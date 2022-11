Eigentümer will 300 Jahre altes Haus in der Schongauer Altstadt abreißen - „Geht gar nicht“

Von: Elke Robert

Mehr als 300 Jahre alt ist das Doppelbauernhaus in der Amtsgerichtsstraße. Die südliche Hälfte (links) wurde 2001 saniert. © Hans -Helmut Herold

Ein Gebäude aus dem 17. Jahrhundert in der Altstadt abzureißen und neu aufzubauen, diesem Vorhaben machte der Bauausschuss nun einen Strich durch die Rechnung.

Schongau – In der Amtsgerichtsstraße in der Schongauer Altstadt steht das Einzelbaudenkmal, das auch unter dem Namen bei „Lori“ oder „Totengräber-Michl“ bekannt ist. Das Einzelbaudenkmal geht auf die Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg zurück und wurde 1672 erneuert. „Als Teil eines Doppelbauernhauses gehört es baugeschichtlich zum bedeutenderen Bestand der Schongauer Altstadt“, führte Stadtbaumeister Sebastian Dietrich im jüngsten Bauausschuss aus.

Der Bauherr, dem der nördliche, bisher unsanierte Teil des Gebäudes gehört, hatte die Bauvoranfrage gestellt, seinen Bereich abzubrechen und neu aufzubauen – mit Rekonstruktion der Kubatur. Als Begründung habe er angegeben, dass im Gebäude kein altersgerechtes Wohnen möglich sei. Das Obergeschoss stehe bereits seit 36 Jahren leer, das Erdgeschoss seit mittlerweile 12 Jahren, es werde lediglich noch zu Lagerzwecken genutzt.

Sanierung nicht unmöglich

Um den Zustand des Einzelbaudenkmals beurteilen zu können, hatte die Schongauer Verwaltung beim Bauherrn ein Gutachten über die Bausubstanz und den Umfang der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen angefordert. „Das Gebäude ist derzeit nicht für Wohnzwecke geeignet“, sei der Schluss eines Sachverständigen gewesen. In dessen Dokumentation heiße es auch, dass im Laufe der Jahrhunderte durch viele Umbauten bereits einschneidende Veränderungen an der Bausubstanz vorgenommen worden seien. Eine Sanierung würde weitere umfassende substanzielle Eingriffe erfordern, die zu einem erheblichen Verlust von historischer Bausubstanz führen würde. Unter anderem müssten Dachstuhl, Decken sowie Wände erneuter werden.

Die Begründung der Bestandsdokumentation sieht die Schongauer Verwaltung „kritisch“, wie Dietrich erläuterte. Selbstverständlich könne ein Gebäude, das seit Jahrzehnten leer stehe, nicht sofort wieder bewohnt werden, „natürlich ist eine Instandsetzung erforderlich“. Wenig verwunderlich sei auch, dass im Laufe der Jahrhunderte Umbaumaßnahmen stattgefunden hätten. „Ein Blick auf die südliche Haushälfte zeigt aber auch, dass durch die 2001 erfolgte Sanierung das Wohnen wieder ermöglicht wurde, davor war das Haus im gleichen Zustand“, so Dietrich. Die Dokumentation im Auftrag des Bauherrn weise nicht nach, dass eine Sanierung unmöglich sei. Dietrich: „Die Denkmalschutzbehörde sieht das auch so.“

„Es geht gar nicht, dass man ein über 300 Jahre altes Haus abreißt.“

Den Vorschlag Kornelia Funkes (CSU), vor einer Entscheidung noch eine Ortsbesichtigung anzusetzen, wollte Dietrich nicht aufgreifen, zumindest nicht zum aktuellen Zeitpunkt. „Eine Ortsbesichtigung wird keinen Abriss eines Einzeldenkmals begründen“, so Dietrich, auch komme man zeitlich in Bedrängnis in Sachen Bauvoranfrage. Auch Martin Schwarz (SPD) hatte sich vorab überlegt, dass man eine Ortsbesichtigung machen solle. „Aber ich habe nochmals darüber nachgedacht: Es geht gar nicht, dass man ein über 300 Jahre altes Haus abreißt.“ Schwarz richtete sich mit seiner Kritik auch direkt an den Bauherrn: „Wenn er sich dem nicht gewachsen sieht, sollte er es an jemand anderen verkaufen.“

Bettina Buresch (Grüne) sah es ähnlich. „Wir brauchen keine Besichtigung vorschieben, wir sind froh, dass wir solche Häuser haben, das muss dringend erhalten werden.“ Sie verwies darauf, dass Erhalt und Sanierung durchaus von staatlicher Seite her gut gefördert würden, „die Dokumentation ist dann vielleicht etwas aufwendiger“.

Gegen die Stimmen von Kornelia Funke und CSU-Kollege Peter Bommersbach wurde der Vorbescheid auf Abbruch abgelehnt.

