Mittelschule Schongau: Lob für Container, Sorge um Sicherheit der Schüler

Von: Elke Robert

Die Mitglieder des Schulverbands bestaunten den fast fertig ausgebauten Interimsbau für die Mittelschule – zwei komplette Containergebäude. In der Mitte Till Penski vom Bauamt Schongau (blauer Anorak), links neben ihm Bürgermeister Falk Sluyterman. © Elke Robert

In einem bunt gestalteten Klassenzimmer der Mittelschule tagten die Mitglieder des Schulverbands. Der Bau in seiner jetzigen Form ist bald Geschichte, denn er wird komplett entkernt. Nach den Pfingstferien wird bereits im Containerbau unterrichtet. Beim Schulweg ist dann aber besondere Vorsicht geboten.

Schongau – Auf kleinen Stühlen nahmen jetzt die Mitglieder des Schongauer Schulverbands Platz – im Erdgeschoss der bisherigen Mittelschule an der Bürgermeister-Lechenbauer-Straße. Till Penski vom städtischen Bauamt informierte über den aktuellen Sachstand der anstehenden Generalsanierung und Erweiterung. In der Woche vor den Pfingstferien werden die Kisten gepackt, der Umzug erfolgt mit Unterstützung einer Firma während der Ferien. Danach haben die Mittelschüler erstmals Unterricht im Interimsschulbau.

Schulleiter Frank Pfaffenberger führte durch die Ersatzgebäude, die in den Pfingstferien bezogen werden. Es gab viel Lob für diese Lösung. © Elke Robert

Altbau wird komplett entkernt

Der Altbau der Mittelschule in seiner jetzigen Form wird schon bald nicht mehr wiederzuerkennen sein, er soll bis auf ein Gerippe entkernt werden. Von der Haustechnik über die Fassade bis hin zum Dach – alles wird komplett erneuert. Außerdem entsteht im Erdgeschoss ein Anbau für die Verwaltung. „Die Aula wird ein bisschen kleiner, aber die Verwaltung so groß, dass sie ihren Namen endlich einmal verdient“, beschrieb es Penski. Inklusive des ehemaligen Kollegstufenbaus, der nun in die Mittelschule integriert ist, gibt es dann 24 moderne Klassenzimmer und zwei Lernzonen. Neben einer Bücherei wird es eine weitere Schulküche geben – die Kapazität der bisherigen reicht laut Schulleiter Frank Pfaffenberger nicht aus.

Die Generalsanierung läuft parallel zum Schulbetrieb, aber das ist man am Schongauer Schulzentrum von den vergangenen Jahren gewohnt – an der Realschule, der Grundschule und zuletzt am Gymnasium sind die Bau- und Sanierungsmaßnahmen bereits abgeschlossen. „Das wird der erste Baulärm, von dem wir etwas haben“, scherzte der Schulleiter im Gespräch mit den Schongauer Nachrichten.

Baustelleneinfahrt über die Fanschuhstraße

Die Baustelle werde komplett über die Fanschuhstraße abgewickelt, erläuterte Penski auf Nachfrage des Schongauer Stadtrats Gregor Schuppe. Die Baustelleneinrichtung erfolge während der Pfingstferien, die Baustelle solle bis Ferienende komplett gesichert sein. Allerdings läuft es dann auch für die Schüler nicht wie gewohnt: „Die Schülerwege werden umgeleitet, das ist in Vorbereitung“, so Penski. Hierzu soll es noch eine Information geben. Schon jetzt ist klar: „Jeder muss ein bisschen mehr aufpassen als jetzt, es ist heikel, aber machbar“, so Penski. Große Baustellenfahrzeuge sollen beispielsweise nicht zu Schulbeginn oder bei Schulschluss fahren dürfen – „aber das wird nicht immer funktionieren“.

Weil so viele Kinder die Baustellenzufahrt queren müssten, wollte Schuppe wissen, ob man nicht auch mit einer Fußgängerüberführung arbeiten könne – 2019 war vor der Realschule eine Fußgängerbrücke eingerichtet worden. Dies sei nicht angedacht und auch nicht möglich, so Penski. Man habe sich das vor Ort mit Martin Keßler vom Bürgerservice Schongau und der Polizei angeschaut und werde die Baustelle so einrichten, dass es funktioniere, „aber vielleicht müssen wir nachschärfen“.

Vergabe an Firmen ganz gemischt, auch heimische Anbieter sollen zum Zug kommen

Altenstadts Bürgermeister Andreas Kögl wollte wissen, wo die beauftragte Firmen ihren Sitz hätten. Je nach Vergaberecht werde sich dies mischen, so die Auskunft Penskis, bei den kleineren Gewerken gebe es auch Vorschlagslisten des Planers – heimische Firmen kämen bei Interesse demnach zum Zuge. Die Gesamtkosten liegen derzeit bei geschätzten 19,5 Millionen Euro plus rund drei Millionen Euro für den Interimsbau. Man geht von rund 10,7 Millionen Euro Zuschuss aus über verschiedene Fördertöpfe – „fördertechnisch ist alles ausgeschöpft, was irgendwie machbar war“, so Penski.

So sehen sie Container aus, in denen nach den Pfingstferien unterrichtet wird. © Hans-Helmut Herold

Nicht zuletzt wollte Schuppe wissen, wie der Ausbau heikler Stoffe aus dem Altbau geregelt sei. Verdachtsstoffe seien vorab beprobt worden, wusste Penski zu berichten. Alles werde vor Ort ausgebaut und direkt in Container verladen, Aushub falle in diesem Bereich kaum an.

Begeistert waren die Mitglieder des Mittelschulverbands bei der anschließenden Führung durch das vorübergehende Schulhaus für die Mittelschüler. Seit Wochen werden die Container ausgebaut, jetzt ist fast alles fertig installiert. „Dafür, dass es Container sind, sieht es einfach supergut aus“, so Schuppe. „Viel schöner als der Bestand“, schob Pfaffenberger hinterher. Sicherlich werde es eng, und wie sich das Raumklima bei Hitze verhalte, bleibe abzuwarten. Till Penski hatte schon zuvor darauf verwiesen, dass bitte pfleglich mit den Mieträumen umgegangen werden solle – damit nicht am Ende bei Schäden doch noch unerwartet hohe Kosten auf die Stadt zukommen.

Besichtigung: Wer Interesse hat, das Container-Schulhaus zu besichtigen: Hierzu ist am Mittwoch, 24. Mai, zwischen 17 und 19 Uhr Gelegenheit.

Die Stadt lässt sich die Sanierung der Mittelschule einiges kosten.

