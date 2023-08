Mehrere Auffahrunfälle auf B17 - Motorradfahrer wird über Autoheck geschleudert

Von: Elena Siegl

Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall verletzt. © Hans-Helmut Herold

Mehrere Auffahrunfälle auf der B17, bei denen die Verursacher den stehenden Verkehr zu spät bemerkten, meldet die Polizei Schongau.

Schongau/Peiting - Um kurz vor 11 Uhr staute sich am Samstag der Verkehr auf der B 17 von Schongau her kommend an der Abfahrt Peiting in Richtung Füssen, berichtet die Polizei Schongau. Dabei sei es zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 22-jähriger aus Diedorf war mit seinem Pkw Renault Twingo unterwegs und nahm die vor ihm verkehrsbedingt anhaltenden Fahrzeuge zu spät wahr. Er fuhr zunächst auf den Pkw VW Bus eines 68-jährigen Augsburgers auf. Durch den Aufprall wurde der VW auf den vor diesem stehenden Pkw BMW X5 eines 46-Jährigen aus Grünwald geschoben.

Bei dem Aufprall wurde der Unfallverursacher aus Diedorf verletzt, er erlitt eine Toraxprellung und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Schongau gebracht, berichtet die Polizei. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 10.000 Euro, das Fahrzeug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr und Straßenmeisterei war mit ca. 30 Einsatzkräften vor Ort, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden und die Fahrbahn zu reinigen.

Weiterer Auffahrunfall: Motorradfahrer wird über Autoheck geschleudert

Aufgrund der Sperrung zum vorangegangenen Unfall stand der Verkehr auf der B17 von Schongau her kommend. Ein 26-Jähriger aus Schwabmünchen erkannte das Stauende zu spät und fuhr mit seinem Motorrad Yamaha R6 auf den vor ihm stehenden Audi A4 eines 20-Jährigen aus Kaufbeuren auf. Der Motorradfahrer wurde beim Aufprall über den Lenker auf das Heck des Audi geschleudert. Dabei wurde er verletzt. Zur Versorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Schongau gebracht. Die Insassen des Audi wurden nicht verletzt, der Sachschaden beträgt bei diesem Unfall ca. 4000 Euro. Das Motorrad und der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die bereits anwesenden Einsatzkräfte der Feuerwehr Peiting und der Straßenmeisterei reinigten auch hier die Fahrbahn.

