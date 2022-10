Plantsch startet Wintersaison 2022/23: Außen-Warmbecken nur noch in den Ferien

Von: Elena Siegl

Das beliebte Außen-Warmbecken im Schongauer Plantsch wird aus Kosten- und Einspargründen nur noch in den Ferien zur Verfügung stehen. © Herold/Archiv

Das Schongauer Plantsch öffnet wieder. Das Außen-Warmbecken wird allerdings nur noch während der Ferien betrieben. Neues gibt es auch in Bezug auf Dauerkarten.

Schongau – In den vergangenen Wochen wurde fleißig gewerkelt. Am Samstag, 8. Oktober, ist es nun soweit: Das Plantsch öffnet wieder. Badewelt und Saunaland starten diesmal gemeinsam in die Wintersaison.

Die vorangegangene Revisionszeit hatte man im Bad bekanntlich dazu genutzt, unabhängig von fossilen Energieträgern zu werden. Man hatte sich wegen der Energiekrise zu diesem Schritt entschieden. Auch wenn man nun kein Gas mehr benötigt – „die Kostenexplosion bei Fernwärme und Strom trifft unseren Betrieb dennoch nicht weniger hart“, so Plantsch-Chef Andreas Kosian.

Deshalb seien einige Einsparungen nötig, die man allerdings so moderat wie möglich gestalten will. Wie Kosian nun bekannt gibt, soll das Außen-Warmbecken Badegästen nur noch in den Ferien zur Verfügung stehen.

Wie berichtet, wird in dieser Wintersaison außerdem kein Frühschwimmen mehr angeboten. Die Blockhaussauna werde nur dann in Betrieb gesetzt, wenn die Besucherzahl es rechtfertige. Außerdem wird die Vorheizzeit der Öfen vor Betriebsbeginn verkürzt, sodass zum Betriebsstart die Saunen heiß genug sind, jedoch die Maximaltemperatur innerhalb der ersten 30 Minuten nach Betriebsbeginn erreicht wird, erklärt Kosian. Die Öfen werden eine halbe Stunde vor Betriebsende abgeschaltet.

Plantsch: Temperaturen werden nicht abgesenkt

Dass es weitere Einschränkungen geben wird, könne nicht ausgeschlossen werden, ist allerdings situationsabhängig. Vorerst soll das Angebot von Attraktionen nicht weiter reduziert werden. Auch die Temperaturen von Luft und Wasser werden im Plantsch nicht gesenkt – weil alle Becken, unter anderem auch das Babybecken, aneinander gekoppelt sind, wäre das ohnehin kaum umsetzbar. Schwimm- und Aquakurse können wie gewohnt abgehalten werden.

Die Preise bleiben laut Kosian bis auf Weiteres auf dem im Jahr 2021 festgelegten Niveau. „Um die explosive Steigerung der Energiekosten abzufedern“, müsse bis auf Weiteres aber der Energiekostenzuschlag von einem Euro je Tarif beibehalten werden. Kindertarife sind ausgenommen. Trotz Energiekostenzuschlag geht Kosian davon aus, dass das Betriebsdefizit in den nächsten Monaten stark steigen wird, „da die Mehrkosten bei Weitem nicht umgelegt oder durch Einsparungen aufgefangen werden können“.

Plantsch: Keine Dauerkarten - außer Kunde füllt Haftungsfreistellung aus

Weil unklar ist, wie die Wintersaison verlaufen wird, werden für Vielschwimmer nur noch Rabattkarten (Geldwertkarten) angeboten, die keine Laufzeitbindung haben. Heißt: Monats-Dauerkarten werden vom regulären Verkauf ausgesetzt, solange mit kurzfristigen Schließungen gerechnet werden muss.

Jedoch könne der Gast auf eigenes Risiko eine Dauerkarte zum alten Preis erwerben, wenn er eine Haftungsfreistellung ausfüllt und dem Plantsch übergibt. „Dadurch verzichtet er auf Rückzahlungsansprüche, sollte es zu einer Schließung aus politischen, energetischen, pandemiebedingten oder sonstigen derzeit nicht vom Betrieb zu verantwortenden Gründen kommen“, erklärt Kosian. Die Haftungsfreistellung kann über die Webseite heruntergeladen oder an der Kasse abgeholt werden.

„Wir hoffen, dass trotz der schwindenden Kaufkraft dennoch möglichst viele Besucher unser Plantsch nutzen und damit zum Erhalt dieser wertvollen Einrichtung beitragen werden“, so Kosian. Selbstverständlich würde man anstreben, möglichst bald wieder zum gewohnten Regelbetrieb zurückzukehren und alle Attraktionen wieder zur Verfügung stellen zu können. „In diesem Sinne hoffen wir auf ein globales Wunder – zumindest aber auf ein radikales Umdenken bei den derzeitigen Verursachern der Krisensituation.“

