Schlittschuhlaufen auf dem Schongauer Marienplatz - Kunststoff-Eisfläche öffnet am Samstag

Von: Elena Siegl

Die ersten auf der Eisfläche: Standortförderin Tina Birke mit Mitarbeitern des Schongauer Bauhofs, die die Eisfläche in der Schongauer Altstadt aufgebaut haben. © Hans-Helmut Herold

Am Samstag, 14. Januar, ist es soweit: Die kleine Eisfläche aus Kunststoff, die in den vergangenen Tagen auf dem Schongauer Marienplatz aufgebaut wurde, wird eröffnet.

Schongau – Der Countdown läuft: Ab Samstag, 14. Januar, 11 Uhr, kann in der Schongauer Altstadt Schlittschuh gelaufen werden. Mitarbeiter des Schongauer Bauhofs haben am Montag auf dem Marienplatz den Unterbau mit großen Holzplatten montiert und darauf die 50 Quadratmeter große Eisbahn aus Kunststoff gebaut. Bäume, die die Werbegemeinschaft Schongau für ihre Weihnachtsaktion in der Altstadt verteilt hatte, sollen nun abgeschmückt ebenfalls noch auf dem Marienplatz aufgestellt werden und für eine nette Atmosphäre sorgen, so Standortförderin Tina Birke.

Und: „Aus Insiderkreisen der EA Schongau wird schon geflüstert, dass zur Eröffnung am Samstag die Jugendgarde auftritt.“ Außerdem wird es einen Einblick in das Programm der Eislaufabteilung geben. Jeweils an den Donnerstagen (15 bis 18 Uhr) und Samstagen (11 bis 14 Uhr) bietet die EAS nämlich ein Torwand- bzw. ein Geschwindigkeitsschießen an. Bei den Wettbewerben gibt es Preise zu gewinnen, die von Schongauer Geschäften und Einrichtungen bereitgestellt werden.

Eisfläche auf dem Schongauer Marienplatz buchen

Individuelle Termine für Gruppen können mit Maximilian Becher vereinbart werden. Per E-Mail an max.becher@ea-schongau.de oder unter Telefon 0171/8770947. Einige Kindergeburtstage und Firmen hätten das bereits getan – aber es gibt noch freie Termine, so Birke.

Die EAS stellt bei Bedarf Leihausrüstung zur Verfügung. Wer spontan Schlittschuhlaufen möchte, kann auch ohne Anmeldung jederzeit vorbeischauen. Bis 11. Februar ist die Eisfläche geöffnet. Die Aktion soll der Winterbelebung der Altstadt dienen und wird über das Programm „Innenstädte beleben“ gefördert.

