Von Filmworkshop bis Theater „Jenseits der Lüge“: LiccAmbra stellt Kulturprogramm für den Frühling vor

Viele Veranstaltungen

Von Elena Siegl schließen

Ein buntes Programm hat LiccAmbra für den Frühling zusammengestellt. Highlights sind ein Benefizkonzert für Erdbebenopfer und ein Theaterstück.

Schongau/Peiting – Kulturveranstaltungen aller Art im Ammer-Lech-Land zu organisieren, hat sich der Verein LiccAmbra auf die Fahne geschrieben. Für den Frühling wurde ein buntes Programm zusammengestellt, auf das Eleonore Fähling im Namen des Vereins nun aufmerksam macht.

Zum Start des Kulturfrühlings steht ein Konzert von VallesantaCorde auf dem Programm. Das deutsch-italienische Quartett trat bereits im vergangenen Jahr in Schongau auf und kehrt nun zurück: Am Donnerstag, 30. März, spielt VallesantaCorde im Schongauer Ballenhaus-Saal. Mit „Neo-Folk und Swinging Klassik“ wird das Repertoire beschrieben – „Musik zwischen Klezmer, Klassik, türkischen Volksweisen und Gypsy Swing bis hin zu Tango“, heißt es in der Ankündigung von LiccAmbra.

+ Mit ihnen geht es los: Ein Konzert des deutsch-italienischen Quartetts VallesantaCorde markiert den Beginn des Kulturfrühlings von LiccAmbra. © Veranstalter

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Humorfachmänner treten am 1. April auf

Am 1. April werden generell gerne Witze gemacht – lustig soll es freilich auch zugehen, wenn sich an diesem Tag Rudolf Anton Fichtl und Gerhard Abe-Graf im Turmsaal des Münzgebäudes in Schongau die Ehre geben. Die Humorfachmänner geben nämlich „ein Gastspiel der besonderen Art“ und präsentieren „satirische Wortkunst mit kongenialer Klavierbegleitung“.

Nicht nur zuhören, sondern selber tätig werden, können Interessierte bei einem dreitägigen Filmworkshop mit dem Steingadener Musiker und Filmemacher Andi Bierl. Er zeigt, „wie aus ein paar bewegten Shots ein sehenswertes Ergebnis wird, das Zuschauer fesselt und den Machern Spaß macht“. Es geht um Kamera, Technik, Einstellung und Licht. Eine Szene wird gedreht, geschnitten und vertont. Anmeldung und weitere Infos gibt es bei Bierl unter den Telefonnummern 08867/913098 oder 0172/7885956 sowie per E-Mail an andibierl@online.de.

Ein Benefizkonzert für Erdbebenopfer und ein besonderes Theaterstück

„Hochkaräter beim Benefizkonzert für Erdbebenopfer“ kündigt LiccAmbra für den 28. April im Ballenhaus an. Das Gismo Graf Trio – das bereits sechs Alben veröffentlicht hat – steht ebenso auf der Bühne wie die Singer-Songwriterin Theresa Schauer – „eine gebürtige Peitingerin, die für das Konzert extra aus Dresden anreist, wo sie Gitarre studiert“. Eine weitere lokale Band ist angefragt, verrät Fähling. Alle Einnahmen werden gespendet.

Auch ein Theaterstück hat LiccAmbra für den Frühling im Programm. Wie berichtet, hat Angela Dopfer-Werner das Stück „Jenseits der Lüge – Die Wahrsagerin des Anton Fugger“, basierend auf einer wahren Geschichte, verfasst. Aufgeführt wird das Stück um die Peitingerin Anna Megeler aus dem 16. Jahrhundert größtenteils durch Peitinger Darsteller. Regie führt Ralph Sesar, ebenfalls aus Peiting. Wer das Theatererlebnis nicht verpassen möchte, hat vom 19. bis 21. Mai in der Peitinger Schloßberghalle die Gelegenheit, es anzuschauen.

Abschließend verweist Eleonore Fähling auf ein Event, das regelmäßig im Grünen Salon in Peiting organisiert wird: Jeweils am zweiten Donnerstag im Monat ist dort eine Jazz Jam Session angesagt. Heißt: Jazzfreunde aus dem weiten Umkreis kommen zum Jammen zusammen, die Session startet jeweils um 20 Uhr. Auch Zuhörer sind selbstverständlich willkommen.

Karten... ... für die Veranstaltungen von LiccAmbra gibt es im Vorverkauf bei Buch am Bach in Peiting sowie im Schongauer Weltladen. Für das Theaterstück „Jenseits der Lüge“ werden Tickets auch online angeboten, in Kooperation mit Buch am Bach und der Büchergalerie Schongau.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.