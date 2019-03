„Lounge“ auf dem Marienplatz in Schongau soll die Altstadt beleben

Eine „Stadtlounge“ mit Liegestühlen soll den Marienplatz und seine Umgebung ab Mai attraktiver machen.

Schongau– Werbegemeinschaft und Stadt Schongau unternehmen einen weiteren Anlauf, Menschen in die Altstadt zu locken. Ob die Aktion jetzt „Stadtlounge“ heißen soll oder doch lieber „Schongau zeigt sich“, da waren sich die Verantwortlichen beim Pressetermin am Dienstag noch gar nicht so sicher. Beides sei jetzt erst einmal Arbeitstitel, hieß es.

„Wir wollen eine wunderschöne Altstadt“

Und Bürgermeister Falk Sluyterman machte klar, was das Ziel ist: „Wir wollen unsere wunderschöne Altstadt ein Stück weit ins Gedächtnis der Leute rufen.“ Sie solle wieder mehr „zum Treffpunkt“ werden.

Viel Grün, Liegestühle und Schattenspender sollen Anziehungspunkte werden. Für das Mobiliar am Marienplatz sorgt die Stadt. Wer will, kann sich seine Verpflegung selbst mitbringen oder sich bei den Gastronomen in der Altstadt eindecken.

Weinverköstigung und Hüpfburg

Gestartet wird die Aktion am Freitag, 3. Mai, mit Live-Musik und einer Reihe von Aktionen. Von 16 bis 22 Uhr geht die Post ab, mehrere Geschäfte, Unternehmen und Vereine sind beteiligt. Unter anderem stellen örtliche Autohändler ihre Karossen aus, der Theaterverein macht Werbung für die Henkerstochter, für eine Weinverköstigung ist gesorgt, und der Nachwuchs darf sich obendrein auf einer Hüpfburg austoben.

Wer noch mitmachen will, ist herzlich willkommen. Und Werbegemeinschafts-Vorstandsmitglied Kornelia Funke betont dabei: „Wir schauen über die Stadtmauer hinaus.“ Geschäfte aller Stadtteile sollen ihr zufolge motiviert werden, in der Altstadt mitzumachen. Als Meldeschluss einigte man sich am Dienstag spontan auf den 2. April.

Programm wird noch bekanntgegeben

Das genaue Programm und was über den Aktionstag hinaus noch alles geplant ist, wollen Stadt und Werbegemeinschaft kommende Woche nachreichen. Das Mobiliar wird jedenfalls auch über die Feierlichkeiten hinaus auf dem Marienplatz stehen bleiben. Und zwar bis zum 96. Lechgau-Trachtenfest, das vom 12. bis 15. Juli in Schongau gefeiert wird. „Da benötigen wir den ganzen Platz“, macht der Rathauschef klar. Ob die Liegestühle und Schattenspender danach wieder aufgebaut werden, ist noch offen.

