Literarischer Spaziergang durch Schongau: Mit Oliver Pötzsch auf den Spuren der „Henkerstochter“

Von: Rafael Sala

Mit seiner Ukulele und dem Lied „Ja so warn´s die alten Henkersleut“ begrüßte Oliver Pötzsch zusammen mit den Stadtführerinnen Kornelia Funke (Mitte) und Gisela Sporer die Teilnehmenden. © Tourist Info Schongau

Mit Autor Oliver Pötzsch sowie den Stadtführerinnen Kornelia Funke und Gisela Sporer machten sich kürzlich rund 40 literarische Spaziergänger auf die Spuren der „Henkerstochter“.

Schongau – Ein literarischer Spaziergang mit Oliver Pötzsch, dem bekannten Autor der Roman-Reihe „Die Henkerstochter“ durch die Altstadt Schongaus – da kann man auf Überraschungen gefasst sein. Da lauern quasi an jeder Straßenecke, an jedem Bauwerk Details, die in seinen Büchern nicht immer zu finden, dafür aber nicht weniger spannend sind.

Wie hat er eigentlich erfahren, dass so viele seiner Vorfahren Scharfrichter waren? Warum wollte er bereits Schriftsteller werden, als er noch ein Bub war? Und: Warum standen die Galgen eigentlich auf weithin sichtbaren Hügeln? All das und vieles mehr zu erfahren – dazu hatten 43 Teilnehmer Gelegenheit.

Zeitreise durch Schongau: Mit Oliver Pötzsch auf den Spuren der „Henkerstochter“

Stationen des Spaziergangs mit Pötzsch und den Stadtführerinnen Kornelia Funke und Gisela Sporer waren unter anderem das Ballenhaus, der Kasselturm und der Klostergarten, Orte, an denen sich viel Historisches zugetragen hat und die naturgemäß immer wieder Schauplatz der Handlungen in Pötschs Büchern sind.

Mit Oliver Pötzsch auf literarischer Spurensuche: Das ließen sich viele Schongauer nicht entgehen. Eine der Stationen der Führung war der Rathaussaal. © Rafael Sala

Die Geschichte des altehrwürdigen Ballenhauses ist hinlänglich bekannt, aber einen Blick in den Ratssaal als dem unangefochtenen Machtzentrum im mittelalterlichen Schongau werfen zu können, ist dann doch nichts Alltägliches. „Hier wurde die große Politik gemacht, hier saßen die wichtigen Herren“, klärte Pötzsch das Publikum auf. Genau hier spielen in seinen Büchern auch immer wieder entscheidende Passagen – waren es doch genau diese mächtigen Herren, die über das Wohl und Wehe jedes einzelnen entscheiden, sie bei einer Anklage freisprechen oder eben das Todesurteil über sie verhängen konnten.

In jedem Fall waren die Strafen bei schweren Delikten grausam. Genau deswegen hätten sich die Hinrichtungsstätten auf Hügeln befunden: „Nicht etwa, damit die Verurteilten noch eine schöne Aussicht vor dem Tod haben“, wie er schmunzelnd anmerkte, „sondern damit ihre Taten abschreckend sind“. Faktor Zeit inklusive: Monatelang hätten die Kadaver an den Galgen gehangen, damit kein Vorbeigehender auf den Gedanken komme, es ihnen gleichzutun. Eine Vorstellung, bei der es einem kalt den Rücken runterläuft.

Das legendäre Henkersschwert ist heute im Schongauer Stadtmuseum

Im Kasselturm drehte sich alles um Kräuter und Heilpflanzen, mit denen fachkundige Frauen seinerzeit hantierten – und damit als „Hexen“ ihr Leben riskierten, denn für die Kirche war all das natürlich „Teufelszeug“.

In seinen Büchern geht es viel um Gewalt, Schurken und finstere Gesellen – der Autor selbst hingegen ist ein friedfertiger Zeitgenosse, hat sogar Zivildienst gemacht. Die gruseligen Gerätschaften wie Schwerter, Dolche, Lanzen und dergleichen spielen in seinem eigenen Leben keine Rolle – im Gegenteil: Er sei froh, dass das legendäre Henkersschwert seines Vorfahren Jakob Kuisl – heute im Schongauer Stadtmuseum untergebracht – schon lange nicht mehr zum Einsatz komme. „Damit wurden schließlich Menschen getötet.“

Schon als Kind habe er Schriftsteller werden wollen, „mein Lebenstraum“, wie er erläuterte. Nur: Worüber? Lange sei er auf der Suche nach einem geeigneten Stoff gewesen, er habe schon das Handtuch werfen wollen, als die Rettung kam, „mein Schlüsselerlebnis“: Ein Verwandter habe ihm einmal Pötzschs eigenen, weit verzweigten Stammbaum gezeigt.

Da wimmelte es in früheren Zeiten nur so vor Scharfrichtern, und er habe blitzartig gewusst: Das ist es. Da liegt meine Zukunft. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten, seine Bücher werden vom namhaften Ullstein-Verlag herausgegeben.

Den nächsten literarischen Spaziergang mit Oliver Pötzsch bietet die Tourist Information Schongau am Samstag, 1. Oktober, um 10.30 Uhr an. Wer sich schon anmelden will, kann das unter Tel. 08861/214-181 oder per E-Mail an touristinfo@schongau.de tun.