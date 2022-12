Wenn sogar der Krampus turnt - Nikolausturnen des TSV Schongau begeistert

Von: Roland Halmel

Sehenswerte Sprünge und Überschläge führte der Krampus vor. © Roland Halmel

Das Nikolausturnen des TSV Schongau war wieder ein voller Erfolg. Fast 300 Kinder zeigten ihr Können. Und rund 500 Besucher verfolgten das Spektakel von den Tribünen.

Schongau – Ein Abschluss, der für viele gleichzeitig der Höhepunkt des Jahres ist, ist das Nikolausturnen des TSV Schongau in der Lechsporthalle. In den vergangenen zwei Jahren musste es ausfallen. Jetzt konnte es endlich wieder vor voll besetzten Rängen durchgeführt werden. „Ich bin schon gespannt, was ihr alles im letzten Jahr gelernt habt“, begrüßte der Nikolaus die fast 300 Kinder, die in den verschiedenen Gruppen und Altersklassen ihre Turnkünste vorführten. Für die gab es von den über 500 Zuschauern, die dicht gedrängt die Tribünen füllten, auch immer wieder viel Applaus.

„Nach der langen Pause ist das Interesse sehr groß“, freute sich TSV-Vize Anschi Haberstock über den sehr guten Besuch. Lange Gesichter gab es dagegen zu Beginn bei der Turnabteilung wegen der technischen Probleme mit dem Strom, der zwischendurch ausfiel, und der Musikanlage. „Leider ist kein Hausmeister da, wir müssen uns um alles selber kümmern“, bat Turnerchefin Christine Kleiner um Verständnis. Mit viel Improvisationsgeschick gelang es den TSV-Turnern, die Schwierigkeiten zu bewältigen, bis der Hausmeister erschien.

Balancieren auf dem Schwebebalken und zum Abschluss einen Sprung, zeigten die Kinder unter anderem beim Nikolausturnen in Schongau. © Roland Halmel

Bis dahin waren schon die Kleinsten als Schneeflocken über verschiedene Turngeräte unterwegs. Sauber aufgereiht warteten die Kinder, bis sie an die Reihe kamen.

Krampus turnt, der Nikolaus verteilt Geschenke

Im Anschluss hatte der Krampus einen eher ungewohnten Auftritt. Die Rute ließ er im Sack, um stattdessen sehenswerte Sprünge und Überschläge auf die Air-Track-Bahn zu zaubern. Mit fetziger Musik ging es in der Folge mit den verschiedenen Gruppen weiter, die beispielsweise als „Gummibären Bande“, die „Red Nose Reindeers“ oder die „Fliegenden Jungs“ auf den unterschiedlichsten Geräten ihr Können präsentierten. Dafür gab es nicht nur viel Beifall, sondern auch ein kleines Geschenk vom Nikolaus.

Vom Nikolaus bekamen die Turner ein kleines Geschenk. © Roland Halmel

Für den Umbau zwischen den Programmpunkten sorgten wie immer unter anderem die „Alten Herren“ der TSV-Turner, die flink zu Werke gingen.

Zwischendurch konnten sich die Besucher gegen eine Spende mit Kaffee und Kuchen stärken. „Der Erlös kommt unserem Nachwuchs zugute“, erklärte Turnerchefin Kleiner, die das Nikolausturnen moderierte. Sie nutzte die Gelegenheit auch, um sich bei allen Helfern, Trainern und Betreuern in der über 600 Mitglieder starken größte TSV-Abteilung zu bedanken. Mit der 35-köpfigen Gruppe der „Jumping Kids“, die auf Trampolinen im Einsatz waren, endete die kurzweilige Veranstaltung nach rund zwei Stunden.

