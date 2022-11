Schongau: Lyrik soll beim „SOGood“ durch die Altstadt wehen

Von: Elke Robert

Bereiten die Installation vor: Textilkünstlerin Nani Weixler (links) und Lichtkünstlerin Vanessa Hafenbrädl. © Hans-Helmut Herold

Die Altstadt wird Kulisse für das erste „SOGood“-Wochenende. Für einen visuellen Glanzpunkt sorgt Videokünstlerin Vanessa Hafenbrädl, die mit „SOG berührt“ auf ganz lyrische Weise nicht nur Wind und Wasser spürbar nahe bringen will, es ist auch eine Reminiszenz an den verstorbenen Hans Schütz.

Schongau – Besucher, die am Dienstag über den Schongauer Marienplatz streiften, konnten schon eine Vorahnung bekommen von der Installation, die der Altstadt an drei Abenden einen ganz besonderen Anstrich geben wird. Mithilfe der Schongauer Feuerwehr und der Drehleiter wurden Befestigungen für die riesige Fahne angebracht und diese dann probeweise schon mal aufgehängt – fast frei über dem Platz schwebend. Die Fahne aus schwarzem und goldenem Organza hat die Dießener Textilkünstlerin Nani Weixler gefertigt. 50 Quadratmeter groß, ist sie dennoch ein Fliegengewicht mit gerade einmal 22 Gramm pro Quadratmeter – durch ihre Leichtigkeit reicht ein leiser Lufthauch, um sie in fließende Bewegung zu setzen.

Fahnen-Videoprojekt von den zwei Dießener Künstlerinnen Vanessa Hafenbrädl und Nani Weixler

„Wir teilen uns den Wind mit dem fliegenden Stoff und fühlen uns berührt“, wird das Fahnen-Videoprojekt beschrieben, das Freitag, Samstag und Sonntag ab Einbruch der Dunkelheit zu sehen sein wird. Die großformatige Leichtigkeit wird bespielt von der Licht- und Videokünstlerin Vanessa Hafenbrädl. Die Dießenerin kommt gerade von der Lichtkunst-Biennale Hildesheim zurück, wo sie sich mit der Geschichte weiblicher Hildesheimer Persönlichkeiten befasste – ebenfalls visualisiert auf einer von Weixlers hauchdünnen Organza-Fahnen.

Die Texte von Hans Schütz wurden von Schauspielerin Anna McCarthy eingesprochen

Wie in Hildesheim auch, hat Hafenbrädl für Schongau erneut mit Schauspielerin und Performance-Künstlerin Anna McCarthy zusammengearbeitet. Erlebbar werden hier nun aber keine kontroversen Frauenpersönlichkeiten, sondern schöne, poetische Naturtexte, lyrische Lechimpressionen des erst in diesem Jahr verstorbenen Peitingers Hans Schütz. Drei Texte wurden ausgewählt aus dem Werk „Lechliebe“ des Kreisrates, Kämpfers für Natur- und Umweltschutz sowie ehemaligen Lehrers, seine Worte sollen die Innenstadt füllen.

Bewegung, Licht und Wind spielen ineinander

Auch bei Tageslicht wirkt die Fahne aus leichtem Organza, die am Dienstag schon mal probeweise aufgehängt worden war. © Hans-Helmut Herold

Gefallen hätte Schütz vermutlich, dass jener weibliche Mund, der seine Texte spricht, auf ein Tuch projiziert wird, das vielleicht wie ein Banner aussieht, aber keine Flagge darstellen soll: „Ich habe schon überlegt, ob ich sie ,no flag’ nenne soll, denn eine Fahne ist ja ein eher patriarchalisches Macht- und Staatssymbol, wir Frauen dagegen nutzen nun die Fahne als ästhetisches Mittel“, so Hafenbrädl. Bewegung, Licht und Wind – vieles spiele ineinander, aber ohne starre Strukturen und die komplette Kontrolle wie bei einer Leinwand. Und ganz bewusst wollte man auch nicht die Altstadthäuser als Projektionsfläche verwenden wie dies etwa bei „Weilheim leuchtet“ geschieht, wo Hafenbrädl ebenfalls schon mitgewirkt hat. Die Künstlerinnen wollen neue Sichtweisen und Perspektiven für Schongau mitbringen.

Schongaus Standortförderin Tina Birke hat den Kontakt zu den Künstlerinnen hergestellt

Zustande kam der Kontakt durch Tina Birke, Standortförderin der Stadt Schongau, die sich schon sehr auf das bevorstehende SOGood-Wochenende (siehe Infobox) freut. „Der Naturaspekt, die Lechpoesie, wird in die Stadt getragen, dieses Kunstwerk vereint alle sinnlichen Erfahrungen.“ Die Gedichte des Peitingers würden auf eine künstlerische Ebene gehoben – und sollen natürlich an ihn erinnern, was die Familie von Hans Schütz auch sofort unterstützt habe. „Und es ist auch schön, Verbindungen zu schaffen, die über die Lechgrenze hinausbrechen“, so Birke weiter. Nicht zuletzt sei es auch spannend, einmal einen neuen, zeitgemäßen Aspekt mit in die Stadt zu bringen – mal abseits des in Schongau oft sehr präsenten Mittelalters.

