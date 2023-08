Mann klaut nach Familienstreit Auto seines Chefs, landet im Straßengraben und durchwühlt am Lech Sachen von Badegästen

Von: Elena Siegl

Die Polizei ist zur Stelle (Symbolbild). © Daniel Karmann/dpa

Gleich mehrere Diebstähle hat ein Schongauer am Samstag begangen. Unter anderem entwendete er das Auto seines Arbeitgebers.

Schongau - Ein 43-jähriger Schongauer verließ am Samstag, 19. August, um ca. 10 Uhr nach einem häuslichen Streit die gemeinsame Wohnung und fuhr mit dem Fahrrad zu seiner Arbeitsstätte, berichtet die Polizei Schongau. Dort entwendete er den Pkw des Arbeitgebers und fuhr damit auf die B17 in Richtung Peiting. Weit kam er jedoch nicht; kurz nach der Auffahrt Schongau West kam er vermutlich alkoholisiert und berauscht von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Den Pkw ließ er dort unversperrt und stark beschädigt stehen.

Fußläufig und verletzt begab er sich durch das Forchet in Richtung Schongauer Lechsee, so die Polizei. Im Bereich der sogenannten Gaulagerwiese entwendete er gegen 13 Uhr das dort versperrt abgestellte Pedelec eines 30-jährigen Schongauers und fuhr damit einen Trampelpfad entlang in Richtung Lech. Letztlich landete er an einer Badestelle samt Fahrrad im Lech.

Am Lech Handy geklaut

Als er wieder ans Ufer geschwommen war, durchwühlte er die Sachen mehrere Badegäste, die ihre Kleidung am Ufer abgelegt hatten und mit dem SUP auf dem Lech unterwegs waren. Er hatte bereits ein Handy an sich genommen, als die Besitzer zurückkehrten. Auf deren Aufforderung gab der das Telefon zurück, heißt es im Polizeibericht.

Da bereits nach dem Pkw-Diebstahl und dem Verkehrsunfall eine polizeiliche Suche angelaufen war, konnte nach dem Anruf des Pedelec-Besitzers sehr schnell eine Verbindung zwischen dem Gesuchten und dem Fahrrad-Diebstahl hergestellt werden, so die Polizei. Eine an der Suche beteiligte Zivil-Streife der Grenzpolizeiinspektion Murnau fand ihn um 13.20 Uhr letztlich am Lechufer.

Schongauer befand sich in psychischer Ausnahmesituation und wurde in Klinik gebracht

Der Mann befand sich sichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation. Weil er den Anweisungen bei der Festnahme keine Folge leistete, wurde von den Beamten das Pfefferspray eingesetzt. Anschließend wurde er gefesselt. Seine stark blutende Verletzung am Arm sei von den Grenzpolizisten fachkundig versorgt worden. Bei der Durchsuchung wurde eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden.

Letztlich konnte er am Parkplatz der Lechtalbrücke an den Rettungsdienst übergeben und unter Polizeibegleitung in eine Klinik nach Landsberg gebracht werden.

