Neue Pächter fürs Café „Zum Huterer“ in der Schongauer Altstadt gefunden

Von: Elke Robert

Christine und Denis Sosa übernehmen das kleine Lokal. © Hans-Helmut Herold

Das ging rasch: Für das Schongauer Altstadt-Café „Zum Huterer“ sind neue Pächter gefunden. Ein Wohlfühl-Platz soll es werden – wie ein zweites Wohnzimmer.

Schongau – Ende Januar hatte es in der Schongauer Weinstraße einen recht emotionalen Abschied gegeben: Olivera und Dejan Bondokic hatten nicht ohne Tränen die Türen des kleinen Lokals geschlossen, weil es das Ehepaar nun etwas ruhiger angehen lassen will und sich ganz auf den Lechwirt konzentriert. Vor ein paar Tagen haben die Nachfolger für das Café „Zum Huterer“ unterschrieben.

Wer am Lokal vorbeiläuft, kann noch nicht viel erahnen. Zwar haben Christine Sosa und ihr Mann Denis bereits Schilder aufgehängt, auf denen sie ihre künftigen Gäste willkommen heißen, aber Fenster und Türen sind abgehängt, es soll spannend bleiben und neugierig machen.

Huterer soll bald wieder öffnen - Im Café wird gewerkelt

Drinnen wird derweil gewerkelt und renoviert – und zwar mit Unterstützung der ganzen Familie. Jeder ist eingespannt: Eltern, Schwester, Schwager. Geht es nach dem Wunsch der Sosas, soll schon im April geöffnet werden. „Alle Papiere sind eingereicht, alles beantragt, jetzt müssen noch die Ämter mitspielen.“

Bis dahin ist noch viel zu tun, alles soll frisch sein. So werden Küche und Mobiliar wie Tische und Stühle komplett erneuert, die Bänke bekommen ebenso einen neuen Anstrich wie auch die Wände. „Das gibt ein völlig neues Bild“, freut sich Christine Sosa.

Vom Stil her wolle sie sich zwar nicht festlegen, eher modern und hell soll es sein. Und gemütlich. „Ich habe schon Feedback bekommen und den Wunsch gehört, wir sollen eine Art Wohnzimmer schaffen für die Gäste – dann würden sie auch gerne zu uns kommen“, erzählt sie.

Vor 15 Jahren mit dem Kellnern begonnen

Auch Denis Sosa ist mit dabei beim Pressetermin und packt rasch mit an. „Wir machen als Eheleute alles als gemeinsames Projekt, sonst würde es gar nicht funktionieren“, erzählt die 40-Jährige. Letztlich wird aber wohl hauptsächlich die neue Pächterin hinter dem Tresen stehen. Auch war sie es, die den Vertrag unterzeichnet hat.

Denis Sosa (41) arbeitet in Vollzeit als Elektro-Planer bei einem Büro in der Christophstraße. „Aber ich bin der Background hinter der Theke“, sagt er lachend. Große Erfahrung hat er bisher noch nicht. Allerdings hat das Ehepaar auch privat gerne Gäste und ist auch gerne Gastgeber für eine große Runde. „Das ist schon ein bisschen Deine Berufung“, merkt Schwager Daniel im Vorbeigehen an, der im Lokal gerade die Polster der Bänke abmontiert hat.

Letztlich hat die kaufmännische Assistentin aus Peiting vor rund 15 Jahren mit dem Kellnern begonnen und ist dabei geblieben. „Ich habe es gern, den Gästen etwas zu präsentieren und zu schauen, dass sie sich wie zuhause fühlen“, so die Pächterin.

Toasteria am Gardasee als Vorbild für Huterer in der Schongauer Altstadt

Trotz aller Pläne: Die Work-Life-Balance soll nicht zu kurz kommen: „Damit noch ein Familienleben stattfinden kann“, hat das Ehepaar einen Plan: Sonntag und Montag sollen Ruhetage sein. Auch die Öffnungszeiten möchten sie moderat gestalten, Dienstag bis Donnerstag wollen sich die Sosas auf 9 bis 18 Uhr beschränken. Freitag und Samstag ist dann länger auf, „damit man auch in Ruhe ein Glas Wein trinken kann“, so die Pächterin.

Zum Kaffee und zum Wein ist eine kleine Karte geplant nach dem Vorbild einer Toasteria am Gardasee. Neben einer kleinen Frühstückskarte wollen die Sosas Knabbereien und Kuchen anbieten. „Wir wollen alles einfach und simpel halten, aber es soll für alle etwas dabei sein.“