Der November unter dem Thema „Licht“ - das hatten sich die Bürger gewünscht

Viel Zeit blieb den Damen für die Vorbereitung nicht. Beim Kreativworkshop mit Bürgern hatten sich im Juni die Themen herauskristallisiert, mit denen die Stadt nun in der dunklen Jahreszeit bespielt werden soll, um die Altstadt attraktiver zu machen. Der November steht unter dem Motto „Licht“. Was den Frauen beim Pressetermin gefällt, ist, dass sich die Farben der Fahne – Schwarz und Gold – in den Fensterrahmen des dahinterliegenden Ballenhauses wiederfindet und in den Farben der Stadt, Schwarz und Gelb. Sollte es regnen, wird die Fahne dennoch wehen, das Material weise die Wassertropfen ab, die Farben würden höchstens verstärkt, wirkten dann „brillanter“, wie es Nani Weixler beschreibt. Die Videoinstallation ist nur für ein Wochenende angelegt, die Fahne könnte der Stadt auch für weitere Projekte gut stehen.

Info: Aufgehängt wird die Fahne am Freitag nach dem Grünen Markt, sie bleibt bis Sonntagabend hängen. Die Videoinstallation beginnt an allen drei Tagen jeweils mit Beginn der Dunkelheit gegen 17 Uhr und läuft bis 22 Uhr in Dauerschleife.

Das ist alles geboten beim ersten SOGood-Wochenende am 19. und 20. November Videokunst, Kunstmärkte und Konzerte – das alles vereint das erste Kulturwochenende SOGood.

Am Samstag und am Sonntag bauen Künstler und Kunsthandwerker in der Altstadt ihre Stände auf, und zwar sowohl im Löwenhof als auch im Serenadenhof. Die insgesamt 19 Aussteller kommen aus den drei Landkreisen Weilheim-Schongau, Landsberg und Garmisch-Partenkirchen. Geöffnet sind die Stände ab 10 Uhr bis 19 Uhr (Samstag) und 18 Uhr (Sonntag).

Die Geschäfte der Altstadt haben am Samstag bis 20 Uhr nach Möglichkeit geöffnet und laden zum Candle-Light-Shopping ein, teilweise mit eigenen Aktionen wie „Fang die Sonne“, einer Verlosungsaktion des Weltladens in der Lechtorstraße. Für Kulinarisches ist ebenfalls gesorgt, die örtliche Gastronomie macht mit, auch der ein oder andere Essensstand wird aufgebaut, z.B. im Serenaden- und im Löwenhof.

Weiteres zum Thema Licht gibt es im Schrimpfhof (Marienplatz 10 bis 12, Eingang von der Ballenhausstraße aus, Samstag und Sonntag ab Einbruch der Dunkelheit). Gezeigt werden kuriose fotografische Zeitzeugnisse und Kurzfilme aus den Beständen des Stadt- und Museumsarchivs sowie das Programm „Echos“ vom Kulturverein LiccAmbra. Bereits ab 16.30 Uhr beginnt an beiden Tagen die Taschenlampen-Führung „Licht aus! Spot an!“ in der Heiliggeist-Kirche St. Anna. Anmeldung über die Tourist Information Schongau (08861/214-181). Und im Stadtmuseum werden versteckte Kostbarkeiten des Museums ans Licht gebracht. Das Museum hat für SOGood seine Öffnungszeiten erweitert (12 bis 17 Uhr).

Auch die Musikschule macht mit und bietet am Samstag Kurzkonzerte für die Besucher. Das Blechbläserensemble spielt im Serenadenhof von 14 bis 14.20 Uhr, das Saxophonquintett am Marienplatz (15 bis 15.20 Uhr) sowie Holzbläser- und Gitarrenensemble in der Kirche St. Anna (15.45 bis 16.15 Uhr). Am Totensonntag klingt das Kirchenjahr in der Stadtpfarrkirche aus anlässlich des 400-jährigen Jubiläums des Kirchenchores von Mariae Himmelfahrt (19 Uhr).

Nicht zuletzt öffnen zwei Künstler ihre Ateliers: Mit Alexander Bastian Klein kann man in der Kirchenstraße 14a bei indischem Tee über Kunst und die Welt philosophieren, auch das Kunstatelier von Theo Hadiak in der Christophstraße 1 ist offen. (re)