Max Keller ist neuer Leiter im Schongauer Tierheim

Von: Elke Robert

Teilen

Wechsel an der Spitze des Schongauer Tierheims: Der Schongauer Max Keller übernimmt ab sofort die Leitung, seine Mutter Elke Keller geht in den Ruhestand. © Hans-Helmut Herold

In Schongau gibt es einen Wechsel bei der Leitung des Tierheims: Elke Keller zieht sich nach 16 Jahren zurück, die Verantwortung übernimmt nun Sohn Max Keller. Für ihn ist der Arbeitsbereich alles andere als fremd, hat er doch im Tierheim seine Ausbildung zum Tierpfleger absolviert.

Schongau – Der offizielle Start für Max Keller als Leiter des Schongauer Tierheims war am gestrigen Donnerstag. Viel hat sich an seinem ersten Arbeitstag in neuer Position aber nicht geändert, kennt der Schongauer doch das Tierheim schon seit vielen Jahren, wohnt sogar dort. Den Weg, mit Tieren zu arbeiten, habe schon ein erstes Schulpraktikum vorgegeben. Nach weiterer ehrenamtlicher Arbeit an der Wielenbachstraße war Keller dann zwischen 2006 und 2009 dort selbst Auszubildender, erlernte den Beruf Tierpfleger mit Fachrichtung Tierheim und Tierpension. Bis auf eine kurze Auszeit in einem anderen Arbeitsfeld, war er seither nahezu durchgehend in der Schongauer Einrichtung tätig.

Mutter geht in den wohlverdienten Ruhestand

Da seine Mutter Elke Keller nun mit 69 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand geht, sei er in die Richtung Leitung „geschubst“ worden. Und Max Keller freut sich auf die neue Herausforderung. Den bereits absolvierten Schulungen im Bereich Leitungsarbeit beim Tierschutzbund sollen weitere Fortbildungen folgen. „Wir sind ein recht junges Team und wachsen noch zusammen“, so der 31-Jährige, der bereits seit 2017 Ansprechpartner für Auszubildende ist. Neben Keller arbeiten zwei weitere gelernte Tierpfleger – Alegra Rudek seit 2017 und Rebecca Hansel seit 2021 – in Vollzeit im Schongauer Tierheim. Außerdem verstärken seit vergangenem Jahr die beiden Azubis Robert Boecker und Luca Zink das Team.

Janine Weigelt: „Freuen uns, dass er das mit vielen Ideen und Engagement übernimmt“

„Wir freuen uns, dass er das mit vielen Ideen und Engagement übernimmt, Max kennt den Betrieb, er ist mit ihm mitgewachsen“, so Janine Weigelt, Vorsitzende des Tierschutzvereins im Landkreis. „Wir werden ihn in allen Bereichen unterstützen.“

In der Tat möchte der neue Leiter einiges anpacken. Das Tierheim selbst, vor allem die Hundehäuser, sind arg in die Jahre gekommen, es stehen Sanierungsmaßnahmen an. Hand in Hand mit dem Tierschutzverein geht es jetzt in die Planung. Vorgespräche laufen längst, so Weigelt, insbesondere der Schongauer Bürgermeist Falk Sluyterman habe seine Unterstützung zugesagt. Noch dieses Jahr soll der Bauausschuss entscheiden, so ihr Wunsch. Baubeginn könnte bereits 2023 sein, wobei sie darauf hofft, dass noch viel Unterstützung für die Finanzierung kommt – vonseiten der Kommunen, des Landkreises wie auch von Spendern. Nach einer ersten Kostenschätzung wird der Umbau mindestens 500 000 Euro kosten.

Das Tierheim ist in die Jahre gekommen und wird umgebaut

„Der Kleintierbereich wird erst einmal wegfallen“, so Keller. Leider werde man die Plätze für Hunde leicht reduzieren müssen, dafür aber sollen die Zwinger größer werden. „Da geht es um die Lebensqualität der Tiere.“ Zwei Hundehäuser sollen entstehen mit je sechs Zwingern, die vier Außenboxen bleiben. Zusätzlich sollen eine Hundequarantäne und eine Krankenstation dazukommen. Derzeit sind 20 Hunde und rund 50 Katzen im Tierheim untergebracht. Gerade bei den Katzen ändere sich nahezu täglich etwas, beschreibt es Keller. Im Gegensatz zu den Hunden sei aber die Rückvermittler an die Besitzer ganz schwierig.

„Die Tierheimleitung ist eine umfangreiche Aufgabe“, ist sich Keller bewusst. Ein großer Bereich sei die Öffentlichkeitsarbeit und Kontaktpflege, da wolle man neben der Sanierung neue und andere Wege gehen, um das Bild des Tierheims nach außen zu verbessern. Gerade die Mitarbeit von Ehrenamtlichen wie der „Gassigänger“ sei wichtig, weshalb beispielsweise eine Schulung angeboten werde (siehe unten). Für die Tiere da zu sein und ihnen zu helfen, sei das eine. Den Umgang mit so vielen unterschiedlichen Menschen findet Keller an seinem Beruf nicht minder spannend: „Da ist Fingerspitzengefühl notwendig, bei Tieren manchmal weniger als bei den Menschen.“

„Gassigänger“ gesucht: Einweisung für Interessenten geplant

Das Tierheim sucht weitere „Gassigänger“ und bietet deshalb am Sonntag, 18. September, eine Schulung an. Hundetrainer und Sachverständiger Hans Zwick wird Interessierte zwischen 14 und 17 Uhr einweisen. Anmeldung für die bessere Planung direkt im Tierheim erwünscht (08861/9854).

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.