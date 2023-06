Mittagessen gegen Einsamkeit, Barrierefreiheit und Vernetzung: Neugewählter Seniorenbeirat hat viel vor

Von: Elena Siegl

Zum ersten Mal kam der neugewählte Seniorenbeirat im Rathaus zusammen. Elisabeth Wagner (hinten rechts) wurde wieder zur Vorsitzenden bestimmt. © Elena Siegl

Der Seniorenbeirat setzt sich für die Belange der älteren Schongauer ein. Nun wurde das Gremium neu zusammengesetzt. Themen, die in Angriff genommen werden sollen, gibt es genügend.

Schongau – Mit einer kleinen Vorstellungsrunde startete die konstituierende Sitzung des Schongauer Seniorenbeirats, damit sich die Mitglieder kennenlernen. Denn neben einigen die „schon so lange dabei“ sind, dass sie gar nicht genau sagen können, „die wievielte Periode“ es für sie ist, gibt es auch einige neue Gesichter im Gremium.

Ingrid Joos etwa, die erst seit wenigen Wochen im Ruhestand ist und zuvor in der Führerscheinstelle des Landratsamtes unter anderem für die „Eignungsfrage zum Führen eines Fahrzeugs“ zuständig war. Und Birgit Noack, die sich schon während ihrer Zeit in der Krankenhaus GmbH ebenfalls „mit Seniorenthemen beschäftigt“ hat – oder Christine Klingel, die sich beruflich unter anderem um die Fußpflege der Bewohner in den Schongauer Seniorenheimen kümmert.

Nachdem jeder einen Überblick hatte, ging es denn auch schon an die nötigen Wahlen – die sehr klare Ergebnisse hervorbrachten: Elisabeth Wagner wurde mit 13 Stimmen wieder zur Vorsitzenden bestimmt. Kurt Büchler wurde einstimmig zu ihrem Stellvertreter gewählt. Ebenfalls einstimmig erfolgte die Wahl von Gerald Wenzke zum Schatzmeister, und Irmgard Freimut wurde mit 13 Stimmen in ihrem Amt als Schriftführerin bestätigt.

Elisabeth Wagner bleibt Vorsitzende des Schongauer Seniorenbeirats

Wagner bedankte sich für das Vertrauen – „ohne Ihre Unterstützung kann ich nicht arbeiten“ – und stellte einige Themen vor, mit denen sich der Seniorenbeirat in der Vergangenheit befasst hatte und das wohl auch in Zukunft tun werde. Da gibt es zum einen den Dauerbrenner „Barrierefreiheit“: „Das ist immer noch ein großes Thema. Aber ich verstehe, dass nicht alles auf einmal umgesetzt werden kann“, sagte sie auch in Richtung von Bürgermeister Falk Sluyterman, der den Seniorenbeirat kurz begrüßt, sich für das Engagement der Mitglieder bedankt und eingeräumt hatte, dass es „immer Luft nach oben“ gebe, wenn es um die Belange der Senioren gehe. Aber man sei auf einem guten Weg.

Der Seniorenbeirat plane außerdem, „etwas gegen die Einsamkeit“ älterer Bürger zu tun, erklärte Wagner. Angedacht habe man in einer vergangenen Sitzung, einmal im Monat ein gemeinsames Mittagessen für Senioren in Schongau zu etablieren. Das würde sie gerne weiterverfolgen. Selbst werde man das Projekt nicht stemmen können, barrierefrei zugängliche Restaurants sollen mit ins Boot geholt werden, so Wagner, die ihre Gremiumskollegen aufrief, sich Gedanken zu dem Thema zu machen.

Runder Tisch mit allen Vereinen, die etwas für Senioren machen

Für den Fahrdienst zum Mittagessen kann sich Wagner eine Zusammenarbeit mit der Nachbarschaftshilfe vorstellen. Überhaupt möchte sie gerne enger mit sämtlichen Vereinen in Schongau zusammenarbeiten. „Vernetzung“ ist das Stichwort. „Einmal im Jahr könnte es einen Runden Tisch geben für alle Vereine und Organisationen, die etwas für Senioren machen“, schlug sie vor. Aufzulisten, wo überall Seniorenarbeit geleistet wird, sei ohnehin sinnvoll. Die Webseite des Seniorenbeirats sei leider veraltet uns müsse unbedingt in Angriff genommen werden, um Informationen gut zugänglich bereitstellen zu können. Zwar mache die Seniorenbroschüre Sinn, Wagner empfinde sie aber als zu umfangreich. „Ich stelle mir das kürzer vor.“ Jüngere bräuchten Infos und einen Überblick, was sie mit ihren Eltern machen können und welche Angebote es in der Stadt gibt.

Auch was der Seniorenbeirat zum Projekt „Demenzsensible Stadt“ der Alzheimergesellschaft Lechrain beitragen könne, solle man überlegen.

Seniorenbeirat feiert 2024 25-jähriges Bestehen

Ungefähr einmal im Quartal organisiere der Seniorenbeirat Vorträge zu seniorenrelevanten Themen, so Wagner. So gab es in der Vergangenheit etwa Informationen zur Patienten- und Vorsorgevollmacht, die mit großem Andrang quittiert wurden.

Schon im Blick hat Wagner bereits das kommende Jahr: 2024 wird der Seniorenbeirat nämlich sein 25-jähriges Bestehen feiern.

Bereits im Juli will der Seniorenbeirat wieder zusammenkommen und in diesem Rahmen auch das Compassio-Altenheim (Marie-Eberth-Haus) am Krankenhaus besichtigen.

