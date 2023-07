Trachtendepot am Schongauer Marienplatz schließt zum Jahresende

Von: Elena Siegl

Ihr Trachtengeschäft in der Schongauer Altstadt hat Christine Lossek 17 Jahre lang betrieben. Bedauern über Geschäftsaufgabe © Elena Siegl

Seit 17 Jahren gibt es das „Trachtendepot Ampertal“ am Schongauer Marienplatz. Doch zum Jahresende schließt Inhaberin Christine Lossek das Geschäft.

Schongau – Den mittlerweile vierten Wasserschaden habe sie im Winter gehabt, erzählt die Inhaberin des „Trachtendepot Ampertal“, Christine Lossek. Die Heizung sei daraufhin ausgefallen und es sei kalt geblieben in den Räumen – um die zehn Grad habe sie nur noch gemessen. „Der Eigentümer will jetzt umbauen“, sagt sie. Und weil die Räume am Marienplatz unter anderem für den Einbau einer Fußbodenheizung leer sein müssten, müsse sie raus. Und habe entschieden, ihr Geschäft zum Jahresende aufzugeben. „Ich bin ja nicht mehr ganz jung und habe nur noch ein paar Jahre bis zur Rente“, so Lossek. Ein Umzug wäre zu aufwenig und zu teuer gewesen.

Ganz in den Ruhestand will sie sich aber noch nicht verabschieden. In einem anderen Geschäft wolle sie noch ein bisschen arbeiten, so der Plan. „Mal schauen, wie es mir gefällt“, meint sie und lacht.

Oktoberfest-Geschäft noch mitnehmen

Das Trachtengeschäft in der Schongauer Altstadt hat Lossek 17 Jahre lang geführt. Sie hatte schon zuvor – „nebenher“ – im Verkauf gearbeitet, erzählt sie. Über einen Freund, der Trachten anbot, sei sie dann zu ihrem Geschäft in der Schongauer Altstadt gekommen, das sie zunächst gemeinsam hergerichtet hätten.

Tracht sei damals gefragt gewesen und sie sei es immer noch, sagt Lossek. Heutzutage dürften die Dirndl, gerade bei den Jüngeren, gerne etwas kürzer sein. Außerdem seien Spitzenblusen angesagt, erzählt sie. Bei älteren Kundinnen sehe das oft wieder anders aus. „Es ist ja auch gut, dass nicht jedem das gleiche gefällt“, meint Lossek. In ihrem Geschäft sind deshalb Dirndl in sämtlichen Farben, Längen und Größen zu finden auch bei Lederhosen bietet sie eine große Auswahl an. Bevor das Trachtendepot Ende des Jahres schließt, nehme man auf jeden Fall das Oktoberfest-Geschäft mit, erzählt sie. Auch in Schongau, einige Kilometer von der Wiesn entfernt, sei diese Zeit freilich die Hauptsaison.

In den vergangenen Jahren hatte Lossek immer bis zu vier Angestellte, doch während der Corona-Pandemie gab es nicht mehr genug Arbeit. Teilweise seien ihre Mitarbeiterinnen dann in Rente gegangen oder hätten sich etwas anderes gesucht. Eine Freundin, die sie von anfang an unterstütze, helfe ihr noch ab und zu, so Lossek.

Hoffnung auf kundenfreundliches Geschäft als Nachfolger

Wichtig ist ihr, sich bei ihren Kunden zu bedanken, die in den vergangenen Jahren bei ihr einkauften. „das ist nicht selbstverständlich, dass man im Ort einkauft.“ Die Geschäftsaufgabe tue ihr leid. Auch Tina Birke, Standortförderin der Stadt Schongau, bedauert die Schließung, die sie sehr „schade“ findet. Sie hofft, dass sich für die Räume wieder ein „kundenfreundliches Geschäft“ findet, das Frequenz für die Altstadt binge. Gerade die Geschäfte am Marienplatz, in „1a-Lage“ der Stadt, würden ihr freilich am Herzen liegen.

Grundsätzlich wäre es gut, wenn sich Eigentümer, die in Sachen Läden eine Änderung planen, schon früh bei ihr melden, damit man gemeinsam Lösungsansätze finden könne, sagt sie.

Dass die Räume nun offenbar saniert werden sollen, würde sie begrüßen. Grundsätzlich sei es eine gute Sache, wenn Geschäftsräume auf Vordermann gebracht werden, denn so ließen sich meist auch einfacher Betreiber finden.

