Rund 160 Kindergartenplätze werden in Schongau online vergeben - Tag der offenen Tür in allen Kitas geplant

Von: Elke Robert

Die Vorbereitungen fürs kommende Kindergartenjahr laufen bei der Stadt schon seit geraumer Zeit. Auch im Kindergarten Regenbogen, hier in den neuen Räumen der Krippe, freut man sich auf neue Gesichter. © Hans-Helmut Herold

Beim Tag der offenen Tür können Eltern die Schongauer Kindergärten kennenlernen. 160 bis 170 Plätze sind online zu vergeben, ob es der Wunschplatz wird, ist allerdings nicht gewiss.

Schongau – Schon seit geraumer Zeit ist man bei der Stadt dabei, das neue Kindergartenjahr 2023/2024 vorzubereiten. Erstmals war im vergangenen Jahr die Online-Anmeldung eingeführt worden. „Das ist relativ gut angenommen worden“, resümiert Esther Laue, bei der Schongauer Hauptverwaltung unter anderem für den Bereich Betreuungsplätze zuständig. Die Onlineanmeldung sei modern und recht einfach zu handhaben. Es gibt eine ausführliche Anmeldung auf Deutsch und Englisch, zusätzlich muss man sich eine Bayern-ID zulegen, wofür man aber auch nicht mehr benötige als bei einer anderen Website: einen Nutzernamen und ein Passwort. Maximal 15 bis 20 Minuten brauche man für die Anmeldung. „Zusätzlich stellen wir ein PDF zum Herunterladen auf die Homepage, aber der Weg ist dann etwas länger.“

Der Vorteil der Online-Anmeldung: Der Abgleich der Namen gehe viel schneller, weil keine Doppelmeldungen mehr möglich sind. Und die Eltern können ihren Wunschkindergarten-Platz priorisieren. Ob man letztlich auch für die favorisierte Einrichtung eine Zusage bekommt, hängt freilich von verschiedenen Faktoren ab. Nicht nur der Wohnort spielt eine Rolle, sondern etwa auch Geschwisterkinder und das Personal. „Wir schauen, dass die Plätze so fair wie möglich verteilt werden“, so Laue.

Tag der offenen Tür in den Schongauer Kindergärten und Krippen

Auf der Homepage der Stadt Schongau sind alle wichtigen Informationen zusammengestellt – inklusive einem Überblick über die einzelnen Kinderkrippen und Kindergärten. „Wir versuchen, alles so einfach wie möglich zu machen, auch ein Anruf bei uns ist jederzeit möglich“, bietet Laue an.

Und erstmals seit Corona gibt es auch wieder einen Tag der offenen Tür: Am Freitag, 10. März, öffnen alle zehn Kindergärten und -Krippen, ob nun die städtischen oder in privater Trägerschaft, und man kann sich persönlich einen Eindruck über Örtlichkeit und Besonderheit der einzelnen Kindertagesstätten verschaffen. Das Kindernest in der Burggener Straße bietet zusätzlich einen Vorabtermin an. „Das ist eine etwas andere Betriebsform, eine Elterninitiative, bei der Eltern abwechselnd die Erzieher unterstützen. Beim Tag der offenen Tür kann man sich vorab ein Bild davon machen, ob das passt“, erklärt Laue. Dieser Termin ist bereits am Dienstag, 28. Februar.

Verteilung der Kinder auf die einzelnen Einrichtungen erfolgt im Mai

Im Kindergartenbereich gibt es derzeit 347 Regelplätze und 35 Integrativ-Plätze, es gibt 77 Krippenplätze und 15 Miniplätze (2- bis 6-Jährige), dazu 30 Hortplätze (davon zehn Integrativ-Plätze). In Summe sind es 504 Plätze für die Kinder, wenn alle Integrativplätze belegt sind. Ob die ab Herbst voraussichtlich freien 150 bis 160 Plätze ausreichen, kann Laue heute noch schlecht beurteilen. „Momentan sieht es gut aus“, so ihre Einschätzung. Es kommt aber nicht nur auf die Anmeldungen jetzt an, sondern auch darauf, ob im Herbst alle Stellen besetzt werden können. „Personalmangel ist kein neues Thema, es gibt immer einen Wechsel“, so Laue. Sie kenne derzeit keinen Kindergarten, der nicht suche. „Jeder, der sich bewirbt, bekommt ein Vorstellungsgespräch.“

Die Verteilung der Kinder auf die einzelnen Einrichtungen erfolgt zu einem Stichtag im Mai. Die Eltern werden dann automatisch angeschrieben. Wichtig ist aber, dass die Anmeldung bis spätesten zum 31. März vorgenommen wird. Alle Anmeldungen, die danach eingehen, können erst nach dem Abgleich der Plätze berücksichtigt werden, informiert die Stadt.

Anmelden für Kitaplatz und Tag der offenen Tür Über die Homepage der Stadt Schongau (Reiter „Mein Schongau“, dann „Kinder und Jugendliche“) können Eltern das Portal „Kitaplatz-Bedarfsanmeldung“ aufrufen. Beim Tag der offenen Tür (10. März 15 bis 18 Uhr) werden außerdem Plakate aufgehängt mit einem QR-Code, über den man ebenfalls dorthin geleitet wird. Der Vorabinformationsabend im Kindernest am 28. Februar beginnt um 19.30 Uhr.

