„Paradefall für Denkmalpflege“: Bantelehaus hat interessante Baugeschichte

Von: Elke Robert

Teilen

Unauffällig schmiegt sich das Künstlerhaus, auch als Bantelehaus bekannt (oranger Anstrich), an das große Mohrenhaus. Nun zieht dort eine Keramikerin ein. Lichthof neu eingebaut © Hans-Helmut Herold

Seit dem Umzug der Heimerer Schule steht das Bantelehaus leer, jetzt ist es neu vermietet und wird wieder von einer Künstlerin bezogen. Damit kann man fast anknüpfen an die Bestimmung, die das Einzeldenkmal bei seiner Sanierung in den 1990er Jahren erhalten hat. Ein Auszug aus der Baugeschichte.

Schongau – Das Bantelehaus an der Lechtorstraße 10 ist eines der besonderen Schmuckstücke in Schongau. Wer daran vorbeifährt, ahnt gar nicht, was sich in dem kleinen, direkt neben dem Mohrenhaus gelegenen Gebäude am südöstlichen Portal zur Altstadt versteckt.

Kern des Einzeldenkmals stammt noch aus dem beginnenden 16. Jahrhundert

Der Kern des Einzeldenkmals stammt noch aus dem beginnenden 16. Jahrhundert, entstand zwischen 1501 und 1503 vermutlich nach dem Stadtbrand 1493, der Dachstuhl stammt aus dem Jahr 1555. Der schmale, zweigeschossige Giebelbau mit Satteldach wurde laut Denkmalliste dann in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts noch einmal „tiefgreifend umgestaltet“ – das Anwesen wurde verlängert und mit einem anderen Dach ausgestattet.

Vermutlich schon seit dem 17. Jahrhundert wurde es von Bäckern genutzt, archivarisch zurückverfolgen lässt sich dies offenbar bis ins Jahr 1640. Der erste im Häuserbuch namentlich aufgelistete Bäcker ist 1745 Melchior Hörmann. „Das Haus wurde immer wieder verkauft, oder Bäcker heirateten dort ein“, so Kreisheimatpfleger Jürgen Erhard. Auch die Bezeichnungen „Beim Zachenbäck“, später dann „Beim Torbäck“ oder „Beim Facklerbäck“ finden sich.

Backraum muss mindestens seit dem 18. Jahrhundert eingebaut gewesen sein

Der Backraum muss wohl, nach dem Gewölbe und der Rauchabzugshaube zu schließen, mindestens seit dem 18. Jahrhundert eingebaut gewesen sein, heißt es in einer Broschüre des Heiliggeist-Spitals. Modernisiert wurde der Backofen dann im 19. Jahrhundert – und so hatte man ihn auch erhalten.

Die namengebende Familie Bantele steht dann Anfang des 20. Jahrhunderts in der Liste: Drechsler Johann Bantele 1901, Anna Bantele 1909. Die Heiliggeist-Spital-Stiftung erwarb das Gebäude im Jahr 1918 zu einem Preis von 13 000 Mark, es diente als Mietwohnhaus. Da die Mittel für den Unterhalt fehlten, verfiel das Anwesen jedoch immer mehr und war irgendwann nur noch als Notunterkunft nutzbar – bis der Stadtrat 1990 die Reißleine zog.

Nach Sanierung 1994 als „Paradefall für Denkmalpflege“ gelobt

Für damals rund eine Million Mark wurde das Gebäude saniert und modernisiert. Es sei ein „Paradefall für Denkmalpflege“, lobte im Jahr 1994 bei der Eröffnung der damalige Generalkonservator des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege das Projekt. Angeschoben hatte Sanierung und Umbau der damalige Schongauer Bürgermeister Luitpold Braun.

Unter der Leitung des Architekturbüros Weinberger wurde die Idee des Künstlerhauses verfolgt: Neben der eigenständigen Wohnnutzung für das Heiliggeist-Spital im ersten und zweiten Stock, befindet sich seitdem ebenerdig ein Atelier im rückwärtigen Teil des Gebäudes sowie direkt an der Lechtorstraße ein Verkaufsraum. Auch eine kleine Wohnung gehört zum Künstlerbereich dazu.

Lichthof ist ganz neu entstanden

Der damals neu entstandene Lichthof wurde seitens der Denkmalpfleger besonders gelobt. Der Dachausbau stellte die Stadt offenbar vor große Herausforderungen, letztlich wurde der alte Dachstuhl erhalten und mit fachlicher Unterstützung des Landesamtes für Denkmalpflege und Fachleuten des Bayerischen Bauarchivs Thierhaupten saniert. Insgesamt habe man großen Aufwand betrieben, „um die einmalige Originalität des Gebäudes zu erhalten und zu ergänzen“, heißt es in einer Veröffentlichung der Spitalstiftung.

Der erste Künstler, der nach der Einweihung 1994 im Künstlerhaus arbeitete, war der bekannte Schweizer Kunstmaler Rudolf Mirer. Danach wurden die Räume in Zusammenarbeit mit der Akademie der Bildenden Künste in München jeweils ein Jahr lang mietfrei einem Stipendiaten zur Verfügung gestellt. Zu den Stipendiaten zählte etwa der Peitinger Künstler Peter Mayr. Jetzt zieht wieder eine Künstlerin ein.

Zuletzt war dort die Verwaltung der Heimerer Schule untergebracht

Zuletzt war im Künstlerhaus die Verwaltung der Heimerer Schule untergebracht, die im vergangenen Sommer ja an den Marienplatz umzog. Während das angrenzende Schulhaus, alles zum Heiliggeist-Spital gehörend, rasch neu vermietet war, hatte man ein dreiviertel Jahr für das Bantelehaus nach einem gewerblichen Mieter gesucht. Christian Osterried, Leiter des Heiliggeist-Spitals, freut sich daher, dass nun wieder eine Künstlerin einzieht und die vorgesehene Mischnutzung erhalten bleibt. Rund 16 000 Euro mussten dafür in die Hand genommen werden. Unter anderem wurde das Parkett abgeschliffen und das zuletzt als Serverraum genutzte Bad wieder hergerichtet.

Die Heimerer Schule ist an einem neuen Ort und hat 2022 das viele Jahre leer stehende Bankgebäude am Marienplatz bezogen

Für alle anderen Räume der ehemaligen Heimerer Schule in der Karmeliterstraße waren gleich neue Mieter gefunden worden

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.