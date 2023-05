„Wir waren absolute Pioniere“ - Naturkostladen in der Schongauer Altstadt feiert 40-jähriges Bestehen

Von: Theresa Kuchler

Klaus Grundner führt seinen Naturkostladen seit 40 Jahren. Stammkunden kommen bis heute © . hans-Helmut Herold

Als 1983 der Naturkostladen „Pfifferling“ in Schongau öffnete, waren Bio-Lebensmittel noch eine Seltenheit. Zum 40-jährigen Jubiläum blickt der Inhaber zurück.

Schongau – Wer beim Einkaufen auf Naturkost, Bio-Qualität und Alternativen zu Fleischwaren schaut, hat es heute ziemlich leicht. Nahezu jedes Lebensmittelgeschäft und jeder Supermarkt bietet eine riesige Auswahl an biologischen und vegetarischen Produkten an: von der Öko-Reiswaffel bis zum Soja-Schnitzel. Vor 40 Jahren sah das noch anders aus. „Damals gab es im Umkreis von 30 Kilometern fast nirgends Bio zu kaufen“, sagt Klaus Grundner.

Der 63-Jährige steht hinter dem langen Tresen in seinem Naturkostladen „Pfifferling“ und schaut auf das üppige Sortiment um ihn herum. In den Regalen reihen sich Papierverpackungen mit Bio-Inhalt: Reis, Nudeln, Müsli. Eine Gefriertruhe hält Bio-Tiefkühlprodukte kalt, auf einer Anrichte liegen Bio-Backwaren und die Kühlung präsentiert Bio-Obst sowie Veganes und Vegetarisches. „Meine Frau, unsere langjährige Mitarbeiterin und ich leben selbst seit Jahrzehnten vegetarisch“, erzählt der Schongauer. Darum war es für das Team von Anfang an klar, auch Fleisch-Ersatzprodukte anzubieten. „Wir hatten da schon immer ein breites Sortiment.“

Mit 23 Jahren Bioladen in der Schongauer Altstadt eröffnet - kein einfacher Start

Als Klaus Grundner den „Pfifferling“ 1983 in Schongau eröffnet hat, war er erst 23 Jahre alt – und ziemlich mutig. Immerhin setzte sich das Bewusstsein für eine nachhaltige und naturbelassene Ernährung, die Konsumenten, Tier und Landwirtschaft gut tut, erst Jahrzehnte später in der Breite der Gesellschaft durch. Das staatliche „Bio“-Siegel wurde 2001 in Deutschland eingeführt.

Vor vierzig Jahren gab es nur vereinzelt Geschäfte, die sich auf Bio und Naturkost konzentrierten. „In Augsburg und München vielleicht eine Handvoll“, sagt Grundner. Daher sei es auch gar nicht so einfach gewesen, Händler zu finden, die diese Produkte anboten. „Wir mussten schon schauen, wo wir die Waren herbekommen.“ Kein einfacher Start für einen jungen Geschäftsmann.

Doch das jahrzehntelange Bestehen des „Pfifferling“ beweist, dass die Geschäftsidee durchaus zukunftsträchtig war. „Wir waren absolute Pioniere“, sagt der Schongauer rückblickend. So habe der Laden rasch einen festen Kundenstamm aufbauen können, von dem ein Teil bis heute regelmäßig zum Einkaufen komme, erzählt der Inhaber. Besonders stolz ist Klaus Grundner darauf, dass nicht nur ein bestimmtes Klientel angesprochen werde: „Unsere Kunden kommen aus allen Schichten der Gesellschaft.“

Ökoverpackungen „kein neuer Trend für uns“

Im Laufe der Zeit wuchs das Bewusstsein für unverarbeitete, biologische Lebensmittel. Und mit ihm die Auswahl im „Pfifferling“. „Inzwischen haben wir etwa 4000 Artikel im Sortiment“, sagt der 63-Jährige. Man setze auf regionale Anbieter. Obst und Gemüse kommen vom Bodensee, die Backwaren von der Bäckerei „Würfl“ aus Ingenried, sagt Grundner. Dabei sieht er sich auch in Sachen nachhaltiger Verpackung als Vorreiter: „Wir haben schon lange Ökoverpackungen, die zu 100 Prozent aus Papier bestehen. Das ist kein neuer Trend für uns.“

Mit Blick auf die Inflation, die vor allem die Lebensmittelpreise in die Höhe treibt, sagt Grundner: „Klar ist es bei uns auch teurer geworden. Aber Bio-Produkte hatten bei Weitem nicht so eine starke Preissteigerung wie konventionelle Ware.“ Seiner Meinung nach liegt das daran, dass Letzteres jahrzehntelang zu günstig gewesen sei. Biologische Produkte hätten dagegen zuvor bereits faire Preise für die Produzenten eingefahren. „Bio ist immer schon fair. Für alle.“

