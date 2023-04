Plantsch: Öffnungszeiten bleiben, Raucher dürfen weiter qualmen

Von: Elke Robert

In der Revisionszeit wird das Bad komplett überholt. Diese dauert in der Regel vier bis fünf Wochen. © Hans-Helmut Herold

Erstmals tagte in Schongau der Bäderausschuss. Einstimmig wurden die Öffnungszeiten im Plantsch und im Saunaland für dieses Jahr abgesegnet. Interessant ist das Ergebnis einer Umfrage, ob der Raucherbereich für die Saunagäste abgeschafft werden soll.

Schongau – Weil es das Finanzamt so will – so könnte das Kapitel überschrieben sein, das mit der 1. Sitzung des Bäderausschusses der Stadt Schongau seinen Anfang nahm. Wie berichtet, wird das Familienbad samt Sauna aus steuerrechtlichen Gründen seit dem 1. Januar als Regiebetrieb der Stadt geführt. Was ändert sich nach außen? Das seit 2005 bestehende Pachtverhältnis wurde zum Jahresende 2022 beendet. Statt nur eines, gibt es ab sofort zwei Gremien, die entscheiden. Die Zuständigkeit des nicht öffentlich tagenden Verwaltungsrats wurde stark reduziert – es bleiben laut Bad-Vorstand Andreas Kosian vor allem Personalangelegenheiten. Besetzt ist der Verwaltungsrat mit vier Stadtratsmitgliedern plus Bürgermeister Falk Sluyterman, der den Verwaltungsrat leitet. Die gleichen vier Stadträte sitzen im neuen Bäderausschuss plus vier weitere Stadträte, Sluyterman leitet auch diesen Ausschuss. Kosian ist als Vorstand nur Teil des Verwaltungsrats, aber in beiden Gremien beratend tätig.

Viele Krisen gut gemeistert

„Es ist gut, dass Dinge hier öffentlich diskutiert und beschlossen werden, das wollen wir uns zunutze machen“, fasste es der Bürgermeister zusammen mit einem Seitenhieb auf den grundsätzlich nichtöffentlich tagenden Aufsichtsrat der Krankenhaus GmbH. Kosian holte als Einstieg für das neue Gremium ein wenig aus und blickte zurück auf die Anfänge seit Baubeginn des Bades im August 1968, dem Vorläufer des Plantsch, bis heute. 2008 habe man mit der Wirtschaftskrise schon einmal ein große finanzielle Durststrecke durchstehen müssen – im gleichen Jahr ertrank der achtjährige Enes beim Schwimmunterricht. „Viele Kinder und Familien mieden den Ort, wo das passiert ist – das haben wir gemerkt, es fehlten Gäste mit Migrationshintergrund“, erinnerte Kosian an das Unglück.

Er berichtete von den lohnenden Großinvestitionen 2016 (Saunaland) und noch einmal 2021 (Bau der Großwasserrutsche). Die jüngsten Krisen mit Corona und den gestiegenen Investitionskosten in Folge des russischen Angriffskriegs hat man bisher offenbar gut gemeistert – man hat sich 2022 unabhängig von fossiler Energie gemacht, die Umbaumaßnahmen sind auch noch nicht abgeschlossen – aktuell wird eine weitere große PV-Anlage eingebaut. Und was die Besucherzahlen anbelangt: „2022 war fast ein ganz normales Jahr“, so Kosian. Er führt dies auch darauf zurück, dass man im Plantsch auf Sparmaßnahmen wie das Absenken der Wassertemperatur verzichtet hatte – „das wirkt nach“, ist sich Kosian sicher. Für die nähere Zukunft sei man begünstigt durch die Schließung der umliegenden Bäder – „ich rechne damit, dass gerade in den nächsten ein, zwei Jahren die Leute gerne zu uns kommen“.

Bei einem Bad mit wenig Defizit müsste man die Preise massiv erhöhen

Was das Defizit von im Schnitt einer guten Million Euro jährlich anbelangt, dieses sei mit dem Auftrag, ein öffentliches Bad zu leiten, auch politisch motiviert. „Ich kann das Bad auch mit annähernd null Defizit fahren, aber das ist mit Niedrigpreisen für Familien und Kinder nicht zu erreichen.“ Sonst bliebe nur der Weg, der bei anderen Bädern beschritten werde: Öffnungszeiten anpassen, den Schwimmbetrieb einschränken und die Preise erhöhen – „aber das wollen wir ja alles nicht“.

Defizit von einer guten Million Euro auch heuer realistisch

Auch heuer sei ein Defizit in Höhe von einer guten Million Euro realistisch, Stadtkämmerer Werner Hefele hatte rund 2,2 Millionen Euro Minus eingeplant – die Energiepreise wiesen aber bereits in eine andere Richtung. Allerdings gebe es eine „Blackbox“, so Kosian, das Saunaland. Am Neubau sind Sanierungsarbeiten notwendig, die sich von Juni bis zur angehenden Wintersaison hinziehen könnten. Kosian rechnet nur mit der Hälfte der Erlöse. „Aber es kann auch sein, dass die Leute gerne kommen, weil das Angebot in der Sauna kleiner und es damit ein bisschen ruhiger ist.“

Was der Bäderausschuss einstimmig beschlossen hat: Die Öffnungszeiten im Plantsch

