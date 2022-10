Wirtschaftlicher Schaden größer als Einspareffekt - Plantsch will Warmbecken wieder dauerhaft öffnen

Von: Elena Siegl

Ab Samstag ist das große Außenbecken im Plantsch geöffnet – eventuell sogar länger als die Ferienwoche. © Plantsch

Um Energie zu sparen, sollte das Außenwarmbecken im Schongauer Plantsch eigentlich nur noch in den Ferien geöffnet werden. Das könnte sich bald ändern.

Schongau – Pünktlich zu den Herbstferien wird das Außenwarmbecken im Schongauer Plantsch am heutigen Samstag wieder in Betrieb genommen. Wie berichtet, hatte man wegen der Energiekrise beschlossen, das Becken außerhalb der Ferienzeiten nicht mehr zu nutzen, um zu sparen. Dieser Beschluss steht nun allerdings auf der Kippe.

In einer Pressemitteilung erklärt Plantsch-Chef Andreas Kosian, dass der Verwaltungsrat am Montag über das weitere Vorgehen beraten soll. Denn „wie wichtig dieses Becken für den Betrieb des Platsch tatsächlich ist, hat sich in den vergangenen Wochen schmerzlich gezeigt“. Familien mit Kindern würden zu wenig Wasserflächen vorfinden, die für sie nutzbar seien. Am Wochenende, wenn eine größere Anzahl an Besuchern baden gehen möchte, stoße der Betrieb schnell an seine Grenzen.

Warmbecken im Plantsch geschlossen: Viele Klagen und Konflikte

Eine parallele Nutzung von Schulen und Vereinen zusammen mit der Öffentlichkeit sei im Winter ohne das Außenwarmbecken nicht sinnvoll vorstellbar, so Kosian. Schon jetzt würden die Beeinträchtigungen zu vielen Klagen und Konflikten führen. „Neben den praktischen Problemen im täglichen Betrieb ist der wirtschaftliche Schaden durch den enormen Rückgang an Besucherzahlen bereits jetzt schon erkennbar größer als der Einspareffekt aus der Beckenschließung.“



Auch wenn die Notwendigkeit und der Wille zur Einsparung von Energie groß sei – der Strömungskanal soll beispielsweise nur noch bei größerer Nutzerzahl vorwiegend zwischen 14 und 19 Uhr angeboten werden –, lasse sich der Betrieb mit weniger Becken kaum durchhalten, heißt es seitens des Plantsch.

Lage für Schwimmbäder existenzbedrohend

„Inwieweit die inflations- und krisenbedingt erkennbar sinkende Kaufkraft der Menschen den Rückgang der Besucherzahlen zusätzlich verschlimmern wird, kann aktuell kaum abgeschätzt werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Es stehe zu befürchten, dass die Lage für Schwimmbäder existenzbedrohend bleibe. „Explodierende Kosten bei gleichzeitig sinkenden Erlösen sind eine brandgefährliche Mischung“, so Kosian, der dazu aufruft Saunen und Bäder, solange sie noch öffnen können, auch zu besuchen. Die eingesetzte Energie sollte wenigstens von möglichst vielen Menschen parallel genutzt werden.

