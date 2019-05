Nach Ausweichmanöver: Frontal gegen Betonpfeiler

Beim Versuch, einem Lkw auszuweichen, knallte eine 18-Jährige am Mittwoch in Schongau frontal gegen einen Betonpfeiler. Sie wurde leicht verletzt.

Schongau – Die junge Frau aus einem kleinen Ort nördlich von Schongau war gegen 11 Uhr mit ihrem Wagen auf der Burggener Straße in Schongau unterwegs und wollte nach links in die Bernbeurer Straße abbiegen. Dabei nahm sie einem Lkw mit Anhänger die Vorfahrt. Die 18-Jährige versuchte noch, dem Lastwagen auszuweichen und gab Gas. Das Ausweichmanöver gelang, aber zu einem Unfall kam es trotzdem: Ihr Wagen schoss über den Gehsteig auf den Kundenparkplatz eines Bekleidungsfachgeschäfts. Dort streifte das Fahrzeug ein geparktes Auto und bremste dann frontal an einem massiven Betonpfeiler. Wie die Polizei in Schongau mitteilt, verletzte sich die Autofahrerin dabei leicht. An ihrem Auto entstand Totalschaden in Höhe von 3500 Euro. Der Wagen auf dem Parkplatz ist an der gesamten Fahrerseite verschrammt, der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 5000 Euro. Die Feuerwehr Schongau kümmerte sich um das Binden der ausgelaufenen Betriebsstoffe.