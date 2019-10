Neues Millionenprojekt für Senioren

Eine weitere Seniorenwohnanlage mit 25 barrierefreien Wohnungen entsteht in der Schongauer Lechvorstadt. Bauherr ist wieder Fritz Holzhey, die Baukosten werden auf rund fünf Millionen Euro geschätzt. Das Vorhaben ist eine Aufwertung des Viertels insgesamt, denn es sind auch ein kleiner Laden und ein Café geplant.

Schongau– Vorgestellt wurden die Pläne für die Grundstücke Papiermacherweg 8 und Lechvorstadt 25 in der Bauausschuss-Sitzung am Dienstag. Im Papiermacherweg entstehen 20 barrierefreie Wohnungen plus eine Gästewohnung. Im Gebäude Lechvorstadt 25 werden vier Wohnungen untergebracht plus zwei Gästezimmer, insgesamt entstehen also 25 neue Wohneinheiten. Im Erdgeschoss plant Bauherr Fritz Holzhey einen rund 90 Quadratmeter großen Laden, der nach seinen Vorstellungen den Namen „Lechladen“ tragen könnte. „Dieser Wunsch hat sich schon bei den jetzigen Bewohnern über Jahre hinweg entwickelt“, so Holzhey. Eine nahe gelegene Einkaufsmöglichkeit gehe in der Lechvorstadt einfach ab. Rund 70 Quadratmeter Fläche sind für ein Café reserviert, das Treffpunkt im Viertel werden soll.

Bauherr plant schon seit einem Jahr

An den Erweiterungsplänen für die bestehende Wohnanlage sitzt der Schongauer bereits seit einem Jahr, wie er im Gespräch mit den Schongauer Nachrichten verrät. Die ersten Vorarbeiten wie Restabbruch eines Stadels, der noch zur alten Hofstelle gehört, laufen schon. Bereits im Frühjahr 2020 ist dann Baubeginn für das Großprojekt, das auch diesmal wieder von „Hafenmeier Schlüsselfertigbau“ aus Schongau geplant wird. Nach den Vorstellungen des früheren Haindl-Geschäftsführers wird der Rohbau 2020 fertiggestellt, über den Winter dann der Innenausbau. Bezugsfertig sein sollen die Wohnungen im Sommer 2021.

Wert hatte Fritz Holzhey darauf gelegt, dass sich das Gebäude Lechvorstadt 25 in das Ensemble gut einfügt. Dafür bekam er auch von den Mitgliedern des Bauausschusses viel Lob. Das „historisierte Bauwerk“ für besonders gelungen hielt etwa Bettina Buresch (ALS), die auch die Planung unterschiedlicher Wohnungsgrößen und den Erhalt des Gartens samt Pavillon hervorhob.

„Können uns glücklich schätzen über so einen Investor“

„Wir können uns glücklich schätzen, dass wir so einen Bauträger und Investor haben, das wertet die ganze Lechvorstadt auf“, so Buresch. Als „gut durchdachtes, tolles Ensemble“ bezeichnete Kornelia Funke (CSU) das Vorhaben. Fraktionskollege Helmut Hunger regte an, in diesem Zuge dringend auch ein Verkehrskonzept für das Viertel anzugehen. „Da sind mittlerweile annähernd 100 Schulkinder unterwegs“, so Hunger, der eine Lösung vor allem auch für die Wintermonate anmahnte. Stadtbaumeister Sebastian Dietrich versprach, dass man „zeitnah thematisch rangehen“ werde, sobald es die Planungen erlauben.

Vorgesehen ist außerdem eine Tiefgarage. Über eine unterirdische Verbindung sollen beide Häuser erreicht werden, die Bewohner also trockenen Fußes zu ihren Wohnungen gelangen können. Ein Thema werde sicherlich die Einfahrt aus dem Papiermacherweg werden, hatte Dietrich dem Gremium erläutert, allerdings rechne man nicht damit, dass die tägliche Frequenz der Fahrzeuge besonders hoch wird.

Wohnungen in gehobener Ausstattung

Gebaut werden sollen die Wohnungen wie bisher auch in einem gehobenen Standard, Küchen und Bäder werden bereits eingerichtet. Was Holzhey besonders freut: Diesmal können wirklich alle Wohnungen barrierefrei verwirklicht werden, was in der bestehenden Anlage wegen des Denkmalschutzes nicht gelungen war. Beide Gebäude bekommen einen Aufzug.

Wie hoch die Mieten sein werden, kann der ehemalige Haindl-Geschäftsführer noch nicht einschätzen, „aber wir gehen von ortsüblicher Miete aus“. Ähnlich wie schon bei der bestehenden Seniorenwohnanlage im Papiermacherweg 4/6 mit 15 Wohneinheiten und im denkmalgeschützten Bestand Lechvorstadt 21/23 mit 21 Wohneinheiten möchte er die Bewohner mit seiner Seniorenstiftung unterstützen.

Bewohner werden über Stiftung unterstützt

Über einen Mietzins begünstigt werden etwa ehemalige Mitarbeiter der Papierfabrik, heute UPM, die noch keine barrierefreie Wohnung haben. „Die Idee dahinter ist, dass diese Mitarbeiter eine Wohnung beziehen, in der sie so lange wie möglich bleiben können“, erklärt es Holzhey.

Die neue Seniorenwohnanlage entsteht auf der Fläche des ehemaligen Haindl-Fabrikguts. 2013 war das landwirtschaftliche Anwesen – damals gepachtet von Markus Wühr – komplett niedergebrannt. In der Nachbarschaft kam niemand zu schaden, aber mehrere Kälber konnten nicht mehr gerettet werden.

