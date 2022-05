Stadtmauer: Neue Beleuchtung geplant

Am Sonnengraben wird es die erste Erneuerung geben. Der Weg an der Stadtmauer wird beleuchtet, auch im Durchgang des Polizeidienerturms soll es Licht geben © Tobias Fuhrmann

Mit den Planungen für die Umgestaltung am Sonnengraben und der Himmelsleiter geht es nun ins Detail. Der Bauausschuss hat sich damit befasst, wie das Lichtkonzept aussehen könnte. Die Beleuchtung soll deutlich verbessert werden – auch um Anwohner nicht zu belästigen und Insekten zu schützen.

Schongau – Zu einer für den Bau- und Umweltausschuss recht ungewohnten Uhrzeit trafen sich diesmal die Stadträte im Ballenhaus, nämlich abends. Der Grund: Eine Ortsbegehung nach der Sitzung am Sonnengraben. Im ersten Abschnitt an der Stadtmauer ab dem Polizeidienerturm an der Stadtmauer entlang Richtung Westen, aber auch an der wichtigen Verbindungstreppe vom Volksfestplatz hinauf Richtung Altstadt werden zusätzliche Lampen gesetzt und gleichzeitig die in die Jahre gekommenen ausgetauscht. Damit wird ein neues Lichtkonzept umgesetzt, denn der Stadtwall soll an markanten Stellen hervorgehoben werden, wenn auch nicht durchgängig. Es geht um die bessere Wahrnehmung.

Lichtverschmutzung soll vermieden werden

Markus Tuppen und Stefan Vetter vom Büro „Day & Light Lichtplanung“ aus München erklärten schon in der Sitzung, worauf es ihnen ankommt. Vorrangig wird unnötige Lichtverschmutzung vermieden: 70 bis 80 Prozent des bisher ausstrahlenden Lichts könnten reduziert werden. „Teilweise strahlen die Leuchten sehr breit“, so Tuppen. Wie Vetter später vor Ort erklärte, seien die bisherigen Lampen einfach nicht mehr zeitgemäß. Der oberste Strahler etwa an der Himmelsleiter, der Richtung Stadtmauer gerichtet ist, beleuchtet auch voll die Baumkrone dahinter und scheint gleichzeitig in die Fenster der Anwohner. Ordentlich dürfte letztlich auch die Stromersparnis sein, denn statt bisher 180 Watt kommen dort nur noch 24 Watt-Strahler zum Einsatz. Tuppen: „Es soll eine Wirkung da sein, aber wir wollen dezent rangehen, reduzierter.“ Statt die Nacht zum Tag zu machen, wird also Licht gebündelt.

Licht bündeln statt damit zu blenden: Die bisherige Beleuchtung wurde auf den Prüfstand gestellt, zusätzliche Lampen sind geplant. © Tobias Fuhrmann

Weg rund um die Stadtmauer künftig mit Beleuchtung

Viele Schongauer dürften sich freuen, wenn es künftig rund um die Stadtmauer eine Wegbeleuchtung gibt, die nun eben für den ersten Sanierungsabschnitt umgesetzt werden soll. Erneuert wird die Beleuchtung an der dann umgestalteten Sonnenterrasse am Sonnengraben. „Das ist kein Platz, der hell erleuchtet werden soll, sondern das könnte eine Art Freilichtwohnzimmer werden“, beschrieb es Tuppen den Mitgliedern des Bauausschusses. Platzieren könne man einen „sehr persönliches Licht“, was man durch einen nur 2,50 Meter hohen Masten erreichen könne. „Der Nachteil: Da gibt es eine Gefährdung durch Vandalismus, weil der Strahler gut erreichbar ist.“

Weitere Verbesserung: Die Beleuchtung soll möglichst nicht blenden, nur eine Orientierung für den Betrachter sein. „Zusätzliche Lichtinseln sollen einen lebendigen Ort schaffen, der einladend ist, nicht eintönig“, so Tuppen. Was besonders begrüßt wurde: Auch der Durchgang des Polizeidienerturms wird künftig beleuchtet. „Er wird momentan nur von innen angestrahlt, das ist derzeit kein guter Übergang in den Stadtraum“, so Tuppen. Auch den Brunnen links neben dem Polizeidienerturm möchte man „inszenieren“.

„Sichere und ausgewogene Beleuchtung für Mensch und Tier“

Kornelia Funke fasste es bei der anschließenden Aussprache zusammen: „Es geht um eine warme, sichere, ausgewogene Beleuchtung für Mensch und Tier unter der Beachtung der historischen Baustruktur“, so die CSU-Stadträtin.

Eine durchgehende Beleuchtung etwa des Weges soll es aber nicht geben. Speziell für die Tierwelt, Vögel und Insekten, soll es sogenannte „Dunkelkorridore“ geben, abschnittsweise weniger Beleuchtung. Bei der Ortsbegehung beschloss der Bauausschuss außerdem prüfen zu lassen, ob zusätzlich noch eine weitere Nachtabsenkung zu späterer Uhrzeit machbar ist. Die Umgestaltung des Sonnengrabens ist für Frühjahr 2023 geplant.

