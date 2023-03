Aktionsbündnis: Informieren und demonstrieren gegen Abschaffung des Schongauer Krankenhauses

100 Bürger beim Infoabend im Ballenhaus

Laut wollen sie sein und alles mobilisieren, was Aufmerksamkeit schafft: Die Gegner der Krankenhaus-Politik im Landkreis geben nicht auf und kämpfen weiter aktiv für das Schongauer Klinikum. Nicht zuletzt wurde bei einem Infoabend der Rücktritt des GmbH-Geschäftsführers Lippmann gefordert.

Schongau – „Wenn wir jetzt nicht die Stimmen erheben, haben wir in einem Jahr kein Krankenhaus mehr.“ Gregor Schuppe war es, der am Montag durch die Infoveranstaltung des Aktionsbündnisses „Pro Krankenhaus Schongau“ führte. Klare Botschaft an diesem Abend: „Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt. Wer nichts tut, hat schon verloren“, wie es Irmgard Schreiber-Buhl formulierte.

Klaus Emmerich: „Level 1i ist kein Krankenhaus, es ist nicht mehr als eine organisierte Kurzzeitpflege“

Eingangs hatte Klaus Emmerich, ehemaliger Klinikleiter und heute Mitglied im „Bündnis Klinikrettung“ per Videobotschaft deutlich gemacht, dass die seitens der Krankenhaus GmbH vorgeschlagene Richtung, das Schongauer Klinikum maximal mit Stufe 1i weiterzubetreiben, keinerlei Option sei: „Was jetzt kommt, ist noch schlimmer als ein Zentralkrankenhaus. Das Level 1i ist kein Krankenhaus, es ist nicht mehr als eine organisierte Kurzzeitpflege.“

Imanuel Neuwirth malt düstere Zukunftsaussichten für die Notfallversorgung aller Bürger

Ins gleiche Horn stieß Imanuel Neuwirth, Orthopäde und Unfallchirurg aus Schongau. Die hiesige Klinik würde externen Patienten dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Und er malte extrem düstere Zukunftsaussichten, was die Versorgung von Notfallpatienten anbelangt: Während heute von Montag bis Freitag tagsüber ein Notarzt aus dem Krankenhaus Schongau zuständig sei und nur die übrige Zeit ein Notarzt aus dem Team der niedergelassenen Ärzte, sei bei der Abstufung des Schongauer Krankenhauses künftig unter der Woche tagsüber gar kein Notarzt mehr da.

+ Warum nicht Schongau? Das fragen (v.li.): Imanuel Neuwirth, Walter Popp und Stefan Konrad. © Tobias Fuhrmann

„Die niedergelassenen Ärzte können das nicht bewerkstelligen“, warnte Neuwirth. „Ich wüsste nicht, wie das funktionieren soll.“ Auch machte er deutlich, dass die Sicherheit der Bevölkerung bei dieser Zukunftslösung regelrecht gefährdet sei. „Die Patienten sind länger auf der Straße, und auch die Rettungswagen stehen in dieser Zeit nicht zur Verfügung.“ Schon heute würden Rettungsdienst-Mitarbeiter mental und physisch an ihre Belastungsgrenze kommen.

Durch den Abzug der Abteilungen von Schongau nach Weilheim müssen Patienten bereits heute Wartezeiten in Kauf nehmen

Durch die Verlegungen der Abteilungen von Schongau nach Weilheim gebe es bereits jetzt Probleme: Für einen einfachen Wechsel eines Urologie-Katheters sei ein Schongauer Patient zweieinhalb bis drei Stunden unterwegs – und mit ihm der Krankenwagen, klagte Rettungsassistent Armin Schleich. Schon heute würden die Rettungsdienste der Umgebung von der Leitstelle vorsorglich „strategisch geparkt“, etwa die Steingadener Einsatzkräfte in Peiting, wie Andreas Hörner zu berichten wusste. „Wir dürfen uns das nicht gefallen lassen“, so Hörner.

Ob Stefan Konrad, Walter Popp oder Regina Haugg – alle Mitglieder des Aktionsbündnisses waren sich einig: Der über das Bürgerbegehren landkreisweit bekundete Wille dürfe nicht einfach missachtet werden. Im Raum stehen Vermutungen, dass die drohende Verkleinerung oder sogar Schließung des Schongauer Klinikums von langer Hand vorbereitet gewesen sei. „Woher kommt diese abgrundtiefe Abneigung gegen den Standort Schongau, und warum wehrt sich der Aufsichtsrat mit Händen und Füßen gegen einen Hauptstandort für ein Krankenhaus in Schongau?“, wollte Popp wissen.

+ Wünschen sich viele Postkarten und lauten Protest: Irmgard Schreiber-Buhl (li.) und Regina Haugg. © Tobias Fuhrmann

Auch Bürgermeister Falk Sluyterman erläuterte noch einmal, dass er bis heute keine Antwort bekommen habe auf seinen jüngsten Brief an Landrätin Andrea Jochner-Weiß. Aus seiner Sicht sei die Clinotel-Untersuchung der Standorte für ein Zentralklinikum zu Unrecht abgebrochen worden. Im übrigen würden die gleichen Argumente, mit denen man sich für ein Zentralklinikum in Schongau beworben hat auch für ein Level-2-Haus zählen.

Forderung: Thomas Lippmann, Geschäftsführer der Krankenhaus GmbH, soll seinen Hut nehmen

Mehrfach wurde hinterfragt, ob nicht GmbH-Geschäftsführer Thomas Lippmann seinen Hut nehmen müsse – nicht zuletzt forderte dies Fritz Holzhey. Auch der Schongauer Ehrenbürger hat nach eigenem Bekunden bisher keine Antwort auf seinen offenen Brief an die Landrätin erhalten, in dem er nahelegt, dass Lippmann zurücktreten möge, „und falls er das nicht tut, dass er zu entlassen ist“.

Gregor Schuppe entließ die rund 100 Zuhörer mit der Aufforderung, aktiv zu werden sowie sämtliche Kontakte und Netzwerke zu nutzen. Er wünschte sich einen ebenso großen Erfolg wie beim Widerstand gegen die Straßenausbaubeitragssatzung – auch damals sei „das Gefühl der totalen Ungerechtigkeit“ der Motor gewesen. „Jetzt muss die Hütte brennen, wir brauchen Demos und Aufmerksamkeit, um den Standort Schongau zu erhalten“, so Schuppe.

Postkartenaktion: Das Aktionsbündnis hat eine Postkartenaktion gestartet unter dem Motto „Mindesthaltbarkeitsdatum des Bürgerentscheids länger als 12 Monate“. Möglichst viele Bürger sollen Karten senden an Kreisräte oder Bundespolitiker. Postkarten gibt es in Schongauer Geschäften. Geplant ist auch eine Menschenkette um das Krankenhaus, ein Termin dafür wird noch bekannt gegeben. Weitere Infos gibt es auch auf der Seite des Aktionsbündnisses.