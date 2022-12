Schongauer Mittelschule soll während Sanierung umziehen: Containerbau gestartet

Von: Elke Robert

Zwei Gebäude mit Containern werden für die Schongauer Mittelschüler aufgebaut. © Hans-Helmut Herold

Die ersten Container sind eingetroffen. 18 Klassen sollen dort unterrichtet werden, bis im Sommer 2025 die Schongauer Mittelschul-Sanierung abgeschlossen ist.

Schongau – Dass es so rasch gehen könnte mit der Anlieferung der Container, damit hatte man im städtischen Bauamt Schongau gar nicht gerechnet. Ein paar Wochen eher als geplant, brachten am vergangenen Mittwoch große Lastwagen die ersten Container für den Interimsbau der Mittelschule.

Zwei Gebäuderiegel mit den Maßen 7,20 mal 15 Meter und drei Etagen hoch werden aus den einzelnen Modulen zusammengebaut. Zwischen 14 und 16 Sattelzüge rollen hierfür erst einmal täglich an, ein großer Autokran ist im Einsatz. Binnen ein paar Tagen soll alles an seinem Platz sein.

Bis dieser gigantische Ersatzschulbau zwischen der Grundschule und dem ehemaligen Kollegstufenbau dann aber bezogen werden kann, dauert es aber bestimmt noch bis Pfingsten kommenden Jahres, schätzt Till Penski, tätig im Bauamt im Sachgebiet Hochbau. Denn die Container kämen nicht etwa fix und fertig: Sie müssten nun erst noch ausgebaut werden.

Neben den 18 Klassenzimmern plus der nötigen Nebenräume müssen auch noch Lehrerzimmer und Technikräume ausgestattet werden. Rund drei Monate sind hierfür insgesamt angesetzt, was die jetzige Zeitschiene leicht hergibt.

Gehweg in der Fanschuhstraße vorübergehend einseitig gesperrt

Gerechnet hatte man mit den Containern erst ab Januar. „Wir mussten uns jetzt ganz schön auf die Hinterbeine stellen, um alles vorzubereiten, was man benötigt“, berichtet Penski auf Nachfrage der SN. Von der Ableitung des Schmutz- und Regenwassers angefangen, bis hin zu Leitungen für Wasser, Strom, Telefon und Internet musste alles für die Verlegung vorbereitet werden – das ganze Paket, das in jedem Schulgebäude eben benötigt wird. Geklappt hat wohl alles wie am Schnürchen, auch die Baugenehmigung ist vor ein paar Tagen eingetrudelt. „Das hat genau gepasst“, so Penski.

Erfahrung mit Großbaustellen hat man am Schongauer Schulzentrum ja mittlerweile zur Genüge, die Generalsanierung ist nur das nächste Großprojekt in der Reihe. Die Baustelle sei gut abgesichert, so Penski, Bauzäune ziehen sich komplett außenrum, damit nichts passieren kann.

Vorübergehend einseitig gesperrt ist auch der Gehweg in der Fanschuhstraße. Und außerdem hat die Firma laut Penski die Anordnung bekommen, dass große Fahrzeuge erst nach 8 Uhr zur Baustelle fahren und auch eine längere Mittagspause eingelegt wird – damit zu der Zeit, in der die meisten Kinder unterwegs sind zur Schule und nach Schulschluss, niemand gefährdet wird. „Immerhin sind rund 2500 Schüler am Schulzentrum“, so Penski.

Mittelschule soll in Pfingstferien ins Interimsgebäude ziehen

Geht alles weiter nach Zeitplan, zieht die Mittelschule in den Pfingstferien in die Interimsgebäude, die Schüler starten dort also nach den Pfingstferien wieder mit dem Unterricht. Zeitgleich sollen auch die Bauarbeiten an der Mittelschule starten samt einer kleinen Erweiterung.

Das Gebäude ist aus dem Jahr 1977, mehr als 50 Jahre ist daran nichts gemacht worden. Die Interimsmaßnahmen alleine schlagen schon mit rund drei Millionen Euro zu Buche, der Löwenanteil seien die Miete für die Containeranlage. Insgesamt sind für die Generalsanierung 22,8 Millionen Euro angesetzt, hieß es bei den Haushaltsberatungen im Frühjahr.

Die Fertigstellung der Mittelschule ist bis zu den Sommerferien im Jahr 2025 geplant. Danach könnte bald eine weitere Baustelle folgen, denn dass die Grundschule zu klein ist und man den ursprünglich geplanten großen Erweiterungsbau der Mittelschule doch in absehbarer Zeit braucht, das wurde Ende September klar.

