Aggressiver Mann bedroht Hausbewohnerin und Polizisten - erst Pfefferspray kann ihn stoppen

Weil eine Frau in Schongau-West nicht mit ihm diskutieren wollte, wurde ein Mann aggressiv. Auch die hinzugerufenen Polizisten bedrohte er. Die musste zu harten Mitteln greifen.

Schongau – Wie die Polizeiinspektion Schongau gestern berichtete, klingelte am Sonntag gegen 17.30 Uhr ein somalischer Staatsangehöriger an einer Haustüre in Schongau West. Er versuchte, mit der Wohnungsinhaberin über den Islam zu diskutieren, so die Beamten weiter.

Als diese dies ablehnte, sei der Mann aggressiv geworden und habe die Frau bedroht. Auch nach Eintreffen der Polizeistreife verhielt er sich aggressiv und sollte dann zur Verhinderung von weiteren Straftaten in Gewahrsam genommen werden. „Hierbei leistete er massiven Widerstand, wobei zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden“, schreiben die Schongauer Polizisten am Montag.

Mann richtet Holzstab gegen Polizisten - die greifen zu harten Mitteln

Anschließend habe sich der Mann noch mit einem längeren Holzstab bewaffnet, den er gegen die Beamten richtete. Dann griffen auch die Polizisten zu härteren Mitteln und verpassten dem Mann eine Ladung Pfefferspray. Danach konnte er dann gefesselt werden.

Er wurde anschließend in eine Klinik eingeliefert, hieß es gestern weiter. Gegen den Somalier wird wegen Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

