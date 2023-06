Perfekter Auftakt zum ersten großen Stadtfest

Von: Christine Wölfle

Bestes Wetter, super Blasmusik, schneidige Plattler und gut gelaunte Gäste und Gastgeber in Schongaus guter Stube: Der Auftakt des ersten großen Schongauer Stadtfests auf dem Marienplatz war mehr als gelungen.

Schongau – Ein bisschen gefremdelt haben die Schongauer noch am späten Mittwoch-Nachmittag, als der Startschuss für das fünftägige Stadtfest fiel. „Was ist denn hier los?“, hörte man immer wieder. Doch schnell war auch dem Letzten klar: Hier steigt ein richtig gutes Fest für die ganze Familie auf dem Marienplatz.

Die zünftigen Klänge der Musikkapelle Schwabbruck taten ihr Übriges, um die Gäste in Schongaus gute Stube zu locken. Dazu gutes Essen, Getränke für jedermanns Geschmack und ein Kinderkarussell – der Magnet war geboren.

Stadtfest erstmals am Marienplatz

Und wie stark dieser tatsächlich war und ist, zeigte sich spätestens am gestrigen Feiertag: Traditionell lud da der Trachtenverein Schloßbergler zusammen mit der Stadtkapelle Schongau nach der Fronleichnamsprozession zum Stadtfest. Dieses Mal, nach vielen Jahren auf dem Bürgermeister-Schaegger-Platz, nun erstmals auf den Marienplatz.

Innerhalb kürzester Zeit waren alle Bänke besetzt. Noch ein Vorteil des Umzuges, denn die großen Schirme spendeten bei strahlendem Sonnenschein den nötigen Schatten. Aus Nah und Fern waren die Gäste gekommen. Sogar aus ganz Fern: Eine 21-köpfige Gruppe aus Schongaus Partnerstadt Colmar besuchte erstmals das Stadtfest. Und „Les amies de jumelage de Colmar“ – was soviel heißt wie „Freunde der Colmarer Partnerstädte“ – waren restlos begeistert.

„Bayerische Tradition ist etwas ganz Besonderes“

„Einige von uns waren schon öfter in Schongau, manche sind aber auch das erste Mal da. Aber heute hier die echte bayrische Tradition miterleben zu dürfen, ist etwas ganz Besonderes“, waren sie sich einig.

Davon bekamen sie auch wirklich eine Menge geboten: Die Stadtkapelle Schongau bot in voller Besetzung feinste traditionelle Blasmusik, und die Plattlergruppen der Schloßbergler zeigten schneidige Tänze und Plattler. Da kamen die stolzen Eltern und vor allem auch die französischen Gäste aus dem Fotografieren und Filmen mit dem Handy gar nicht mehr nach.

Heuer dauert das Stadtfest erstmals mehrere Tage lang

Zum Glück konnten sie das aber auch immer wieder tun, denn heuer dauerte das Fest viel länger als sonst. Ein weiterer Vorteil des Umzugs: Die Trachtler mussten nicht schon am frühen Nachmittag wieder alles abbauen.

Auch für die kommenden drei Tage bleibt nämlich alles so stehen, denn es steht noch ein großes Programm an: Am heutigen Freitag öffnen die Tore bereits um 12 Uhr, und Organisator Hermann Gleich hat kurzfristig ein ganz besonderes Schmankerl für alle Auto-Begeisterten klarmachen können. Um 14.30 Uhr werden bis zu 25 Fahrer vom „Porsche-Club Österreich“ Halt auf dem Marienplatz machen, deren Bayern-Rundfahrt zufällig durch Schongau führt.

Der Samstag steht unter dem Motto „Tag der Vereine“, Beginn ist um 10 Uhr. Diesem folgt der „Kultursonntag“ ab 12 Uhr. Auch da wünschen sich die Verantwortlichen wieder zahlreiche Gäste – und weiterhin ein gnädiges Einsehen von Petrus.

