Schongauer „MühlenMarkt“ wird geschlossen

Von: Elke Robert

Im markanten Gonizianer-Haus in der Altstadt ist der „MühlenMarkt“ der Diakonie Herzogsägmühle seit 2016 beheimatet. Ende des Jahres wird er geschlossen. Arbeitsplätze gehen nicht verloren © Elke Robert

Der Schongauer „MühlenMarkt“ schließt Ende des Jahres. Mit Bedauern wurde diese Nachricht auch bei der Stadtverwaltung aufgenommen. Damit geht in der Altstadt nicht nur eine Möglichkeit verloren, sich rasch mit dem Nötigsten zu versorgen, auch ein Ort der Begegnung und der Inklusion wird aufgegeben.

Schongau – Per Pressemitteilung kündigt die Diakonie Herzogsägmühle die Schließung des Schongauer „MühlenMarkts“ in der Weinstraße an. In den vergangenen Jahren sei es trotz großer Anstrengungen nicht gelungen, die rückläufige Nachfrage zu stoppen. „Die Corona-Schließungen haben den negativen wirtschaftlichen Trend beschleunigt“, so Martina Wagner von der Unternehmenskommunikation der Diakonie. Schon seit dem Jahr 2006 ist die Diakonie Herzogsägmühle mit zunächst zwei Verkaufsstellen in der Schongauer Altstadt vertreten. Vor sechs Jahren legte man dann die Bereiche „gebrauchs.gut“ mit handwerklichen Produkten aus den Werkstätten des Diakoniedorfs sowie den „lebensmittel.punkt“ mit Lebensmitteln, Wurst- und Backwaren aus Herzogsägmühle in frei gewordenen Ladenflächen weiter westlich der Straße in der Hausnummer 11 zusammen.

„MühlenMarkt“ ist mehr als nur ein Geschäft

Auch der „MühlenMarkt“ in Schongau ist mehr als nur ein Geschäft, wie alle Arbeitsförderungsangebote der Diakonie sei der Laden „Mittel zum Zweck“, heißt es in der Pressemitteilung, denn es gehe um die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben. „Dieses Angebot der Arbeitsförderung im MühlenMarkt wurde zunehmend weniger von den Werkstattbeschäftigten genutzt“, so Wagner. Man wolle sich mit der beruflichen Förderung nun neu orientieren. „Wir bedauern diesen Schritt sehr, weil wir uns mit Schongau und seinen Bürgerinnen und Bürgern eng verbunden fühlen.“ Über die künftige Nutzung der Ladenfläche sei aber noch nicht entschieden.

Den Werkstattbeschäftigten und Mitarbeitenden solle aber auch weiterhin eine gute berufliche Perspektive geboten werden: „Alle werden Arbeitsangebote beim Fachbereich Arbeit für Menschen mit Behinderung oder in anderen Teilen der Diakonie Herzogsägmühle erhalten“, verspricht Wagner. Man wolle künftig verstärkt mit externen Firmen zusammenarbeiten und „Außenarbeitsplätze“ anbieten. „Wir gehen davon aus, für alle eine gute Arbeitsmöglichkeit zu finden“, so Wagner. Die beiden Verkaufsläden in Herzogsägmühle und Weilheim seien von der Schließungsmaßnahme jedoch nicht betroffen.

„Ein schmerzlicher Verlust“, heißt es bei der Stadt

Die Nachricht über den „MühlenMarkt“ erreichte Tina Birke, Wirtschaftsförderin der Stadt Schongau, ebenfalls am gestrigen Mittwoch. „Niemand verliert seinen Arbeitsplatz“, sei auch ihr versichert worden, die Schließung bedauere sie sehr. „Das ist sehr schade, gerade wegen des so breit gefächerten Sortiments.“ Selbstversorger fänden dort immer eine Kleinigkeit in der kurzen Mittagspause, so Birke, zusätzlich könne man noch ein Geschenk mitnehmen. „Das ist ein schmerzlicher Verlust“, findet die Wirtschaftsförderin. Nicht zuletzt gehe auch die Abbildung der Diakonie Herzogsägmühle in Schongau verloren. Bei Fragen zur weiteren Vermietung stehe man gerne helfend zur Seite.

Auch Obsthändler Engin Yapici hat bereits von der Schließung gehört und findet das schade

Auch Engin Yapici, der Obst- und Gemüsehändler direkt nebenan, hat bereits von der bevorstehenden Schließung gehört: „Das ist schade, die Metzgerei Boneberger, der MühlenMarkt und wir – das ist eine ganz tolle Ecke in Schongau.“ Nachvollziehen könne er den Schritt aber durchaus, die Bürger würden derzeit einfach weniger einkaufen. Auch wenn er bisher die Preise nicht oder nur moderat habe erhöhen müssen, „die Leute haben einfach andere Sorgen“, so seine Einschätzung. Auch er und seine Familie haben bereits auf die Situation reagiert und vor rund zwei Monaten die Öffnungszeiten reduziert, Mittwoch nachmittags beispielsweise ist neuerdings geschlossen. „Die Zeit jetzt müssen wir überbrücken“, ist Yapici überzeugt.

Auch das ist Inklusion: Kürzlich wurde ein Tastmodell der Schongauer Altstadt aus Bronze aufgestellt

