Name für Schongauer Mittelschule wird noch nicht verraten - soll sich „um den Lech drehen“

Von: Elke Robert

Nicht nur „Mittelschule Schongau“ soll es künftig heißen. © Privat

In der Vorbereitung der Namensgebung für die Mittelschule Schongau ist man einen kleinen Schritt weitergekommen. Gefunden ist er bereits, jetzt stehen nur noch formelle Beschlüsse an.

Schongau – Wie Rektor Frank Pfaffenberger auf Nachfrage der Schongauer Nachrichten verrät, „haben wir Vorschläge in der engeren Auswahl“. Besonders erfreut gewesen sei er, dass nach dem SN-Bericht über die Suche nach einem geeigneten Schulnamen aus der Bevölkerung viele Rückmeldungen gekommen seien. Dabei wollte man es aber nicht belassen, jetzt durften auch noch alle Schüler abstimmen. „Es ist mir wichtig, dass nicht nur ein Gremium entscheidet, sondern wir sollten etwas wählen, mit dem sich die Schüler identifizieren können“, betont Pfaffenberger.

Mit der Namenssuche, ursprünglich angeschoben vom Elternbeirat unter dem Vorsitz von Daniela Pledl, um das Image dieser Schulform etwas aufzubessern, ist man also schon vorangekommen. Nun sind aber erst noch formelle Beschlüsse fällig der Lehrerkonferenz, des Elternbeirats, der Schülermitverwaltung und auch des Schulverbands. Nach der Beantragung bei der Regierung von Oberbayern, muss dort der Vorschlag ebenfalls unter die Lupe genommen werden.

Mittelschule Schongau: „Die Namensgebung dreht sich rund um den Lech“

Zum möglichen Namen will der Schulleiter bis dahin natürlich nichts verraten, nur so viel: Es soll keine Persönlichkeit dahinterstehen, weshalb es mit der Prüfung des Namens wohl auch keine Probleme geben werde. Was sich Pfaffenberger noch entlocken lässt: „Die Namensgebung dreht sich rund um den Lech.“

Wer sich zurückerinnert: Zuletzt war in Schongau ein Weg im Gnettner-Areal umbenannt worden, weil der Dichter Max Dingler offenbar eine Nazi-Vergangenheit hatte. Auch bei der Vergabe des Platz-Namens beim Münzgebäude haben Stadtrat und Bauausschuss über viele Sitzungen diskutiert. Der Bereich östlich des historischen Gebäudes sollte anfangs nach der Frauenrechtlerin Marie Juchacz heißen, nach Einspruch im Stadtrat und einer Bürgerbefragung wurde er dann aber „Bei der Fronveste“ benannt.

Etwas dauern wird es also noch, bis die Schongauer Mittelschule einen Namen bekommt. Geht es nach Pfaffenberger, solle man damit jedoch nicht so lange warten, bis die Generalsanierung und Erweiterung der Schule – die Arbeiten starten im kommenden Jahr – abgeschlossen sind. Die Prüfung des Vorschlags könne bereits bis Weihnachten durch sein, schätzt Pfaffenberger, dann würde er es gerne bald angehen.

Mittelschule Schongau wird generalsaniert

Die meisten Klassen der Schongauer Mittelschule werden voraussichtlich Pfingsten 2023 in ein Provisorium ziehen neben dem sogenannten Kollegstufenbau, den man auch jetzt schon nutzt. Zwei dreistöckige Containerbauten werden aufgestellt. Es gilt, bis zu 25 Klassen sowie Fach- und Computerräume unterzubringen. „Die Pausenflächen werden eine Herausforderung“, ist sich Pfaffenberger sicher, schließlich müsse es auch Zufahrten zur Baustelle geben. „Aber ohne die Baustelle gibt es kein neues Gebäude.“ Generalsanierung und Erweiterung werden voraussichtlich rund 22,5 Millionen Euro kosten.

Der Schulleiter ist froh, wenn es endlich losgeht. Das Schulhaus, das 1977 gebaut und 1978 eingeweiht wurde, sei abgewohnt, substanziell sei einfach nie etwas gemacht worden, es sei zugig, das Dach undicht, die Böden abgewohnt. Auch um moderne pädagogische Inhalte umzusetzen, sei das Schulhaus nicht mehr geeignet. Änderungen stehen im Schulalltag jederzeit an. Derzeit erwägt man beispielsweise, künftig offene Ganztagsklassen anzubieten, nicht mehr die bisher gebundene Ganztagsschule. Darüber hatte Pfaffenberger jüngst auch in einer Schulverbandssitzung gesprochen, denn das Interesse an der gebundenen Ganztagsschule schwindet, die Anmeldezahlen seien gering.

