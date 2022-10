Unfall in den frühen Morgenstunden - jetzt wird gegen beide Beteiligte ermittelt

Von: Elena Siegl

Bei einem Unfall in Schongau wurden zwei Personen verletzt. © Hans-Helmut Herold

Zu einem Unfall kam es Freitagfrüh in Schongau. Eine Frau hatte beim Abbiegen einen vorfahrtsberechtigten Pkw übersehen. Doch auch gegen dessen Fahrer wird ermittelt.

Schongau - Gegen 5.30 Uhr kam es am Freitag, 7. Oktober, auf dem Parkplatz vor einem Lokal in der Bernbeurener Straße in Schongau zu einem Streit, wie die Polizei berichtet. Kurz vor Eintreffen einer Streife hatte sich ein Beteiligter des Streits bereits mit seinem Pkw entfernt. Laut Zeugen war der Fahrer alkoholisiert.

Rund zehn Minuten später gab es einen weiteren Einsatz für die Polizei, bei dem auch der Streitbeteiligte wieder eine Rolle spielte. Gegen 5.40 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Pöllandtstraße, ebenfalls in Schongau, ein Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Schongauerin fuhr laut Polizei auf der Friedrich-Ebert-Straße und übersah offensichtlich den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw eines 25-jährigen Schongauers. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Personen verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf circa 60.000 Euro, schätzt die Polizei.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass es sich bei dem 25-Jährigen um die gesuchte Person vom Parkplatz in der Bernbeurener Straße handelte. Ein durchgeführter Alkotest bei ihm verlief positiv. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Gegen die 22-jährige Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung, gegen den 25-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, heißt es im Polizeibericht.

