Viele Fragen rund um die Arbeitssuche: Infotag für Geflüchtete organisiert

Von: Elena Siegl

Rund 30 Geflüchtete aus der Ukraine lauschten den Mitarbeitern des Jobcenters – v.l. Alexander Melenewski (Dolmetscher), Angelika Schwarzensteiner (Teamleiterin) und Jan Riediger (Geschäftsführer) – und hatten einige Fragen rund um die Arbeitssuche. © ELENA SIEGL

Fragen über Fragen hatten zahlreiche Geflüchtete aus der Ukraine, die sie nun im evangelischen Gemeindehaus an Mitarbeiter des Jobcenters stellen konnten.

Schongau – Im Kontakt mit den Geflüchteten aus der Ukraine merkte Schongaus evangelischer Pfarrer Jost Herrmann, der auch Vorsitzender des Fördervereins Asyl im Oberland ist, dass die Themen „Arbeit und Sozialleistungen“ viele sehr beschäftigen. Um möglichst viele der Fragen, die den Menschen auf den Nägeln brennen, zu beantworten, hatte Herrmann Mitarbeiter des Jobcenters eingeladen, ihre Arbeit im Gemeindezentrum vorzustellen und anschließend Rede und Antwort zu stehen. Auch Katja Götz von der Diakonie Oberland und Carola Dempfle vom Projekt „Jobbegleiter“ der Herzogsägmühle stellten sich kurz vor.

Rund 30 Geflüchtete – überwiegend Frauen zwischen 20 und 40 Jahren und eine Handvoll Männer – nahmen das Angebot an. Angelika Schwarzensteiner, Teamleiterin im Jobcenter, erklärte zunächst, dass es das Ziel sei, Menschen und Arbeit zusammenzubringen. Das Bürgergeld diene als gesetzliche Grundlage. Es wurde extra ein Team gegründet, dass sich nur um die Ukrainer kümmert – trotzdem müsse man sich auf Wartezeiten einstellen.

Dolmetscher unterstützt Jobcenter

Unterstützt wird das Team von Alexander Melenewski, der als Dolmetscher derzeit sein wichtigster Mitarbeiter ist, wie Jan Riediger, Geschäftsführer des Jobcenters im Landkreis, sagte. Jeden Montag ist Melenewski im Schongauer Jobcenter dabei, den Rest der Woche in Weilheim. Er übersetzte auch bei der Gesprächsrunde im evangelischen Gemeindehaus alles – manche Ukrainer kommunizierten aber bereits selbst auf deutsch mit den Jobcenter-Mitarbeitern.

Schwarzensteiner erklärte den Ablauf der Jobvermittlung. Essenziell sei zunächst ein Einzelgespräch mit der Integrationsfachkraft. Man schaue sich die bisherigen Kenntnisse und Erfahrungen an, mache eine Stärkenanalyse und lege eine Integrationsstrategie fest. Sowohl für die Geflüchteten als auch die potenziellen Arbeitgeber gebe es Förderprogramme.

Dass vieles einzelfallbezogen ist und nicht pauschal beantwortet werden kann, zeigte die Frage einer Ukrainerin, die erklärte, ihr Studium mit einem Diplom abgeschlossen zu haben – „ist es nötig, die Unterlagen anerkennen zu lassen?“. Manche Arbeitgeber bräuchten die Anerkennung, für andere spiele sie keine Rolle, so Schwarzensteiner.

„Trauen Sie sich, gehen Sie auf Arbeitgeber zu“

Eine Frage, die viele Ukrainer beschäftigte, war, mit wie viel Lohn sie in Deutschland rechnen können. Das sei von Fall zu Fall unterschiedlich, außerdem mache man im Jobcenter generell keine Angaben zu Gehältern, so Schwarzensteiner. Der Mindestlohn liege aber bei 12 Euro pro Stunde, ergänzte Riediger. Auch in der Ukraine gebe es einen Mindestlohn – der sei allerdings so niedrig, dass er im realen Arbeitsleben kaum eine Rolle spiele, erklärten einige der Geflüchteten. Tarifverträge gebe es in ihrem Herkunftsland nicht.

Riediger hatte verschiede Beispielrechnungen dabei, um den Menschen zumindest einen Eindruck davon zu geben, welche Leistungen vom Jobcenter gezahlt werden, wenn man in Vollzeit arbeitet, einen Minijob hat oder gar nicht arbeitet – und es sich durchaus lohnt, eine Arbeit aufzunehmen. Überall würden Mitarbeiter und Auszubildende gesucht. „Trauen Sie sich, gehen Sie auf Arbeitgeber zu“, so Riediger. Ein Minijob sei ein guter Anfang und eine Möglichkeit, sich noch besser zu integrieren und die Sprache zu lernen.

Verunsicherung, wie es ab 2024 weitergeht

Dass die Regelungen für Ukrainer, in der EU arbeiten zu dürfen, vorerst nur bis März 2024 gilt, verunsicherte einige. Welche Voraussetzungen gibt es, um danach in Deutschland bleiben zu dürfen, wollte ein junger Mann wissen. Das könne man leider nicht sagen, so Riediger. Ein Arbeitsvertrag sei nicht mit einer Aufenthaltserlaubnis gleichzusetzen, erklärte er, was offensichtlich viele überraschte. Götz und Herrmann verwiesen allerdings auf den Umgang mit Geflüchteten aus anderen Ländern. Als Fachkraft mit guten Deutschkenntnissen könne eine Aufenthaltsgenehmigung beantragt werden, so Dempfle.

Auch über das Wohngeld informierten die Mitarbeiter des Jobcenters. Und auch die Sprach- bzw. Integrationskurse waren Thema. Man habe ein Kontingent von 600 Stunden. Möchte man den Kurs unterbrechen – eine Ukrainerin hatte erklärt, dass die Teilnahme sich wegen ihres einjährigen Kindes aktuell schwierig gestalte – könne man das in der Regel tun, müsse das aber mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge abklären. Schwarzensteiner riet allerdings davon ab, da man viel Zeit verliere, und man den Deutschkurs möglichst gut abschneiden sollte, um gute Chancen auf dem Jobmarkt zu haben. Online-Kurse seien in Vorbereitung – und eigentlich habe man auch einen Anspruch auf einen Kita-Platz.

Abschließend boten Schwarzensteiner und Riediger an, Anfragen für Einzelberatungen entgegenzunehmen. Viele meldeten sich an. Für weitere Infos empfiehlt Angelika Schwarzensteiner außerdem die Internetseite www.germany4ukraine.de.

