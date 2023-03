Jugend forscht: Junge Nachwuchstüftler in Schongau mit großen Visionen

Von: Andreas Jäger

Xaver Rehm, mit 10 Jahren jüngster Teilnehmer, entwickelte eine Heizung für seinen Fahrradlenker. © Hans_Helmut Herold

47 junge Tüftler aus dem Alpenvorland kamen gestern in der Schongauer Lechsporthalle zusammen, um ihre Projektarbeiten in den Wettbewerben „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ zu präsentieren.

Schongau – Große Augen machten die anwesenden Besucher bei den vielen pfiffigen Ideen. Eine äußerst praktische Erfindung präsentierte der jüngste Teilnehmer im Wettbewerb, Xaver Rehm. Der 10-Jährige geht auf das Werdenfels-Gymnasium in Garmisch-Partenkirchen. Seinen täglichen Schulweg legt Xaver in der Regel mit seinem Fahrrad zurück. An kalten Wintertagen wie diesen kann das jedoch eine äußerst unangenehme Angelegenheit werden. Vor allem an den Händen fror es den Schüler immer. Deshalb entwickelte er eine „Lenker-Heizung“ für sein Rad, die mithilfe von Heizfolien und eines am Fahrrad befestigten Dynamos den Händen wohlige Wärme spendet. An weiteren kreativen Ideen mangelt es Xaver auch nicht: „Ich möchte probieren, zusätzlich eine Sattelheizung für mein Fahrrad zu entwickeln“, erzählt der 10-Jährige.

Leonhard Waggershauser vom Otto-von-Taube-Gymnasium Gauting forschte im Bereich der Medizin. © Hans-Helmut Herold

17-jährigen Gautinger entwickelt etwas im Bereich der Medizin

In einem ganz anderen Bereich forscht Leonhard Waggershauser vom Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting. Dem 17-Jährigen hat es die Welt der Medizin angetan. Während eines Krankenhaus-Praktikums in der Radiologie kam er auf die Idee, einen Pulsmesser und den damit gemessenen Perfusionsindex als Messwert für arterielle Eingriffe am Bein zu nutzen. „Viele Patienten haben durch Alter oder Krankheit keine ausreichende Durchblutung in den Arterien der Beine“, erklärt Leonhard. Deshalb sei bei jenen Patienten häufig ein operativer Eingriff nötig. Um den Erfolg des Eingriffs abschätzen zu können, arbeitet der Arzt zumeist mit einem Röntgengerät. Die dabei entstehende Strahlung ist nicht gerade das gesündeste, weshalb man darauf gerne verzichten würde. Mit dem Pulsmesser, an der Zehe des Patienten befestigt, und dem Perfusionsindex ist das möglich.

Benedikt Nitsch aus Bernried entwickelte einen E-Gitarrenverzerrer mit Sinuswelle. © Hans-Helmut Herold

Ein E-Gitarrenverstärker der besonderen Art

Musikalisch ging es hingegen bei Benedikt Nitsch aus Bernried zu. Aber auch die Physik spielt bei dem 18-Jährigen eine entscheidende Rolle: Im Zuge seiner Seminararbeit am Tutzinger Gymnasium baute der Schüler einen E-Gitarrenverzerrer mit Sinuswelle, wodurch der gespielte Ton verzerrt wird.

Benjamin Klein (r.), Schüler des Gymnasiums Schongau und Erfinder einer Windstation zur Stromproduktion, neben Regionalwettbewerbsleiter Dr. Stefan Felber. © Hans-Helmut Herold

Nachhaltige Art, das Handy oder den Laptop zu laden: eigene Windstation

Eine besonders nachhaltige Art zum Laden von Smartphones und Laptops entwickelte der 14-jährige Benjamin Klein vom Welfen-Gymnasium Schongau. Das Ganze funktioniert allein mit der Kraft des Windes. Die entsprechende Windstation besteht aus zwei selbst gebauten Windrädern, eines für hohe und eines für niedrige Windstärken. Angeschlossen an einen Dynamo, wird so nun bei entsprechender Auslastung der Windräder umweltfreundliche Energie produziert. Im Durchschnitt ist das Smartphone auf diese Weise nach rund sechs Stunden aufgeladen. „Dieses Projekt ist auch dafür da, Menschen in Zeiten der Suche nach der optimalen Energielösung inspirieren zu wollen, mit ihrer Kreativität einen Ausweg aus Energiekrisen zu schaffen“, so Benjamin. Mit engagierten Leuten wie Benjamin, der das Projekt in nur zwei Monaten auf die Beine gestellt hat, ist dieser Ausweg gewiss möglich.

Viele große Ideen wurden gezeigt, doch gewinnen kann nur einer: Wer das ist, wird heute von der Jury bekanntgegeben.

Die Schongauer Schüler forschen insgesamt sehr gerne und kamen erst kürzlich ganz groß raus

