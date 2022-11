Nepalinitiative Schongau feiert 25 Jahre Lophelling-Schule

Von: Elena Siegl

Teilen

Kinder der Lophelling-Schule grinsen bei einem Besuch aus Schongau vergnügt in die Kamera. © Privat

25 Jahre ist es her, dass in Nepal auf 3300 Metern eine Schule für tibetische Flüchtlingskinder eingerichtet wurde. Am 14. November wird das Jubiläum groß gefeiert.

Schongau – „Ich hab geglaubt ich bin im Himmel“, erinnert sich Erwin Höpfl an seinen ersten Besuch des nepalesischen Manangtals vor gut 25 Jahren. Ein beschwerlicher, tagelanger Aufstieg lag hinter dem Schongauer. Fast eine Woche braucht man für die Anreise, erzählt Höpfl. Während er zurückblickt, deutet er auf Fotografien, die er in seinem Wohnzimmer aufgehängt hat. Berggipfel heben sich auf den Aufnahmen imposant vom strahlend blauen Himmel ab.

Im Namen der Deutschen Tibethilfe hatte Höpfl seine erste Nepalreise damals angetreten. Der Verein war von der tibetischen Exilregierung gebeten worden, in dem abgelegenen Tal in Nepal eine Schule für tibetische Kinder zu errichten. „Du gehst doch eh gerne in die Berge. Mach du das“, fiel die Wahl schnell auf den jüngsten im Bunde – den damals 55-jährigen Höpfl, erzählt dieser lachend. Er hat es nicht bereut, die Herausforderung angenommen zu haben.

„Die Lophelling-Schule ist auch eine Schongauer Schule“

Über 30 Mal war er seitdem in Nepal – immer auf eigene Kosten, wie er betont. Die Schule, die unter seiner Leitung auf 3300 Metern für tibetische Flüchtlingskinder errichtet wurde, ist mittlerweile 25 Jahre alt. Weil sie über die Zeit immer größere Formen annahm, gründete Höpfl im Jahr 2003 die Schongauer Nepalinitiative zur Unterstützung – für die Tibethilfe wurde das Projekt zu viel. „Die Lophelling-Schule ist auch eine Schongauer Schule“, sagt Höpfl deshalb. Ohne Hilfe von vielen Schongauern würde es sie nicht geben.

Ursprünglich wurde nur ein einfaches Schulhaus errichtet. Ziel war es, die tibetische Kultur zu erhalten, sagt Höpfl. Kinder aus abgelegenen Seitentälern des Mananggebietes sollten die Möglichkeit haben, unter anderem die tibetische Sprache, Schrift, Musik und Malerei zu erlernen – und eine Schulbildung zu erhalten.

Auf gut 3300 Metern liegt die Schule. Zunächst wurde ein einfaches Gebäude errichtet, dann wurde erweitert. © Nepalinitiative Schongau

Im Laufe der Jahre kam ein Internatsgebäude mit großer Küche und Schlafräumen sowie sanitäre Anlagen dazu, erzählt Höpfl. Zwischen vier und zehn Jahren seien die Kinder alt. Rund 60 Schülern bietet die Lophelling-Schule Platz.

Neben Tibetisch lernen die Kinder auch Nepali und Englisch, so Höpfl. Sie seien dem, was an nepalesischen Schulen vermittelt wird, weit überlegen, weshalb die Initiative sie nach der Grundschule auch dabei unterstütze, ihre Bildung an tibetischen Highschools fortzusetzen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Rotary Club Schongau spendet 22.000 Euro

Der Rotary Club Schongau hat den Aufbau der Schule von Anfang an finanziell unterstützt – ohne wäre es nicht gegangen, so Höpfl. Das schöne an dem Projekt sei, dass man immer Ansprechpartner vor Ort hatte und sich sicher sein konnte, dass Geld zu hundert Prozent ankomme, erklärt Wilfried Funke vom Rotary Club Schongau. Zum Jubiläum geht nun eine besonders hohe Spende über 22 000 Euro an die Lophelling-Schule. Gedacht ist das Geld vor allem für Instandhaltungsmaßnahmen und Bauarbeiten. Freilich fällt an den Gebäuden immer etwas an.

Um zurückzublicken, wie sich die Lophelling-Schule entwickelt hat, das 25-jährige Jubiläum zu feiern und die Spende in würdigem Rahmen zu übergeben, laden Nepalinitiative, Rotary Club und Welfen-Gymnasium Schongau für Montag, 14. November, zu einer Veranstaltung ein (siehe unten).

Auch seitens des Welfen-Gymnasiums wird die Lophelling-Schule jedes Jahr unterstützt. Der Dalai Lama hatte einmal für die deutschen Schüler, die ihr Taschengeld für tibetische Kinder locker machten, eine Dankesbotschaft aufgenommen, erzählt Höpfl. In der Vergangenheit besuchten außerdem kleine Schülergruppen aus Schongau die Lophelling-Schule. – wegen Corona war es seit 2020 leider nicht mehr möglich. Manche Abiturienten verbrachten nach Schulabschluss sogar mehrere Monate dort, berichtet Erwin Höpfl. „Und alle waren begeistert.“

Veranstaltung am 14. November Anlässlich des Jubiläums der Lophelling-Schule laden Nepalinitiative, Rotary Club und Welfen-Gymnasium zusammen ins Schongauer Sparkassenforum ein. Es wird an die Anfangsjahre erinnert und die Entwicklung seitdem aufgezeigt. Interessierte sind willkommen. Beginn ist am Montag, 14. November, um 19 Uhr.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.