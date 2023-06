Oktoskop am Schongauer Marienplatz soll Kinder für die Altstadt begeistern - Weitere Projekte geplant

Stadt erlebbar machen

Einen ungewohnten Blick auf die Altstadt kann man nun am Marienplatz durch ein sogenanntes Oktoskop erhaschen. Es richtet sich vor allem an Kinder. Weitere Projekte sind geplant.

Schongau – Ähnlich wie ein Kaleidoskop, an das Bürgermeister Falk Sluyterman beim Ausprobieren gleich erinnert wird, funktioniert das Oktoskop, das seit wenigen Tagen am Rande des Schongauer Marienplatzes, nahe der Stadtpfarrkirche Mariae Himmelfahrt, verankert ist. Doch anders als bei dem bekannten Kinderspielzeug sind es nicht eingelegte farbige Plättchen, die durch das Drehen am Rohr immer andere Muster ergeben.

Durch das Oktoskop können verschiedene Elemente der Altstadt, etwa der Marienbrunnen oder das Ballenhaus, angepeilt werden, die dann über Spiegel in acht Teile projiziert werden. Es ist in alle Richtungen schwenkbar. Kinder sollen sich so spielerisch mit den baulichen Elementen des Marienplatzes auseinandersetzen, sagt Stadtbaumeister Sebastian Dietrich. Ein neuer Blick auf die Altstadt werde ermöglicht.

Freilich dürfen auch Erwachsene durchschauen, doch das Oktoskop richtet sich vor allem an Kinder. Damit sie auch ohne Hilfe ihrer Eltern durchs Rohr schauen können, wird es noch einen Tritt geben, erklärt Standortförderin Tina Birke.

Oktoskop soll Startpunkt für Kinder-Stadtrundgang sein

„Das Oktoskop mag für den ein oder anderen nicht das sein, was er sich unter einer Spielestation vorgestellt hat“, so Sluyterman. Doch im Einklang mit dem Ensembleschutz sei vieles schwierig umzusetzen. Der Rathauschef ist sich daher sicher, mit dem Oktoskop eine gute Lösung und etwas, das das Interesse von Kindern weckt, gefunden zu haben.

Der Standort sei zum einen gewählt worden, weil man den ganzen Marienplatz im Blick hat. Zum anderen, weil das Blinden-Tastmodell der Altstadt gleich daneben bei Kindern ebenfalls auf Neugierde stößt, erklärt Dietrich. Es soll außerdem noch eine Informationstafel für Kinder dazukommen, und das Oktoskop soll Startpunkt einer Rallye für Kinder werden, die aktuell noch ausgearbeitet wird.

Maskottchen für Kinder ist geplant

Außerdem vorgesehen ist dazu eine Leit- und Identifikationsfigur für Kinder. „Die Idee ist, dass wir für die Kinderführungen ein Maskottchen etablieren“, dass die Kinder dann wie bei einer Schnitzeljagd von Station zu Station quasi begleitet. So soll die Informationsbeschilderung des Stadtmauerrundgangs mit Kinderinformationen erweitert werden.

Ein Grafikbüro sei aktuell mit der Ausarbeitung beschäftigt, sagt Max Geiger, Leiter der Tourist Information. Das Ergebnis soll zeitnah vorgestellt werden. In welche Richtung es geht, wie die Figur also aussehen könnte, dazu will Geiger aktuell noch nichts verraten.

EU fördert das Oktoskop

„Durch die Verknüpfung von kulturellen und historischen Themen auf einer spielerischen Ebene und die konkrete Verortung im Stadtraum wird zusätzliche Frequenz generiert, und es werden neue Anreize für einen Besuch der Altstadt gesetzt“, davon geht man bei der Stadt aus. Rund 10 000 Euro hat das Oktoskop inklusiv Errichtung gekostet, so Dietrich. Gefördert werden die „Kleinmaßnahmen im öffentlichen Raum“ – zu denen neben Oktoskop, Stadtrundgang und Leitfigur für Kinder beispielsweise auch das Altstadtblindenmodell, das neue Zugangsportal zum Serenadenhof oder die Informationsbeschilderung (wir berichteten) gehören – über eine EU-Initiative. Ziel ist es, die Stadt erlebbar zu machen.

Außerdem Teil der EU-Förderinitiative sind – neben den „Kleinmaßnahmen im öffentlichen Raum“ – die touristische Positionierung (ein Tourismuskonzept wird bekanntlich derzeit erarbeitet), ein Nutzungskonzept für die Köhlervilla und die Stelle der Standortförderin („Städtebauliches Innenstadtmanagement und Kultur“).

