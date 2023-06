Schongauer Personal für Bestattungen in Altenstadt? Kommunen planen Zusammenarbeit

Von: Elke Robert

Arbeit an einem Urnengrab: Herbert Jungandreas holt mit einer Doppelschaufel, die Handbagger genannt wird, die Erde aus dem Grab. Dazu hat er ein Holzbrett mit Loch (Schablone) auf die Erde gelegt, damit das Loch für die Urne die richtigen Maße hat. Daneben steht Christian Eckhardt. Er lockert mit einer Eisenstange die Erde immer wieder auf, vor allem Steine. © Hans-Helmut Herold

Die erste interkommunale Zusammenarbeit bei Begräbnissen in der Region bahnt sich an, und zwar zwischen Schongau und Altenstadt.

Schongau – Schon lange wird daran gearbeitet, dass man im Mittelzentrum Schongau etwas näher zusammenrückt. Auch das sogenannte Interkommunale Entwicklungskonzept (Ikek) zwischen den Gemeinden Schongau, Peiting und Altenstadt zielt eigentlich darauf ab, Aufgaben zu bündeln und voneinander zu profitieren.

Nun bahnt sich eine erste zarte Zusammenarbeit an zwischen Schongau und Altenstadt, und zwar für das Friedhofswesen. Rund 160 Bestattungen sind es im Schnitt in Schongau, in Altenstadt etwa 30. In der jüngsten Sitzung des Stadtrats stellte Geschäftsleiterin Bettina Schade eine Zweckvereinbarung vor, damit das Schongauer Personal künftig auch in Altenstadt und Schwabniederhofen eingesetzt werden darf.

Finanzielle Entlastung für Altenstadt, personelle Belastung für Schongau

„Bisher waren die Friedhofsarbeiten extern vergeben, im März ist dieser Auftrag dann wieder an die Stadt zurückgefallen“, erläuterte Schade. Das bedeutet unter anderem: Das Öffnen und Schließen der Erd- oder Urnengräber auf den beiden Schongauer Friedhöfen übernehmen seither städtische Mitarbeiter.

„Nun ist die Gemeinde Altenstadt auf uns zugekommen, ob wir das auch für sie übernehmen könnten. Es wäre eine finanzielle Entlastung für Altenstadt und gleichzeitig keine große personelle Belastung für Schongau“, fasste Schade es zusammen.

Das Personal sei bereits leicht aufgestockt worden. Neben den zwei Mitarbeitern in der Verwaltung, die etwa auch die Koordination von Bestattungsterminen übernehmen, gebe es nun vier handwerklich Beschäftigte (3,5 Stellen statt bisher drei). Laut Zweckvereinbarung sollen während einer Beisetzung jeweils zwei Angestellte zur Verfügung stehen.

„Schön zu sehen, dass die Zusammenarbeit im Kleinen funktioniert“

„Es ist schön zu sehen, dass die Zusammenarbeit im Kleinen funktioniert, auch wenn es nur beim Sterben ist“, lobte Stefan Konrad (SPD) das Vorgehen und wünschte sich gleichzeitig in Zukunft eine bessere Verzahnung der Gemeinden. Allerdings zweifelte er an, ob denn zwei Mitarbeiter seitens der Stadt für eine Beerdigung ausreichen – im Hinblick auf das Ablassen eines Sarges etwa. „Bei meinem Kaliber wird es mit zwei Personen schon etwas eng“, meinte er unter dem Gelächter der Stadtratskollegen.

Auch wenn der Sarg getragen werden solle, brauche es hierfür mindestens vier Personen. „Wenn es erforderlich ist, können die Angehörigen Unterstützung beim Bestattungsunternehmen bekommen“, wusste Schade. Und notfalls unterstütze auch der Bauhof, der ohnehin schon Arbeiten an den Friedhöfen übernimmt.

Synergieeffekte erhofft

Der Kooperation mit Altenstadt sehr positiv entgegensieht Daniel Felsmann, der bei der Stadt Schongau die Leitung des Standesamts und der Friedhofsverwaltung innehat. Synergieeffekte erhofft man sich etwa bei den Kosten für größere Gerätschaften. „Ob wir den Bagger vom Waldfriedhof zum Stadtfriedhof transportieren, oder zum Friedhof nach Altenstadt, ist völlig egal“, meint er, einen zweiten Bagger hingegen kaufe man nicht so rasch.

Gut sei eine Zusammenarbeit auch hinsichtlich des Personals, lieber solle man Aufgaben bündeln, „bevor man sich gegenseitig das Personal wegschnappt“. Wie schon kürzlich in Sachen Tierbestattungen, sei die interkommunale Kooperation im Bereich Bestattungen im Übrigen eher wenig gebräuchlich, beim Städte- und Gemeindetag zumindest sei bayernweit nichts Ähnliches bekannt. Und Felsmann will auch nicht ausschließen, dass noch weitere Gemeinden hinzukommen, beispielsweise aus der Verwaltungs-Gemeinschaft Altenstadt: „Das ist Zukunftsmusik, aber sehr realistisch.“

Altenstadter Gemeinderat muss noch zustimmen

Zunächst einmal muss der Altenstadter Gemeinderat noch der Zweckvereinbarung zustimmen, das Gremium tagt am 20. Juni. Ist der Vertrag unterzeichnet, könne die Zusammenarbeit vielleicht schon zum 1. Juli beginnen, so Schade. Sie kann sich gerade im Bereich Standesamtswesen auch eine weitere Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde gut vorstellen, „da könnte man kreativ sein“. Auch bei Fort- oder Weiterbildung könne man sich zusammentun.

„Das Ikek wäre darauf ausgelegt, ist aber seiner Zeit voraus“, so die Einschätzung von Stadtbaumeister Sebastian Dietrich auf SN-Nachfrage. „Ich habe sehr schnell meine Zweifel gehabt, ob die Arbeit nicht umsonst ist.“ Bisher erarbeite man im Ikek-Lenkungsausschuss Dinge, die sinnvoll seien, aber nicht umgesetzt würden. Das Ikek dürfe aber keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Planungsbüros sein. Dietrich: „Ich hoffe, dass das Früchte trägt.“

