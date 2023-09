Neue Stadtführer bringen neue Perspektiven — Ab sofort auch barrierefreie Führungen in Schongau

Von: Elke Robert

Halten ihr neues Diplom in den Händen, das sie als Stadtführerin und Stadtführer für Schongau auszeichnet (v.li): Gudrun Walcher, Christa Rodenkirchen, Aurelia Bittner und Peter Althaus. Tipps und Tricks im Umgang mit Gästen Stadtgeschichte neu angeeignet © TOURIST INFORMATION SCHONGAU

Gleich vier neue Stadtführer haben in Schongau ihre Arbeit aufgenommen. Nach einem mehrtägigen Seminar legten alle erfolgreich ihr Diplom ab und sind auch bereits im Einsatz. Das Besondere: Ab sofort können nun auch barrierefreie Sonderführungen für blinde Menschen angeboten werden.

Schongau – Die Schongauer Tourist Information hat Verstärkung bekommen: Drei Stadtführerinnen und ein Stadtführer haben ihre Prüfung erfolgreich abgelegt. Zum Team hinzukommen sind Gudrun Walcher, Christa Rodenkirchen, Aurelia Bittner und Peter Althaus. Sie wollen Touristen wie Einheimischen gleichermaßen Schongaus Geschichte und Kultur näherbringen.

Die Ausbildung zum Stadtführer in Schongau macht man nicht mal eben nebenbei. Das von Ursula Diesch und Maximilian Geiger, den beiden Leitern der Tourist Information Schongau, organisierte Seminar erstreckt sich gleich über mehrere Tage.

Die vier Anwärter mussten eine fiktive Stadtführung halten

„Im Rahmen der Ausbildung folgten die vier Anwärter Gisela Sporer, seit 2005 Stadtführerin bei der Tourist Information, durch die Straßen der Stadt, auf die Stadtmauer und ins Ballenhaus, um eine ,ideale’ Stadtführung zu erleben und Tipps und Tricks im Umgang mit Gästen zu erfahren“, berichtet Geiger. Zudem lauschten die Teilnehmer den „spannenden und manchmal humoristischen Vorträgen“ des ehemaligen Kreisheimatpflegers Helmut Schmidbauer und seines Nachfolgers Jürgen Erhard – „immer den gezückten Notizblock samt Stift in der Hand“, wie Geiger beobachtet hat.

„Mit jedem neuen Stadtführer kommt auch eine neue Perspektive auf Schongau und seine Geschichte hinzu, das macht unser Angebot an Stadtführungen so interessant“, freut sich Geiger. Zudem können durch die neuen Stadtführer Lücken im Angebot geschlossen werden.

Aurelia Bitter bietet Stadtführungen auf Spanisch an

Aurelia Bittner etwa bietet ab sofort Stadtführungen auf Spanisch an. „Ich liebe selbst Stadtführungen, eine gute Stadtführung ist für mich sehr gewinnbringend“, fasst die Peitingerin zusammen, warum sie sich nun engagiert. Da sie außerdem zehn Jahre in Spanien gelebt hat und fließend Spanisch spreche, sei sie auf die Idee gekommen, das zu kombinieren. Neben Englisch spricht sie gut baskisch, versteht etwas Französisch und ist im Anfängerstatus im Japanischen. Ihre erste Führung steht noch bevor.

Christa Rodenkirchen arbeitet gerne mit Sehbehinderten und blinden Menschen

Christa Rodenkirchen hat ihren Einstand schon hinter sich und ist zufrieden. Sie hat sich auf Führungen für Blinde und Sehbehinderte spezialisiert, auch in Zusammenarbeit mit der Diakonie Herzogsägmühle, wie sie im Gespräch mit der Heimatzeitung berichtet. Die Idee, dies auch für Schongau anzubieten, sei ihr gekommen, als sie das bronzene Tastmodell der Schongauer Altstadt besichtigte, das im vergangenen Sommer aufgestellt worden war (wir berichteten). Ob für einzelne Personen oder für Gruppen, bei Bedarf kann man über die Tourist Information anfragen, und sie stellt ein passendes Angebot zusammen.

Führungen hat die ehemalige Leiterin beim Waldort Gut Kinsegg in Bernbeuren schon viele geleitet, auch bei der VHS Schongau war sie schon aktiv. Die Schongauer Stadtgeschichte hat sich Rodenkirchen nun aber komplett neu angeeignet, „da bin ich relative Anfängerin, aber das tut mir gut, mich in neuen Bereichen einzubringen, ich bin ja nicht mehr die Jüngste“, lacht sie. Schwergefallen sei ihr das aber nicht, hat die Wald- und Naturpädagogin doch vielfache Verbindungen zu Schongau, hat unter anderem schon als Lehrerin für Erdkunde und Biologie für einige Jahre an der Realschule ausgeholfen.

Peter Althaus suchte nach einer neuen Herausforderung und arbeitet gerne mit Menschen

Für das Diplom musste jeder des Quartetts unter den kritischen Augen von Geiger eine fiktive Stadtführung machen. „Und wir wussten vorher nicht, welchen Part wir übernehmen, ob in der Stadtpfarrkirche oder am Ballenhaus“, so Rodenkirchen. „Tricky“ fand auch Peter Althaus die Prüfung, man habe sich nicht so recht vorbereiten können, musste große Spontaneität zeigen.

Seit sieben Jahren lebt Althaus in Schongau. Weil der Rentner bisher immer viel mit Leuten zu tun hatte, suchte er nun etwas Adäquates. „Wir sind ziemlich gut eingewiesen worden, vor allem Helmut Schmidbauer ist ein wandelndes Lexikon“, lobt er. Er nimmt alles recht gelassen. In 90 Minuten könne man ohnehin nicht die ganze Geschichte von Schongau erzählen, „wobei es bei Oliver Pötzsch immerhin schon für das zehnte Buch reicht“.

Gudrun Walcher findet, dass Schongau etwas zu bieten hat und „ein interessantes Städtle“ ist

Bei Gudrun Walcher steht „die Feuertaufe“, wie sie selbst es nennt, noch aus. Die Schwabbruckerin ist ein bisschen aufgeregt, wie sie zugibt, „aber man muss es ausprobieren, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen“. Die Ingenieurin für Fahrzeugtechnik fühlt sich aber gut eingewiesen, die Stadtführer hätten eine solide Grundlage bekommen. „Schongau ist ein interessantes Städtle, hat etwas zu bieten.“

Anmeldung: Wer einen der neuen Stadtführer gleich bei der Arbeit erleben möchte, hat hierzu die Möglichkeit bei einer Stadtführung durch die Altstadt von Schongau am Freitag, 15. September, und am Freitag, 27. Oktober, jeweils um 16 Uhr. Die Kosten betragen vier Euro pro Person. Treffpunkt ist am Rathaus. Anmeldung für alle angebotenen Stadtführungen über die Tourist Information Schongau unter der Nummer 08861/214-181 oder via E-Mail an touristinfo@schongau.de.

Zuletzt hatten die Schongauer Stadtführer auch das Festspiel „1493 – Schongau zwischen Blut und Freundschaft“ im Programm. Nach acht Aufführungen konnten Theaterverein Treibhaus und Autor Maximilian Geiger positive Bilanz ziehen.

