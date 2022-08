Marienplatz: Preis für „Das Herz der Stadt“

Von: Elke Robert

Sitzgelegenheiten mit Schatten und die Wasserspiele am Marienbrunnen gefielen der Jury, der Marienplatz ist daher zum „Wohlfühlplatz 2022“ gekürt worden. Kaufkraft eher gestiegen © Hans-Helmut Herold

Der Schongauer Marienplatz ist ein ausgezeichneter „Wohlfühlplatz“. Die Stadt holte sich beim Wettbewerb „Wohlfühlplätze – Fußgänger*innenfreundliche Stadt- und Dorfplätze“ einen ersten Platz. Geld gibt es dafür zwar nicht, aber eine gute Werbung für die Fußgängerzone ist es dennoch.

Schongau – Die Nachricht, dass der Schongauer Marienplatz zum „Wohlfühlplatz 2022“ gekürt wurde, trudelte eben erst im Rathaus ein. Er freue sich darüber, dass Schongaus „Gute Stube“ diesen Preis gewonnen habe, so Bürgermeister Falk Sluyterman. „Dies bestätigt, dass die im Jahr 2015 vom Stadtrat mit großer Mehrheit getroffene Entscheidung, den Marienplatz verkehrszuberuhigen, die richtige war.“ Zwar gebe es leider kein Preisgeld, aber es gehe schlicht um Werbung für die Stadt, auch eine Urkunde soll bei einem eigenen Termin noch öffentlichkeitswirksam ausgehändigt werden.

29 Kommunen haben sich mit 30 Projekten beworben

Ausgelobt hatten den Wettbewerb „Wohlfühlplätze – Fußgänger*innenfreundliche Stadt- und Dorfplätze“ die Verbände „FUSS“ (der Fachverband für den Fußverkehr in Deutschland), „SRL“ . (die Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung) sowie der „VCD“ Bayern, ein ökologischer Verkehrsclub. 29 Kommunen aus ganz Bayern reichten Bewerbungsunterlagen für 30 Projekte ein. „Die Projekte zeigen auf ganz unterschiedliche Art und Weise, wie mit jeweiliger Rücksicht auf die Gegebenheiten vor Ort Positives in Gang gesetzt werden und ein Mehrwert für alle entstehen kann“, heißt es in einer Mitteilung. Lediglich zwei der Bewerbungen stammten aus Großstädten sowie zwei aus Kommunen mit knapp über 20 000 Einwohnern. Die weiteren 26 Projekte kämen aus kleineren Gemeinden. Die Jury habe sich am Charakter der Projekte orientiert und entschieden, drei erste und vier zweite Preise zu vergeben sowie vier Anerkennungen.

Die Jurymitglieder waren von der Konzeption des Marienplatzes mitten im denkmalgeschützten Ensemble der Altstadt als multifunktionalem Begegnungsraum überzeugt. Kern sei die Widmung des südlichen Platzbereichs als Fußgängerzone sowie des nördlichen als verkehrsberuhigter Bereich.

„Exklusiver Parkraum“ wurde wieder öffentlich zugänglich gemacht

„Hierdurch wurde der zuvor exklusiv genutzte Parkraum wieder der öffentlichen Nutzung für alle zugänglich gemacht“, so die Begründung der Jury. Besonders gelobt wurde das Wasserspiel am Marienbrunnen. Auch sei der gesamte Platz zusammen mit den Zufahrtsstraßen barrierefrei gestaltet, was die Teilhabe aller sichere.

Die variablen Sitzmöglichkeiten und Liegedecks brachten ebenfalls Pluspunkte ein. „Bemerkenswert ist der vergleichsweise geringe Mitteleinsatz, mit welchem auf effektive Art und Weise für den gesamten Ort ein großer Mehrwert geschaffen wurde“, formuliert es die Jury. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 315 000 Euro, wobei 189 000 Euro aus Fördermitteln des städtebaulichen Denkmalschutzes stammten.

„Das Herz der Altstadt wieder zum Schlagen gebracht“

Das „Herz der Altstadt“ wieder zum Schlagen zu bringen, sei der Schongauer Ansatz für eine städtebauliche Umgestaltung gewesen, lautet die Formulierung in den Bewerbungsunterlagen der Stadt. Zur Erinnerung: Bei einer Bürgerwerkstatt im Juli 2015 im Ballenhaus waren Ideen zusammengetragen worden, wie sich die Schongauer ihren Marienplatz vorstellen. Die Bauarbeiten wurden bereits im Juni 2016 beendet, weitere Bausteine wie die Möblierung kamen nach und nach dazu.

Allerdings waren über Jahre hinweg gerade die umliegenden Geschäftsleute in Schongau wenig begeistert über den verkehrsberuhigten Bereich, immer wieder wurden Forderungen laut, die Fußgängerzone ganz abzuschaffen oder zumindest während der kalten Jahreszeit temporär zu öffnen. Diverse Male wurde im Stadtrat diskutiert. Der letzte Antrag von Geschäftsleuten, die Fußgänger wieder abzuschaffen, erfolgte 2020, wurde aber nicht weiter diskutiert. Unter anderem hätte man die Fördergelder zurückzahlen müssen.

Vorbehalte der Geschäftsleute, dass sich die Kaufkraft reduziert, „nicht belegbar“

„Die anfänglichen Vorbehalte zur Kaufkraftreduzierung für den Einzelhandel sind nicht belegbar“, so die Formulierung in der Projektbeschreibung zu diesem Punkt. Im Gegenteil: Durch neue Cafés und eine Eisdiele sei in den vergangenen vier Jahren ein deutlicher Anstieg der Innenstadtbelebung zu spüren.

Angeschoben hatte die Teilnahme am Wettbewerb Tina Birke, die neue Standortförderin der Stadt Schongau. „In meiner zweiten Arbeitswoche habe ich uns für den Wettbewerb angemeldet“, bestätigt sie. Vizebürgermeisterin Daniela Puzzovio lobte das Engagement der neuen Standortförderin: „Das war eine super Initiative.“ Wie Sluyterman bedauert auch Puzzovio, dass es sich nur um eine Auszeichnung handele, aber es gehe ums Renommee, ums Image der Stadt. „Ein bisschen was passiert immer.“

