustüre geliefert.“

Geliefert wird ab Einkaufswert von zehn Euro - Projekt als Win-win-Situation

Ein wenig Erfahrung mit dem Lieferdienst hat Jahn, die im Dezember 2021 eröffnete, schon zu Corona-Zeiten gesammelt. Da sei es vorgekommen, dass in der Lechvorstadt auch mal eine ganze Familie in Quarantäne war. „Das war dann ein Anruf, und der Nachbar hat es vor die Türe gestellt“, erzählt Jahn. Wie genau sie den Lieferservice nun auf die Beine stellen wird, hänge von den Bestellungen ab. Ohne einen kleinen Beitrag geht es aber nicht. Die Unternehmerin nennt als Hausnummer jetzt einmal drei Euro, derzeit sei eine verlässliche Kalkulation aber nirgendwo möglich. „Allein die Preise beim Klopapier sind heute schon wieder gestiegen“, schüttelt sie den Kopf. Feste Preise für die einzelnen Produkte könne es daher auch nicht geben, aber sie überlegt, eine Liste über das Angebot anzufertigen. Am leichtesten lasse sich aber bestimmt alles telefonisch – zu den Öffnungszeiten – klären, meint sie. Geliefert werden kann ab einem Einkaufswert von zehn Euro.

Das Projekt Lieferservice könnte eine Win-win-Situation werden, auf der einen Seite für die Bürger, auf der anderen Seite aber auch für Tanja Jahn. Denn waren LechLaden und LechCafé eigentlich dafür gedacht, das gesamte Revier Lechvorstadt besser zu versorgen und den Bewohnern längere Wege zu ersparen, ist das Vorhaben erst einmal nicht so gut angelaufen, wie erhofft.

Lechladen und Lechcafé sollen die Lechvorstadt versorgen, noch läuft es nicht wie gewünscht. © Hans-Helmut Herold

„Wir sind im neunten Monat da und es ist eine nette Siedlung, aber ich würde mir mehr Lebendigkeit wünschen“, so Jahn. Sie wohnt selbst in der Nachbarschaft, denke heute aber anders über die Senioren-Wohnanlage. „Vielleicht wäre ein Mehrgenerationen-Projekt besser, für alle Bewohner. Alt und jung passen gut zusammen, davon profitieren alle, vor allem ältere Bürger.“ Gerade in diesem heißen Sommer sei alles teils wie ausgestorben gewesen, wegen der Hitze hätten sich alle hinter ihren Jalousien verschanzt. Jetzt gehe es hoffentlich wieder etwas aufwärts. „Wir sind ein Schlechtwetter-Café“, scherzt sie, an kühlen, regnerischen Tagen seien die Plätze nämlich gut belegt. Eine Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat ist geplant. Auch schweben Jahn kleine Veranstaltungen vor wie etwa ein Kürbisschnitzen mit Oma und Enkel. Während Corona habe man mal einen Zauberer-Nachmittag gehabt, der sei gut angekommen.

Lechladen Schongau: Sorgen wegen steigender Energiepreise

Sorgen bereiten ihr die gestiegenen Energiepreise. Sie müsse hart kalkulieren, sei auch ständig im Austausch mit Familie Holzhey, um die Stromfresser des Neubaus zu eliminieren. Etwas enttäuscht zeigt sich die Ladenbetreiberin auch, dass die Nähe des Lechladens im Viertel so wenig geschätzt werde. Es sei nach wie vor schwierig. Dabei hatte die Standortanalyse ergeben, dass es reichen würde, wenn die 808 Einwohner der Lechvorstadt jeweils für 7,21 Euro pro Woche bei ihr einkaufen. „Es wird nicht angenommen, die fahren lieber jeden Tag mehrfach hin und her“, bedauert sie. Von einigen Familien werde sie aber auch gut unterstützt. Jahn: „Für sie würde es mir leidtun, wenn wir aufhören müssten.“

Klein beigeben kommt für Jahn aber eher nicht in Frage, im Gegenteil plant sie nun kleine Änderungen am Sortiment, will die regionalen Produkte weiter ausbauen. „Die Kunden wünschen sich besondere Sachen, die man sonst im Supermarkt nicht bekommt“, ist sie sich sicher. Den Rücken stärkt ihr dabei das „Dorfladen-Netzwerk“, das wiederum Anbieter der Region zusammenführt. „Ohne diese Beratung hätte ich es nicht gewagt.“

Info Die Telefonnummer des Lechladens lautet 08861/9092272.

