Mitten in der Stadt: Mann entblößt sich immer wieder vor Mädchen - jetzt konnte ihn die Polizei stoppen

Krasser Fall von Exhibitionismus in Schongau: Ein Mann hatte sich dort in der Vergangenheit immer wieder vor Mädchen entblößt, jetzt kam ihm die Kripo auf die Spur.

Schongau - Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd berichtet: Zehn Mädchen im Alter von sieben bis elf Jahren zeigten im Dezember 2018 und Januar 2019 unabhängig voneinander Fälle an, in denen ihnen im Altstadtgebiet von Schongau ein Mann offen gegenübergetreten war, er sie zunächst angesprochen hatte und dann plötzlich seine Oberbekleidung anhob, so dass sein Intimbereich zu sehen war. Nach den Taten war der Mann gleich wieder verschwunden, die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten deshalb zunächst nicht zur Festnahme. Zudem vertrauten sich einige Mädchen aus Scham erst Stunden später ihren Eltern an. So gestalteten sich die Ermittlungen für das Fachkommissariat K1 der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim äußerst schwierig und umfangreich.

Dennoch gelang es den Beamten letztlich, den Tatverdächtigen zu ermitteln. Im Rahmen des Vollzugs eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses konnten in der Wohnung des 57-Jährigen Beweismittel - es handelt sich um Kleidung, die die Kinder beschrieben haben - sichergestellt werden, die den Tatverdacht erhärteten. Daraufhin wurde der Mann festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II wurde der 57-Jährige im Laufe des Freitags dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, so dass der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Gegen ihn wird wegen verschiedener Sexualdelikte ermittelt. Der Mann ist polizeibekannt, allerdings nicht wegen exhibitionistischer Taten.

Die Polizei war bislang mit den Taten nicht an die Öffentlichkeit gegangen, um die Ermittlungen nicht zu gefährden - und um die Opfer zu schützen.

mm/tz

Lesen Sie auch:

Schuss auf Regionalexpress bei Freising: Kripo hat Verdacht - und sucht einen ganz bestimmten Zeugen



Zeugen dringend gesucht: Widerliche Szenen in S-Bahn-Abteil

Exhibitionist entblößt sich mehrmals in Freising – unter anderem vor Bub (9)