2. Entenrennen in Schongau: Auch die lahmsten Enten bekommen Preise

Start frei von der großen Rutsche aus für den Endlauf: Moritz, Raphael und Julian sind mit Feuereifer dabei. © Hans-Helmut Herold

„Wer hat die schönste und wer hat die schnellste Badeente?“ Darum ging es beim zweiten Entenrennen in Schongau. Rotary Club, Feuerwehr und Plantsch luden ein.

Schongau - Seit Tagen weisen die großen Plakate mit der auffallenden gelben Ente auf diesen besonderen Wettbewerb hin. Vor allem Kinder, die schon 2019 teilgenommen haben, sind Feuer und Flamme. „Da müssen wahre Künstler am Werk gewesen sein, die sich stundenlang kreativ ausgetobt haben“, erklärt Tara Lengfelder. Sie ist eine der drei Juroren von Rotary Schongau, der die schwere Last der Beurteilung auf den Schultern liegt. Über 400 künstlerisch gestaltete Exemplare sind vor ihr aufgereiht, jedes ein Unikat. Robin Hood mit Köcher und Pfeilen, ein Schmetterling, eine Braut mit Bräutigam, ein Gentleman, ein Skifahrer und auch eine Zeitungsente, die neben der prächtigen Pfauenfederente ins Auge sticht. Nicht zu übersehen ein wahres Monster-Exemplar. Die Astronautenente von Sabrina Exner erhält dann sogar einen Preis, eine tiefgefrorene Bratente, was die Siegerin als Vegetarierin gar nicht so sehr entzückt.

„Jede Ente verdient eigentlich einen Preis“, so Martha Scherk, die eine gewisse Ordnung in den „Entenstall“ bringt. Doch die Regeln sind hart, nur sechs Exemplare werden prämiert. Marianne Weber hat mit ihrer „Federente“ das große Los gezogen und gewinnt für die mit echten kleinen Flaum-Vogelfedern verzierte Figur den 1. Preis. Und der kann sich sehen lassen, diese Idee wird mit einem iPad belohnt.

Der Zieleinlauf beim 2. Entenrennen im Plantsch wird genau dokumentiert. © Hans-Helmut Herold

1043 Rennenten gehen an den Start

„Die ersten Zuschauer prägen sich die Rennstrecke ein, um Tipps an ihre Enten zu geben“, so der lockere Spruch von Rotary-Mitglied Karlheinz „Hansi“ Gaisbauer. Er läuft an diesem Tag als Stadionsprecher zu Höchstformen auf. Dabei vergisst er nicht, die großartige Arbeit der Feuerwehr Schongau zu erwähnen. Die mussten an diesem Vormittag gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Nach Aufbau und Bewässerung der Rennstrecke wurde die Truppe zu einem Unfall gerufen. Kein Problem für die Profis, das Rennen kann trotzdem starten, Frauen der Wehrmänner samt Kinder springen in die Bresche.

Exakt 1043 Rennenten gehen an den Start. Um es spannend zu machen und eine Chancengleichheit zu gewähren, werden vier Vorläufe ausgetragen. Moritz, Raphael und Julian vom Feuerwehrnachwuchs wuchten die Körbe an die Startlinie auf der großen Wellenrutsche. 3, 2, 1 und los geht’s. Die erste Enten-Gruppe wird auf die Rutsche gekippt. Die Feuerwehr gibt Wasser aus allen Rohren dazu. Das Racing-Fieber steigt. Ein „Finger weg, nicht anschubsen“, kommt von Gaisbauer, danach folgt ein flotter Spruch dem anderen. „Das darf doch nicht wahr sein, die schwimmt zurück“, oder „großes Pech vor dem Ziel, unfassbar“, oder „ein Drama im Wasserkanal“. Gaisbauer versteht sein Handwerk als Moderator.

Preise für die langsamsten und die schnellsten Enten

Die große Stunde von Fritz Weinberger. Er kniet am Zieleinlauf vor dem künstlichen Kanal und fischt die ankommenden Enten aus dem Wasser. 120 Meter haben die kleinen gelben Dinger bis dahin zurückgelegt. „Die ersten ins Töpfchen, die weiteren ins Kröpfchen“, in Erinnerung an die Gebrüder Grimm. Nur die besten kommen in den Endlauf. Ein Trost für die Verlierer der Vorläufe, Dr. Fritz Maier übergibt auch den Besitzern der vier langsamsten Enten je eine tiefgefrorene Bratente.

Endlauf. „Wer bekommt das zweite iPad“, ist die große Frage. Nach knappen fünf Minuten fischt Weinberger die Siegerente aus dem Kanal, danach noch 49 weitere Exemplare. Insgesamt sind 50 Preise zu vergeben. Der Beifall ist riesengroß, als Präsident Dr. Philipp Wagner von Rotary Schongau den 1. Preis übergibt. Die glückliche Gewinnerin ist Maya Kasch (10).

Hans-Helmut Herold