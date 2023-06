Mittelschul-Sanierung startet - Schüler müssen sich teilweise auf geänderte Wege einstellen

In Schongau

Von Elena Siegl schließen

Die Generalsanierung der Schongauer Mittelschule startet am Montag. Mit den Bauarbeiten gehen Einschränkungen und Änderungen einher.

Schongau – Die Mittelschule Schongau wird generalsaniert – die Arbeiten starten am Montag, 12. Juni, und dauern voraussichtlich bis zu den Sommerferien 2025 an, teilt Stadtbaumeister Sebastian Dietrich mit. Damit die Schule saniert werden kann, findet der Unterricht der Mittelschüler nach den Pfingstferien in Containern neben dem Gebäude statt. Weitere Änderungen im Schulzentrum gehen mit den Baumaßnahmen einher:

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Gehwegseite in der Fanschuhstraße gesperrt - Bring- und Holverkehr untersagt

Die Baustellenzufahrt erfolgt von Osten über die Fanschuhstraße. Aus Sicherheitsgründen ist in diesem Bereich der westseitige Gehsteig zwischen Grund- und temporärer Mittelschule abschnittsweise gesperrt. Fußgänger sollen also nur den ostseitigen Gehsteig nutzen. Auf Höhe der Zugänge zu Mittel- und Grundschule gibt es Fußgängerüberwege.

Jeglicher Hol- und Bringverkehr im Bereich der Fanschuhstraße ist aus Sicherheitsgründen untersagt.

Neue Schulwege

Der Baustellenbereich um das Mittelschul-Bestandsgebäude ist mit einem Bauzaun vom restlichen Schulcampus abgeschirmt, heißt es in der Pressemitteilung. Es besteht eine Wegeverbindung westlich der Baustelle, die Grund- und Realschule sowie Bushaltestellen und Mensa (im Norden) mit dem Gymnasium und der temporären Mittelschule (im Süden) verbindet. Die Grundschule kann nicht mehr über den südlichen Nebeneingang (zur kleinen Aula) betreten werden.

Den empfohlenen Schulweg – die kürzeste und sicherste Verbindung zur jeweiligen Schule – hat die Stadt in einem Plan gekennzeichnet (siehe oben). Dieser ist auch unter www.schongau.de/de/Aktuelles/Neuigkeiten zu finden.

Kurzzeitige Einschränkungen für Anwohner möglich

Für Anwohner der Fanschuhstraße sowie des Dornauer Wegs gilt, dass die Erschließung der privaten Anwesen für die gesamte Bauzeit gesichert ist. Für kurzzeitige Einschränkungen (Baustellenverkehr, temporärer Wegfall von öffentlichen Parkplätzen) bittet die Stadt um Verständnis.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.