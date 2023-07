„Letzte Aufführung des Festspiels 1493 war die Krönung“

Von: Elke Robert

Zum Abschluss noch einmal alle gemeinsam auf der Bühne: Darsteller und alle Mitwirkenden bekamen viel Applaus. © Holger Wieland

Groß war der Andrang noch einmal bei der letzten Aufführung, insgesamt sahen mehr als 4000 Zuschauer das Festspiel „1493 – Schongau zwischen Blut und Freundschaft“. Das Motto, das der Autor vorgegeben hatte mit „Schongau ist Heimat und Familie“, war bei den Mitwirkenden auf und hinter der Bühne jederzeit präsent.

Schongau – Bereits drei Stunden vor Aufführungsbeginn waren am Samstag die ersten Darsteller am Gelände beim Bürgermeister-Schaegger-Platz. Zeit zum Umziehen und Schminken. Zum Vorbereiten und Einstimmen. Ein letztes Mal wurde das Stück aus der Feder von Maximilian Geiger aufgeführt, die achte Aufführung.

Komisch: Erst langsam zusammengewachsen, dann ist es vorbei

Einig sind sich alle schon zu diesem Zeitpunkt: Es war eine tolle Zeit. Und: Man hatte an den Aufführungstagen unglaublich Glück mit dem Wetter – trotz des Sturms, der nach dem ersten Wochenende die Kulisse umgerissen hatte. „Letztes Wochenende war es brutal heiß, auf d’Nacht waren es immer noch 22, 23 Grad“, erinnert sich Marie-Luise Abels. Den ein oder anderen Sonnenbrand habe es auch gegeben bei den Proben. Sie sagt es mit Wehmut: „Es ist schon komisch, ein halbes Jahr sind wir zusammengewachsen, und das ist nun vorbei“, so auch Claudia Schindler.

Zeit fürs Warm-Up nahmen sich die Mitwirkenden dennoch, wie immer. „A – E – I – O – U“ hilft der Stimmbildung, die Darsteller machten nach Aufforderung schreckliche, witzige und neutrale Gesichter, schüttelten Arme und Beine aus – alles längst routiniert und gut eingespielt.

Viele Helfer außenrum ließen das Festspiel zum Erlebnis werden

Das gleiche galt für das Team am Einlass, wo Platzkarten vergeben oder Programmhefte verkauft wurden. Der Renner: Die kuscheligen Decken mit geschwungenem Aufdruck des Festspielnamens. „Nehmen Sie sich eine mit, spätestens um 21.30 Uhr wird’s schattig“, hieß es. Nicht weniger wichtig: Die Versorgung der Gäste mit Essen und Getränken. Von Wasser bis zum Bier, vom Schmalzbrot bis zur Käseplatte – alles sei gut weggegangen, so Manuela Merta, die mit vielen anderen Helfern ehrenamtlich für den Theaterverein arbeitete.

Die Anspannung ist dem Stolz gewichen: Die Darsteller feierten im Anschluss an die letzte Aufführung. © Holger Wieland

Nur an einem Tag, am vergangenen Freitag, hätte man eher noch zusätzlich einen Glühwein gebraucht, lacht jemand. Der einzige Regentag während der Festspielzeit. Eine halbe Stunde zögerte man den Beginn hinaus, Max Diegruber und sein Team zauberten noch Ponchos herbei – der Regen hörte wie angesagt auch wieder auf. Erst bei den emotionalen Szenen gegen Ende des Stücks schüttet es noch einmal kräftig. „Die Schminke hat gehalten, aber die Kostüme waren durchweicht“, erinnert sich eine Darstellerin.

Über 4000 Zuschauer sahen die Aufführungen

Insgesamt über 4000 Zuschauer zog die Aufführung von „1493“ nach Schongau, ganz ausverkauft sei man nie gewesen, weiß Diegruber. Während die Samstage gut besucht waren, seien insbesondere an den beiden Sonntagen noch Plätze frei gewesen, ergänzt Regisseur und Autor Maximilian Geiger. Dem Erfolg tat dies keinen Abbruch, wie sich alle einig sind und wie der lang anhaltende Schlussapplaus der Zuschauer zeigte – viele zollten den Mitwirkenden sogar stehend Respekt.

„Es war voll genial, eine voll geile Truppe, die Zeit ist schnell vorbeigegangen“, fasst es Markus Kriwan zusammen. Er spielte mit dem Lorenz und dem Welf gleich zwei Rollen und durfte auf der Bühne auch zwei Mal sterben – „fühlt sich gut an“, wie er schmunzelnd verriet.

Wunderbares Klima auch für die „ältesten Theaterhasen“

„Auch für uns ältere Theaterhasen war es ein wunderbares Klima und ein traumhaftes Gefühl“, ist Erwin Roser, der in die Rolle des Schongauer Stadtpfarrers geschlüpft war, gerührt von den Emotionen, die sich einstellten, als klar ist – das war’s nun.

Glückwünsche für Maximilian Geiger, Lob vom Autor an alle Mitwirkenden. © Holger Wieland

„Die letzte Aufführung war für mich die Krönung“, bilanziert Geiger. „Man hat allen die Freude, nochmal spielen zu dürfen, richtig angemerkt – auch die Technik hat reibungslos funktioniert.“ Das mittlerweile dritte gemeinsame Festspiel sei zudem etwas ganz Besonderes gewesen, weil aus der eigenen Feder. „Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen“, so Geiger. Besonders gerührt habe ihn, „die Figuren zu sehen, die ich erfunden habe“. Bewiesen habe man außerdem, dass man es alleine stemmen könne, der Theaterverein gemeinsam mit dem Team Diegruber, „das ist so eine gute Kombi“, findet er. Gleichzeitig dankte er allen Spendern, insbesondere der Stadt.

Genug Stoff gäbe es für weitere Festspiele, aber jetzt sollten andere übernehmen

„1493“ endet mit dem Hinweis darauf, dass man Schongau Stein für Stein wieder aufbauen werde. Nach einer kleinen Pause vielleicht, die sich die Mitwirkenden verdient haben. Genug Stoff für weitere Stücke biete die Geschichte allemal, so Geiger. Allerdings dürfe nun gerne eine andere Person in seine Rolle schlüpfen.