Im ersten Bäderausschuss stimmte man unter anderem über die Öffnungszeiten für das laufende Jahr ab. „Wir haben zig Varianten ausprobiert, es ist immer ein Kompromiss in so einem Kombibad“, so Plantsch-Chef Andreas Kosian. Es bleibt (fast) alles wie gehabt: Traditionell wird ab dem 1. Mai auf die Sommeröffnungszeit umgestellt (im Bad täglich von 9 bis 21 Uhr, im Saunabereich etwas versetzt von 10 bis 22 Uhr). „Über die 21 Uhr kann man streiten, da sind manchmal nur noch ein Dutzend Leute da“, so Kosian. Aber unter den Gästen seien viele, die arbeitsbedingt nicht eher kommen könnten, die dann benachteiligt seien, stellte er fest. „Deshalb würde ich gerne so lange wie möglich daran festhalten.“ Dafür sei bei den Wellnessgängern der Wunsch geäußert worden, die Zeiten bis 23 Uhr oder gar Mitternacht auszuweiten. Aber auch bei der Sauna schlug Kosian vor, die Zeiten zu belassen, um den Personalaufwand nicht zu erhöhen, denn das gleiche Personal kümmert sich abends erst darum, das Bad „für die Nacht fertig zu machen“, im Anschluss dann um den Saunabereich.



Wie gewohnt soll die Revisionszeit für eine Überholung von Bad und Sauna wieder direkt im Anschluss an die Sommerferien erfolgen. „Das hat mir noch mein Vorgänger Michael Reinartz mit auf den Weg gegeben: Bei Familien dauert es fast bis zu den Weihnachtsferien, bis wieder normaler Betrieb herrscht.“ Früher habe man die Revision in drei Wochen geschafft, das dauere mittlerweile leider etwas länger – im Schnitt vier bis fünf Wochen.



Nach der Revision ist in Schulzeiten wie gehabt unter der Woche erst ab 13 Uhr geöffnet

Angepasst werden mit der Wiedereröffnung im Herbst dann auch die Öffnungszeiten. Weil während der Wintersaison auch weniger Wasserfläche zur Verfügung steht, werde es beim Schulbetrieb parallel zum Badebetrieb sonst kompliziert, erläuterte Kosian den Mitgliedern des Bäderausschusses. Er schlug vor, auch diese bewährten Öffnungszeiten beizubehalten: Montag bis Donnerstag während der Schulzeit öffnet die Badewelt erst ab 13 Uhr, an allen Freitagen, an Wochenenden sowie an Feiertagen sowie während der Ferien an allen Tagen ist von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Im Saunaland bleiben die Öffnungszeiten wie gehabt bei 10 bis 22 Uhr.



Am 24. Dezember war schon bisher geschlossen, nun ist auch am 25. und 31. Dezember das Bad zu

Eine Änderung geben wird es nach dem Vorschlag Kosians dennoch: Der einzige feste Schließtag bisher im Plantsch ist Heiligabend. Neben dem 24. Dezember soll künftig auch der 25. Dezember geschlossen bleiben. In der Regel kämen nur wenige Besucher, und es werde immer schwieriger, Personal zu bekommen. „Heute kündigen die Leute, weil sie an Weihnachten nicht frei kriegen“, so der Hinweis Kosians. Man finde leichter jemanden, der eine Rakete baut als jemanden, der sie putzt.



Auch am 31. Dezember soll das Bad künftig geschlossen bleiben. Hintergrund: Weil der Jahresabschluss gemacht werden muss, habe man bisher bereits um 17 Uhr geschlossen – worauf wohl nicht alle Gäste positiv reagieren, wie Kosian berichtet. „An dem Tag ist immer alles besonders ärgerlich, alle gehen gestresst nach Hause“, so Kosian. Die zwei zusätzlichen Schließtage hätten einen weiteren Effekt: „Weil wir wegen Personalmangels so viele Überstunden angesammelt haben, würde es uns helfen, diese abzubauen.“ Kosians Vorschläge wurden vom Bäderausschuss einstimmig angenommen.

Beim Thema Rauchen wird kontrovers diskutiert - der Raucherbereich bei der Sauna bleibt aber

Das Thema Rauchen ist im Schongauer Plantsch wohl schon immer kontrovers diskutiert worden, nun war auf Initiative einer engagierten Besuchergruppe eine Umfrage unter den Saunagästen gestartet worden. Wie KU-Chef Andreas Kosian im Bäderausschuss berichtete, wollte man schriftlich, aber anonym wissen, ob die angebotenen Raucherinseln weiter gewünscht sind, oder ob diese komplett abschafft werden sollten. „Wir haben so lange Zettel ausgegeben, bis wir 1000 zurückhatten“, so Kosian. Die Antworten waren eindeutig: ein Drittel der Gäste wünschte sich eine Abschaffung, zwei Drittel der Saunabesucher wollten, dass alles so bleibt wie gehabt.

Die Stimmungslage der Umfrage war eindeutig

„Ich bin bei dem Thema eher Nichtraucher“, bekannte Kosian. Er könne verstehen, dass es nach einem Eukalyptus-Aufguss die „Höchststrafe“ sei, draußen durch eine Raucherwolke laufen zu müssen. Auf der anderen Seite beschrieb er die Raucher als geselliger, sie blieben länger und kämen oft in einer ganzen Gruppe – was letztlich auch wirtschaftliche Aspekte habe. „Die Stimmungslage ist eindeutig“, so sein Hinweis. Das sah auch der Ausschuss so – es darf also weiter geraucht werden draußen im Raucherbereich.

Auch im Bad selbst darf man nur in ausgewiesenen Bereichen rauchen. Auf die Einhaltung des Rauchverbots müsse man achten, vor allem am Nichtschwimmerbecken wegen der Gefahr für Kleinkinder beim Verschlucken einer Kippe. „Die dümmsten sind oft die eigenen Eltern“, so die Beobachtung Kosians.

