Pläne fürs Zentralklinikum: „An Schongau kann man nicht vorbei“

Von: Elke Robert

Teilen

Die Erweiterungsflächen für den Bau eines Zentralklinikums hat die Stadt bei der Bewerbung so dargestellt: Die gelbe Fläche ist in „öffentlicher Hand“, die blaue ist privat. „Exzellente Work-Live-Balance“ Alles Mögliche getan © Stadt Schongau

„Da muss man erst einmal zu dem Ergebnis kommen, dass der Standort Schongau nicht oder ein anderer Standort besser geeignet ist.“ Dieses Fazit zog Falk Sluyterman, nachdem der Stadtbaumeister die Bewerbung für ein mögliches Zentralkrankenhaus vorgestellt hatte. Der Kreistag entscheidet im September.

Schongau – Die Stadt Schongau steckt mitten in einem für sie so wichtigen Auswahlverfahren. Der CLINOTEL- Krankenhausverbund soll im Auftrag der Krankenhaus GmbH bewerten, welcher Standort der Bewerber um ein Zentralkrankenhaus (ZKH) im Kreis Weilheim-Schongau am besten ist. Bis 26. August erfolgt eine Auswertung, am 23. September könnte im Kreistag bereits eine Entscheidung fallen.

Der Stadtbaumeister stellte die Bewerbung inhaltlich vor

Stadtbaumeister Sebastian Dietrich stellte in der jüngsten Stadtratssitzung die Bewerbung inhaltlich vor, sie soll auch über die Internetseite der Stadt zugänglich gemacht werden „um zu zeigen, mit welchen Argumenten wir für Schongau geworben haben“, so Bürgermeister Falk Sluyterman. Ein gewichtiges Argument dürften die Flächen sein, Stadt wie auch Stadtrat haben hierfür schon früh die Weichen gestellt – auch bauplanungsrechtlich. Genau fünf Hektar ist das Plangebiet groß, gelegen im Norden der Stadt und direkt angrenzend an das bestehende Klinikum. Weitere rund 2,1 Hektar stünden für eine „standortunterstützende Drittnutzungen“ zur Verfügung.

75 Prozent der Planfläche befänden sich in „öffentlicher Hand“, wie Dietrich betont. Auf Nachfrage unserer Zeitung wollte er sich jedoch mit Verweis auf das Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG) nicht näher über den oder die Eigentümer äußern. Die übrigen 25 Prozent seien in Privateigentum. Da es sich aber um nur zwei Eigentümer handele, gehe man von einer „einfachen Abstimmung“ aus. Das ist wichtig, denn im weiteren Verfahren muss die Stadt nachweisen, dass das Grundstück komplett verfügbar ist.

Das Grundstück eigne sich hervorragend für den Bau eines Zentralklinikums, heißt es

Das Grundstück eigne sich hervorragend für den Bau eines Zentralklinikums, heißt es weiter in der Bewerbung. „Schongau ist ein etablierter Krankenhausstandort, die Planung wird sicher auf große Akzeptanz stoßen“, ist sich Sebastian Dietrich sicher. Inhaltlich viel Platz wird dem Punkt „Wohnortnähe und Analyse des Einwohneranteils innerhalb der geforderten 30-Minuten-Fahrtzeit“ gegeben. Im westlichen Landkreis gebe es eine große Lücke, dagegen herrsche im östlichen Landkreis eine große Klinikdichte, so Dietrich. Während bei einer Fahrtzeit von einer halben Stunde beim Schongauer Krankenhaus 139 000 Personen erreicht würden, liege der vom Gutachter Norbert Röder als „ideal“ bezeichnete Standort Peißenberg nur bei 124 000 Personen. Je weiter ein Zentralkrankenhaus im Osten des Landkreises etabliert sei, desto mehr überlagerten sich die Einzugsgebiete mit anderen Krankenhäusern – innerhalb und außerhalb des Landkreises Weilheim-Schongau.

Was die Gewinnung von Mitarbeitern und medizinischen Fachkräften anbelangt, sei alles vorhanden, „um ein Berufsleben in Schongau mit extrem kurzen Wegen und einer exzellenten Work-Life-Balance zu gestalten“, so die Begründung für den hiesigen Standort. Auch seien derzeit in Schongau diverse Baugebiete in Planung, das „Südliche Eichenfeld“ und „Blumenschule“ sogar in unmittelbarer Nähe.

Im Bereich Erschließung und Anbindung seien alle Straßen vorhanden mit einer noch „neu zu schaffenden Zufahrt West“, aber es gebe auch Perspektiven für den Schienenverkehr: Die Errichtung einer neuen „Bahnstation Krankenhaus“ an der Verlängerung der Pfaffenwinkelbahn sei mittelfristig bereits vorgesehen, für die Reaktivierung der Fuchstalbahn gebe es konkrete Vorschläge.

Lesen Sie auch Blaulichtticker für die Region Weilheim-Schongau: Unfall mit zwei Leichtverletzten und 20 000 Euro Schaden

Dank an das Aktionsbündnis für den Einsatz um den Erhalt des Standortes Schongau

„Man kann an Schongau eigentlich nicht vorbei.“ So fasste es Martin Schwarz (SPD) zusammen. „Die beste Bewerbung nutzt aber nichts, wenn nicht neutral ausgewertet wird“, hinterfragte er, ob vielleicht schon „indoktriniert“ worden sei, schließlich ist die Krankenhaus-GmbH ebenfalls Mitglied im Krankenhausverbund. Sluyterman war sich sicher, dass die Standortsuche über CLINOTEL ein „faires, transparentes und ergebnisoffenes Verfahren“ werde.

Ilona Böse lobte die Bewerbung und dankte dem Aktionsbündnis pro Krankenhaus für seinen Einsatz. Unter anderem hatte man mehr als 5000 Unterschriften gesammelt für den Erhalt beider Häuser in Weilheim. Immerhin suche nun Landrätin Andrea Jochner-Weiß das Gespräch, „das zeigt, dass sie kalte Füße bekommt“. Vorwerfen könne man sich in Schongau aber nun nichts, man habe alles Mögliche getan „und nicht kampflos aufgegeben“, so die SPD-Fraktionssprecherin.

Dass ein gutes Ergebnis der Bewerbung nicht gleichbedeutend mit einer Standortzusage sei, erläuterte der Bürgermeister auf Nachfrage von Alexander Majaru (SPD), der Kreistag könne mehrheitlich auch anders entscheiden. „Der Freistaat muss ein gewichtiges Wort mitreden“, so der Hinweis von Bettina Buresch (Grüne). Schließlich könne der Kreis das nicht alleine stemmen, „weder jetzt noch in der Zukunft“.

Aktionsbündnis bestätigt Termin mit der Landrätin

Das Angebot eines Gesprächs durch die Landrätin bestätigte das Aktionsbündnis Pro Krankenhaus Schongau in einer kurzen Mitteilung. Am 12. September würden sich je drei Vertreter der beiden Gruppen treffen. „Einen Wermutstropfen gibt es allerdings, denn die Vorstellungen des Aktionsbündnisses, dass das Gespräch sowohl der Presse als auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, wurden nicht akzeptiert“, so Bündnis-Sprecher Stefan Konrad. Den Termin wolle man dennoch wahrnehmen, Landrätin Andrea Jochner-Weiß habe angeboten, alle noch offenen Fragen zu klären.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Alle News und Geschichten sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.