„Sind die vergangenen Jahre in Vorleistung gegangen“: Musikschule Pfaffenwinkel bittet um höheren Zuschuss

Von: Elena Siegl, Elke Robert

Über den Zuschuss für die Musikschule wurde in Schongau diskutiert. (Symbolbild) © Michael Hanschke

Die Musikschule Pfaffenwinkel braucht dringend mehr Geld. Der Stadtrat hat nun über einen höheren Zuschuss diskutiert. Eine von der Stadt gesteuerte Lohnerhöhung wird es aber nicht geben.

Schongau – Musikschul-Vorstand Erwin Krauthauf, Martin Schleier, der neu in der Vorstandschaft ist, Schulleiter Marcus Graf und sein Stellvertreter Manuel Wolf waren jüngst in die Sitzung des Schongauer Haupt- und Finanzausschusses gekommen. Die beiden Letztgenannten übernahmen es, die Lage der Musikschule zu schildern.

Man habe 58 laufende Kooperationen, ein reichhaltiges Angebot mit Ensembles, Unterricht auch für Erwachsene und Außenstellen, ausgebildete Lehrer und Leihinstrumente, zählte Graf auf. Schüler- und Lehrerzahlen würden stetig steigen.

Wenn man diesen Umfang allerdings aufrecht erhalten möchte, benötige die Musikschule dringend mehr finanzielle Unterstützung. 50 000 Euro würden im Haushaltsjahr fehlen. Einen Teil davon – 18 000 Euro – wolle man über Gebührenerhöhungen hereinholen. Dazu wünschte man eine zweimalige Erhöhung des städtischen Zuschusses um je 15 000 Euro.

Auch umliegende Gemeinden profitieren von der Musikschule Pfaffenwinkel

Seit Gründung der Musikschule – seit 2004 ist sie nicht mehr städtisch – habe man die Löhne der Lehrer nur um 5,4 Prozent angehoben. Dabei würde immer mehr von ihnen gefordert und sie würden vermehrt außerhalb der Musikschule zum Einsatz kommen. Etwa im Unterricht an der Mittelschule oder als Dirigenten umliegender Kapellen, erklärte Graf.

„Wir sind die vergangenen Jahre sozusagen in Vorleistung gegangen“, so Graf. Jetzt werde sichtbar, was die Musikschule leiste, und deshalb müsse man nun über höhere Zuschüsse reden. Auch in den umliegenden Gemeinden werde man mit dieser Bitte vorstellig werden. Schließlich würden die Lehrer der Musikschule beispielsweise auch in Peiting, Hohenpeißenberg, Altenstadt oder Bernbeuren unterrichten.

Man habe in der Umgebung starke Konkurrenz. Die nächsten Musikschulen – Landsberg und Weilheim – seien städtisch. Zu vergleichen sei die Musikschule Pfaffenwinkel am besten mit denen in Garmisch und Geretsried, die ähnlich viele Schüler unterrichten. Allerdings: In Geretsried würde ein Berufsanfänger rund 900 Euro mehr im Monat verdienen, sagte Wolf.

Empfehlung an den Stadtrat: Zuschuss für Musikschule erhöhen

Mehrere Ausschussmitglieder, darunter Kornelia Funke (CSU), lobten die Arbeit der Musikschule: „Wir sollten uns wirklich bemühen“, dass das Angebot für Schüler und Lehrer attraktiv bleibe und die Musikschule Bestand habe.

Einige Fragen blieben nach der Diskussion mit den Gremiumsmitgliedern noch offen: Zum Beispiel wollte Bürgermeister Falk Sluyterman wissen, welche Auswirkungen es hätte, wenn die Stadt künftig Miete fürs Musikschulgebäude verlange und dafür den Zuschussbetrag um diese Summe erhöhe. Denn der Zuschuss des Landes sei wohl an die Summe gekoppelt, die die Stadt zuschieße, so Sluyterman. Auch wie viel Geld tatsächlich in die Gehaltserhöhungen und den Defizitausgleich fließen würde, blieb einigen Ausschussmitgliedern noch unklar.

Man einigte sich darauf, dem Stadtrat zu empfehlen, den Zuschuss ab 2024 um 15 000 Euro zu erhöhen und im folgenden Jahr erneut um 15 000 Euro. Somit würde man dann bei einem Zuschuss von 155 000 Euro liegen.

Stadtrat wünscht sich Anhebung der Lohnkosten - Kämmerer ist „sprachlos“

Bis zur Sitzung des Stadtrats hatte man den Punkt Miete geklärt: Es mache für die Höhe der kommunalen Zuschüsse keinen Unterschied, ob das Gebäude mietfrei zur Verfügung stehe oder nicht, erklärte Geschäftsleiterin Bettina Schade. Hans Rehbehn (CSU) wünschte sich eine konkrete Anhebung der Lohnkosten für die Musiklehrer und beantragte dafür 35 000 Euro – auf drei Jahre festgeschrieben. Dies stieß bei Sluyterman auf Verwunderung. Stadtkämmerer Werner Hefele, der zuvor den noch enger geschnürten städtischen Haushalt vorgestellt hatte, da die Fassung vom März nicht genehmigungsfähig war, kommentierte es mit einem schlichten „Ich bin sprachlos“.

Grundsätzlich sei der Vorschlag Rehbehns richtig, aber der falsche Weg, so Stephan Hild (UWV). „Das gehört von der Musikschule an uns herangetragen“. Rehbehns Vorschlag wurde mit breiter Mehrheit abgelehnt.

„Unsere Musiklehrer leisten vor Ort kulturelle Arbeit“, warb Bettina Buresch (Grüne). Ihrer Meinung nach sei jetzt im Schongauer Land Solidarität gefragt durch Unterstützung kleinerer Gemeinden, die von der Musikschule profitierten, „aber so eine Einrichtung natürlich nie auf die Beine stellen könnten“. Der Schongauer Stadtrat bewilligte die 30 000 Euro Zuschuss-Erhöhung, allerdings muss auch die Kommunalaufsicht noch zustimmen.