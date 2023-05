Neuer Name für die Schongauer Mittelschule gefunden - Favorit der Schüler setzt sich durch

Von: Elke Robert

Nicht nur „Mittelschule Schongau“ soll es künftig heißen. © Privat

Die Schongauer Mittelschule bekommt einen Namen. Gewählt wurde der Favorit der Schüler. Jetzt fehlt allerdings noch das „Okay“ der Regierung von Oberbayern.

Schongau – „Auf Initiative des Elternbeirats hat sich nun ein Name für die Mittelschule gefunden.“ Dies berichtete Schulleiter Frank Pfaffenberger jüngst in der Sitzung des Mittelschulverbands. Im Februar 2022 startete der Elternbeirat die Initiative, nun auch der letzten der vier Schulen im Schongauer Schulzentrum einen Namen zu geben. Das Gremium rund um Elternbeiratsvorsitzende Daniela Pledl hatte die Idee: Ein Name erhöht die Identifikation der Schüler mit ihrer Schule, im Optimalfall auch die der Bevölkerung, denn man würde gerne das Image der Schulform generell verbessern – erst recht, da sich Schulleitung und Lehrer so viel Mühe gäben.

Jede Klasse durfte daraufhin einen Vorschlag abgeben. Auch ein Aufruf in den Schongauer Nachrichten war erschienen und in der Folge einige Namensvorschläge von Bürgern eingetroffen. Dass es aber gar nicht so einfach ist, einen Namen auszusuchen und zudem eine äußerst bürokratische Angelegenheit, zeigte sich bald. Wichtiger Ansprechpartner war Kreisheimatpfleger Jürgen Erhard, der mit seinem Rat zur Seite stand. „Da gibt es viele Hürden, beispielsweise darf der Name einer noch lebenden Person nicht verwendet werden“, erklärt Pledl. Vorgeschlagen worden waren unter anderem Fritz Holzhey und Oliver Pötzsch.

Namen von historischen Personen müssen gut hinterfragt werden

Namen von historischen Personen dagegen müssen sehr gut hinterfragt werden, damit sich am Ende nicht etwa eine unerwünschte Verbindung zu einer rassistischen Ideologie und Politik herstellen lässt wie bei einem Weg im Gnettner-Gelände. Dieser war zunächst nach dem Nazi-Dichter Max Dingler benannt, trägt aber seit zwei Jahren den Namen der Schriftstellerin Lena Christ. Wie Pfaffenberger berichtete, sei auch Widerstandskämpfer Christoph Probst als Namensgeber vorgeschlagen worden, Mitglied der „Weißen Rose“. 1941 hatte dieser längere Zeit in Schongau verbracht, war am Fliegerhorst eingesetzt gewesen. Allerdings gibt es bereits eine gleichnamige Mittelschule in Murnau, so Pfaffenberger.

Auch Agnes Weiß stand zur Diskussion, die als „Hexe von Schongau“ um das Jahr 1590 im Rahmen der Hexenprozesse verbrannt worden sein muss. Der Kreisheimatpfleger habe allerdings „viele Fragezeichen“ gesehen und zu bedenken gegeben, dass man sich vor der Wahl dieses Namens erst noch tiefergehend damit beschäftigen müsse. Es gebe „ein Problem bezüglich der Eindeutigkeit der Person und Schreibweise des Namens“, zitiert Pledl aus einem Schreiben Erhards. Laut Professor Wolfgang Behringer sei in den Prozessakten keine Person mit dem Namen Agnes Weiß aufgeführt, allerdings waren zwei „Agnes Weissin“ angeklagt und hingerichtet worden: eine Amtsmannswitwe aus Schongau, die Hauptfigur des Festspiels, und eine weitere aus Peiting. Möglicherweise sei der Nachname „Weissin“ mit der Zeit zu „Weiß“ verkürzt worden.

Viele Vorschläge drehten sich um Lech und die Via Claudia

Viele Vorschläge drehten sich um den Lech und die Via Claudia. „Diese drücken beide sehr treffend den Bezug zu Schongaus Geschichte, Naturraum und Geographie aus“, so der Kreisheimatpfleger. Beide Namen würden zum fächerübergreifenden Arbeiten einladen und auch einmalige außerschulische Lernorte direkt vor der Haustüre erschließen. „Für jede Jahrgangsstufe würden sich so echte Berührungspunkte mit den namensgebenden Objekten ergeben, was einer Identifikation mit dem jeweiligen Namen und der eigenen Schule sicherlich förderlich wäre“, lobt Erhard.

Abstimmen durften dann alle Schüler der Mittelschule: 164 entschieden sich für Mittelschule am Lech und 115 für Via-Claudia-Mittelschule – „ein eindeutiges Ergebnis und auch mein Favorit“, wie Pledl findet. Und aus der Mitte der Schülerschaft heraus, wie Pfaffenberger in der Schulverbandssitzung betonte, denn die Schülerbefragung sei in dem Prozedere gar nicht vorgeschrieben. Der Lech sei zudem geographischer Identifikationspunkt nicht nur für Schongau, sondern für alle Schulverbandsgemeinden. „Nach meinem Dafürhalten sehr passend“, so das Urteil von Bürgermeister Falk Sluyterman, Vorsitzender des Schulverbands.

„Mittelschule am Lech“ - Namensgebung bei Regierung beantragen

Das Gremium segnete den Vorschlag ab. Damit kann die Namensgebung bei der Regierung von Oberbayern beantragt werden. Ob noch in diesem Schuljahr ein Festakt stattfinden könnte, wie es sich der Elternbeirat wünscht, ist aber fraglich. Pledl: „Vielleicht hat ja die Regierung so viel Zeit.“

