Pfarrer Jost Herrmann verlässt Schongau: „Verabschiedungsfeier ist ein großes Event“

Bereits am 9. Juli wird Schongaus evangelischer Pfarrer in einem Gottesdienst entpflichtet. Er freut sich auf neue Herausforderungen. Einen Nachfolger gibt es erst zum neuen Jahr.

Schongau – Das Ergebnis einer Bürgerbefragung zu Beginn seiner Amtszeit in Schongau im Jahr 2018 hat Pfarrer Jost Herrmann noch gut in Erinnerung. Die Schongauer sollten in einem Plan grüne Punkte dorthin kleben, wo sie sich wohlfühlen und sich gerne aufhalten. In der Blumenstraße fand sich damals kein Aufkleber in Grün, „weder am Kino, noch an der Bücherei, noch bei uns“. Das sollte sich unbedingt ändern, nahm er sich vor, auch die Adresse der evangelisch-lutherischen Gemeinde sollte zu einem Lieblingsort werden. Jeder Besucher, der am Abschiedsgottesdienst für Pfarrer Herrmann am Sonntag, 9. Juli (16 Uhr), teilnimmt, bekommt daher drei farbige Punkte, vielleicht klebt dann doch der ein oder andere bei der Dreifaltigkeitskirche.

Im Mittelpunkt des Gottesdienstes steht die Entpflichtung Pfarrer Herrmanns. Ein Sektempfang ist ebenso geplant wie kurze Grußworte von Gästen und Wegbegleitern. „Die Verabschiedungsfeier ist ein großes Event“, verrät Pfarrerin Julia Steller, für 150 Besucher wird man Platz haben, eventuell soll es eine Live-Übertragung geben ins Gemeindehaus, in jedem Fall brauche man gutes Wetter. „Das Programm soll charmant und kurzweilig gehalten werden“, verspricht sie, es ist auch gleichzeitig das Sommerfest der Gemeinde. In alles wird Herrmann aber nicht eingeweiht, was er gar nicht gerne hat. So soll es etwa eine Abschlusswette geben nach dem Vorbild von „Wetten, dass...“. Fast wettet Herrmann schon jetzt, nämlich dass er bis dahin herausbekommt, um was es geht. „Mal sehen, ob alle dicht halten“, meint er schmunzelnd.

Pfarrer Jost Herrmann hatte immer viele Ideen

Auch wenn noch etwas Zeit ist, hat das Abschiednehmen längst begonnen. „Ich hatte zwar angekündigt, dass Schongau nicht die letzte Pfarrerstelle sein wird, dennoch kommt das nun etwas zu früh“, bedauert Herrmann. Als die Stelle des ersten Pfarrers in Kaufbeuren ausgeschrieben war, bewarb er sich dann aber doch, „das war die Gelegenheit in der Region“, weiß auch Steller.

Gerade um sie, die Pfarrerin an seiner Seite in den vergangene Jahren, tue es ihm leid, betont Herrmann. „Ich habe noch nie so gut mit jemandem zusammengearbeitet.“ Ihre Aufgabe unter anderem: Pfarrer Herrmann ein klein wenig einzubremsen in all seinen bunten Fantasien für die Gemeinde. „Er kam mit 20 Ideen aus dem Urlaub zurück, zehn konnte ich ihm ausreden, bei fünf habe ich spontan gesagt, ich mache mit, bei den anderen fünf Ideen konnte er mich überreden“, lacht Steller. Gerade die Phase der Pandemie seit eine sehr experimentelle Zeit gewesen – man habe viel ausprobieren können. „Und manches ist geblieben, zum Beispiel dürfen Taufpaten weiterhin das Kind selbst segnen“, so Steller.

Nachfolger wird erst im Januar eingeführt

Verjüngt habe man in den vergangenen Jahren vor allem die Öffentlichkeitsarbeit: „Ein schwarz-weiß-Plakat auf buntem Papier ausgedruckt reicht nicht mehr, das muss was hermachen“, so Steller. Schließlich sei man ein Anbieter unter vielen, ergänzt Herrmann. „Wir müssen uns dem Wettbewerb stellen.“ Nur etwa zehn Prozent der hiesigen Bürger sind evangelisch – 2864 Gemeindemitglieder, um genau zu sein.

Diese Zahl wiederum hat Julia Steller ganz frisch recherchiert. Die Pfarrgemeinde brauchte sie nämlich, um die Stelle Herrmanns ausschreiben zu können im Amtsblatt der Landeskirche. Die Anzeige erscheint dieser Tage. Der Landeskirchenrat trifft voraussichtlich im September die Entscheidung. Eingeführt wird der Nachfolger Herrmanns aber erst im Januar. Ein halbes Jahr Übergang sei durchaus üblich. „Dennoch versuche ich mich, für einen raschen Wechsel stark zu machen“, so Steller. Leider sehe auch in der Landeskirche die Personalsituation nicht rosig aus.

Kirchengemeinde kennt sich mit Pfarrerwechseln gut aus

Die Kirchengemeinde kennt sich mit Pfarrerwechseln nur zu gut aus. Man erinnert sich ungern zurück an die Disharmonie zwischen Pfarrer Friedrich Nägelsbach und dem Kirchenvorstand, in dessen Folge Nägelsbach Schongau 2015 verließ. Pfarrer Hartmuth Stamm, der die Vakanz alleine übernahm, verstarb überraschend 2016, Pfarrerin Lydie Nicoly Menezes blieb aus familiären Gründen nur ein Jahr (2017).

Schon damals war es Julia Steller, die allein die Stellung hielt in Schongau, ihrer ersten Station als Pfarrerin. Und schon damals habe sie fantastische Unterstützung der Peitinger Kollegen gehabt. „Es ist ein riesiges Glück, dass die Nachbargemeinde so nah ist, nur einmal über den Lech“, so Steller. Man werde vieles gemeinsam anbieten. „Aber man kann nicht für zwei arbeiten, es wird manches ausfallen.“

Herrmann wechselt nach Kaufbeuren. Der Einführungsgottesdienst ist am 24. September.

