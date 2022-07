Schongau: Aus für Plastik-Steg und Badeinsel am Lido

Von: Elena Siegl

Teilen

Nur kurz waren Badesteg und -insel für einen Ortstermin im Wasser. Nun steht fest, dass sie am Lido keinen Einsatz mehr finden werden. Gefahrenanalyse des Lidos Holzsteg soll geprüft werden © Hans-Helmut Herold

Badeinsel und Plastik-Steg werden nicht mehr ins Wasser gelassen. Dafür soll die Verwaltung prüfen, ob am Schongauer Lido ein Holzsteg in Frage kommt.

Schongau – Die Argumente für und wider Badesteg sowie Badeinsel am Lido wurden in den vergangenen beiden Stadtratssitzungen ausführlich besprochen. Bürgermeister Falk Sluyterman rief dazu auf, sich diesmal kurz zu halten. Knapp fasste Geschäftsleiterin Bettina Schade Risiken, die im Ernstfall zu einer Haftung der Stadt führen könnten, zusammen. Etwa Fangstellen, Treibholz oder nicht kontrollierbare Herstellervorgaben (z.B. dass nicht darunter durchgetaucht wird).

„Ich fühle mich unwohl“, so Markus Keller (Grüne). „Von der Verwaltung wird eine Bedrohungskulisse aufgebaut, die wohl einschüchtern soll. Vom Stil her ist das nicht schön.“ Auch wenn er einen großen Teil der aufgeführten Risiken nicht nachvollziehen könne, müsse er gegen die Insel stimmen. Allerdings nur, weil sich die Herstellerangaben geändert haben. Nach jedem Sturm zu kontrollieren, sei mit enormen Kosten verbunden, der Aufwand nicht tragbar.

Kritik an der Verwaltung äußerte auch Michael Eberle (CSU). Für den Lido an sich brauche es eine Gefahrenanalyse, die es bislang nicht gab. Auch da hätte man im Falle eines Unfalls in Haftung gehen können.

Dass durch Bewegungen Fangstellen in der Badeinsel entstehen könnten, habe bereits eine Überprüfung der DEKRA im Jahr 2015 ergeben, so Eberle. „Aber damals waren Steg und Insel politisch gewollt.“

„Mit dem Wissen von heute eine Entscheidung von damals in Zweifel zu ziehen, ist nicht richtig.“

Die Geschäftsleiterin Bettina Schade wies alle Vorwürfe scharf zurück: Die Verwaltung kläre nach bestem Wissen und Gewissen über mögliche Risiken auf, so wie es ihre Pflicht ist. Nicht, um jemanden einzuschüchtern oder zu verärgern. Des Weiteren sei sie selbst erst 2016 ins Amt gekommen, für die Beurteilung also nicht verantwortlich.

Für ihre Kollegen aus dem Stadtbauamt müsse sie auch eine Lanze brechen: „Sie haben 2015 alles, was in ihrer Macht stand, getan, um Insel und Steg so rechtssicher wie möglich ins Wasser zu kriegen.“ Die Rechtsprechung habe sich ebenso geändert wie die Herstellerangaben. Eine ex-ante-Beurteilung sei zum ersten Mal im Oktober 2021 im Rahmen eines Leitfadens gefordert worden. „Mit dem Wissen von heute eine Entscheidung von damals in Zweifel zu ziehen, ist nicht richtig.“

Insel ist nicht mehr zu halten

Eberle kam zu dem Schluss, dass „die Insel nicht mehr zu halten ist“. Man habe inzwischen so viele Gefahren aufgezählt, dass es nicht mehr vertretbar sei, sie ins Wasser zu lassen. Ein Gefahrengutachten, das vorgeschlagen wurde, würde nichts ändern. „Ein Gutachter wird die Verantwortung nicht übernehmen, sondern alles mit reinschreiben, was wir schon aufgezählt haben.“

Auch Gregor Schuppe (ALS) sah keine Möglichkeit: „Es tut mir im Herzen weh.“ Die Herstellerangaben ließen keine andere Wahl, als die Insel herauszunehmen. „Ich beklage das gesellschaftliche Klima, in dem wir leben.“

Anders bewerte Eberle die Situation beim Steg: „Der ändert den Charakter des Lido nicht“. Nachdem man die beiden Schwimmelemente vor Jahren noch groß als Versprechen an die Jugend beworben habe, sei man es ihr gegenüber schuldig, zumindest zu überprüfen, ob der Steg zu halten ist.

Stadtbaumeister Sebastian Dietrich erklärte, dass sich die Uferböschung über die Jahre enorm verändert habe. „Der Badesteg ging ursprünglich eben ins Wasser, jetzt gibt es eine 60-Grad-Neigung. So ist er nicht nutzbar.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.

Lido: Holzsteg soll geprüft werden

Verschiedene Beschlussvorschläge hatte die Verwaltung ausgearbeitet. Eberle selbst brachte zwei weitere ins Spiel. So forderte er, einen Gutachter mit einer Gefahrenanalyse des gesamten Lidos zu beauftragen.

Das werde die Verwaltung ohnehin machen, dafür brauche es keinen Stadtratsbeschluss, warf Schade ein. Der Beschluss wurde dementsprechend mehrheitlich abgelehnt.

Außerdem forderte Eberle, dass die Verwaltung bis Januar prüfen soll, ob der Plastiksteg oder ein Holzsteg eingesetzt werden kann. Auch dem brauche man nicht zuzustimmen, weil es sich mit einem Beschlussvorschlag der Verwaltung decke, hieß es. Erneut erfolgte die Ablehnung.

Tatsächlich unterschied sich der Vorschlag der Verwaltung in einem Detail: Statt beide Varianten unter die Lupe zu nehmen, wurde angeregt, dass die Verwaltung prüft, ob es möglich ist, anstelle des Plastikstegs einen Holzsteg zu errichten. Dem stimmte das Gremium letztendlich einhellig zu.

Abgelehnt wurde vom Stadtrat zuvor einstimmig, dass Badeinsel und Steg einfach so wieder reinkommen. Auch einhellig sprach sich das Gremium gegen eine Gefährdungsbeurteilung der Insel aus. Knapp fiel diese Entscheidung in Sachen Plastiksteg aus: Zehn Stadträte sprachen sich hier für eine Gefährdungsbeurteilung aus, zwölf dagegen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.