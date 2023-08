An „beruflich spannendste Zeit“ anknüpfen: Michael Eberle ist jetzt Vizepräsident am Augsburger Landgericht

Von: Elena Siegl

Zum 1. August hat Michael Eberle seine Stelle als Vizepräsident am Landgericht Augsburg angetreten. © EBERLE

Michael Eberle will an seine „beruflich spannendste Zeit“ anknüpfen: Der Schongauer ist jetzt neuer Vizepräsident des Landgerichts Augsburg.

Schongau – Zum 1. August hat Michael Eberle seine neue Stelle angetreten: Er wurde zum Vizepräsidenten des Landgerichts Augsburg befördert. Die ersten Verhandlungstage liegen bereits hinter dem Schongauer. Gleich zu Beginn sei es um eine Vergewaltigung gegangen, sagt Eberle. Ein zweitinstanzliches Verfahren, der Angeklagte sei mit dem Urteil eines Schöffengerichts nicht einverstanden gewesen.

Als Direktor des Amtsgerichts Landsberg habe er sich wie andere Direktoren auch für die Stelle bewerben können und sei schließlich ausgewählt worden. „Ich gehe mit Freude an die neue Aufgabe“, sagt Eberle im Gespräch mit der Heimatzeitung. Wie das anfangs immer ist, sei er gerade noch dabei, sich einzuleben und sich „in dem größeren Gebäude zurechtzufinden“, sagt er und lacht.

Sport und Feuerwehr als Ausgleich zum Beruf

Ganz neu ist ihm Augsburg allerdings nicht: Von 2004 bis 2008 war er in der Fuggerstadt nämlich bereits tätig, damals als Staatsanwalt und Gruppenleiter. Seine „beruflich spannendste Zeit“, wie Eberle sagt. Und an die würde er freilich gerne anknüpfen. Damals war er für Betäubungsmittelverfahren zuständig und es sei gelungen, mehrere Drogenorganisationen aus dem Bereich der Organisierten Kriminalität zu zerschlagen. Trotz der arbeitsintensiven Position erinnert sich Eberle gerne zurück, insbesondere die gute Zusammenarbeit unter den Kollegen ist ihm in Erinnerung geblieben.

Der berufliche Werdegang Die erste Stelle seiner justiziellen Laufbahn trat Michael Eberle 1995 als Zivilrichter am Landgericht Memmingen an, von wo aus er 1996 zur Staatsanwaltschaft Memmingen und 1998 zur Staatsanwaltschaft Kempten wechselte. Im Jahr 2000 ging er an das Amtsgericht Kaufbeuren, wo er als Familien- und Jugendrichter tätig war. Nach der Zeit als Staatsanwalt und Gruppenleiter in Augsburg setzte Eberle ab 2008 seine Justizkarriere als Abteilungsleiter der Verkehrsabteilung bei der Staatsanwaltschaft München II fort. Bereits 2009 erfolgte die Versetzung an das Amtsgericht Weilheim als stellvertretender Direktor. Zum Direktor des Amtsgerichts Landsberg wurde Eberle am 1. Juli 2016 befördert.

Nun wird er als Vorsitzender Richter einer Strafkammer, einer Berufungskammer, tätig sein und sich gleichzeitig den herausfordernden Aufgaben in der Verwaltung eines Gerichts stellen. „Es ist in etwa ein Drittel Verwaltungstätigkeit und zwei Drittel Rechtssprechaufgabe“, fasst es Eberle zusammen. Inhaltlich sei seine Tätigkeit mit seiner vorherigen in Landsberg zu vergleichen. Aber es seien nun nicht mehr so viele Verfahren, dafür müsse man teilweise noch tiefer in die Begründung einsteigen. Und während Akten am Amtsgericht in der Regel um die 100 Seiten umfassen, sind es nun am Landgericht auch gerne mal 600 Seiten.

Einen Ausgleich verschafft sich der Hobbysportler beim Radfahren, Schwimmen oder Eishockey. „Ich hoffe, dass mir auch noch Zeit bleibt, gelegentlich ein Spiel des FC Augsburg oder der Augsburger Panther zu besuchen“, verrät Eberle, der zudem bei der Freiwilligen Feuerwehr in Schongau aktiv ist. Und mit zweijähriger Unterbrechung ist Eberle bereits seit 1996 Mitglied des Schongauer Stadtrats.

Auswirkungen auf Stadtratsarbeit in Schongau?

Ob die neue Stelle Auswirkungen auf seine Stadtratstätigkeit haben wird? Die wolle er auf jeden Fall gerne weiterführen, sagt Eberle. Die Fahrten nach und von Augsburg seien freilich etwas länger, man müsse auch abwarten, wie sich das Sitzungsgeschehen in Schongau entwickle. „Ich bin ja erst in meiner dritten Woche am Landgericht.“

Was allerdings schwierig sei, und das sei es für ihn bereits in der Vergangenheit gewesen, sind die Ausschusssitzungen in Schongau, wenn die bereits um 15.30 Uhr beginnen. Das ist der Fall bei Doppelsitzungstagen – wenn also nach einer Ausschusssitzung auch noch eine Stadtratssitzung anberaumt ist. Sonst beginnen Ausschusssitzungen um 17 Uhr.

Der Start am Nachmittag „ist für jeden Berufstätigen schwierig“, sagt Eberle gegenüber der Heimatzeitung. Auch in einer vergangenen Sitzung hatte er die Problematik angesprochen. Eberle ist Mitglied des Bäder-, Rechnungsprüfungs- sowie des Werkausschusses und Teil des Verwaltungsrats Kommunalunternehmen Plantsch.